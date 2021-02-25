Мое дело: Анара Кукиева – о том, как любовь к запаху стала карьерой

Свободное время сегодня – редкость. Времязатратное хобби – роскошь. Люди, которые успевают шить, писать стихи, заниматься музыкой или танцами, удивляют и восхищают. Совместно с Филип Моррис Казахстан мы представляем проект про таких людей и их хобби.

Анара Кукиева – из тех, кто не боится менять сферу деятельности. Она обучалась на стоматолога, затем долгое время работала редактором в медиа, а сейчас решила открыть бутик парфюмерии и аромадекора. Это тот редкий случай, когда хобби превращается в дело. Мы поговорили с Анарой о её любви к ароматам, свечам и спа. Полное видео можно посмотреть здесь.