Маскулинность: почему она не всегда токсична?

Токсичная маскулинность – сегодня термин, который почти у всех на слуху. Представления о мужественности меняются с эпохами, когда-то пиком маскулинности было рыцарство, в основе которого был кодекс чести, а в 70-е кодекс он сменился другим определением, которое стало включать в себя мачизм и промискуитет. Сегодня это понятие не исключает даже гиков и нердов, способствуя новому пониманию о маскулинности. Но несмотря на популярность термина, его определение во многом зависит от культуры в которой живет человек. Поэтому, мы решили поговорить об этом с практикующим психологом Анастасией Стеблянко, узнать, как токсичная маскулинность проявляется, как ее распознать и есть ли она в Казахстане.

Главные характеристики токсичной маскулинности

Сегодня исследователи определяют три главные характеристики токсичной маскулинности: 1) подавление эмоций или маскировка эмоциональной боли 2) поддержание внешнего вида “жесткости” 3) проявление насилия, как показателя силы. Так в 2018 году Американская ассоциация психологов выпустила первый в мире свод методических рекомендаций для психологов при работе с мальчиками и мужчинами, которые подвержены давлению со стороны общества. Первая рекомендация: психотерапевты должны контекстуализировать маскулинность и брать во внимание, что маскулинность – конструкт не только культурно-социальных, но и контекстных норм. Этой рекомендации придерживается и наш психолог:"Многое зависит от требований культуры, а токсичны эти требования или нет, это уже зависит от человека. Но, если говорить обобщенно, то в нашей культуре этого понимания точно нет. К женщинам и мужчинам есть разные требования.” Эти требования часто имеют очень четкий характер.

Может ли маскулинность быть не токсичной?

По словам Анастасии, в этом термине ключевое слово – “токсичная”, что равноценно иррациональной или болезненной маскулинности, которая предписывают мужчине представление о том, каким стандартам он должен соответствовать. Сегодня этим термином спекулируют, но маскулинность сама по себе не токсична. Женственность тоже может быть отчасти токсичной. Здесь вопрос, по мнению психолога, не про гендерные проявления, а скорее про индивидуальные особенности человека.

"Есть некоторые мужественные черты, которые скорее могут вредить мужчине, чем приносить пользу. Например, если мужчина подавляет эмоции, связанные со страхом, тревожностью, глубокой печалью, то тем самым он выливает эти эмоции в жестокое обращение. В таком случае маскулинность может быть токсичной, и отравлять не только жизнь мужчины, но и людей вокруг него. Также, например, качества, которые ценятся у мужчин в бизнесе – сдержанность, умение управлять поведением и своими эмоциями, может помогать мужчине достигать определенных высот на работе, при этом не мешать ему быть любящим отцом и мужем – это не является проявлением токсичной маскулинности, скорее, способом управления своим поведением", – говорит Анастасия.

На сколько распространено в Казахстане?

"Сложно сказать, так как на практике люди не приходят только с этой проблемой. Но могу привести пример. У меня есть клиентка, она воспитывает сына одна. В ее представлении он должен быть альфа-самцом, человеком с жестким поведением, принципиальностью и агрессивностью. Чем больше мама транслирует мальчику такие ожидания, тем более он проявляет диаметрально противоположные черты, мальчик чуткий, восприимчивый, уязвимый. Моя задача – не трансформировать мальчика в альфа-самца, а устранить межличностный конфликт между матерью и сыном, мамина задача – перестать транслировать ожидания сыну, которые он не способен выполнить, а задача мальчика – адекватно научиться проявлять агрессию к маме, когда она транслирует невыполнимые задачи и простить ее за такие ожидания. В этом заключается психотерапия", – делится мнением Анастасия Стеблянко.

Как мужчине понять, что на него действует токсичная маскулинность?

"Я думаю, что здесь можно привести такой пример. Если мужчина или мальчик не знают, что такое фрукт гуарана, то они не могут представить его вкус, запах, фактуру. И здесь то же самое: если у мужчины нет понимания, то такая ситуация будет приемлемой – поэтому он может и не понимать, что подвержен некой токсичности. Но когда мужчина понимает, что он не может соответствовать определенным ожиданиям мужественности, когда в структуре личности нет “нужных” с точки зрения общества качеств, тогда это может быть токсично. Ведь в этом случае человеку приходится отвергать какие-то свои личные качества", – говорит психолог.

Таким образом можно понять, что не каждое проявление мужественности – токсично, многое зависит от характера, культуры и общества, в котором находится человек. Кому-то свойственно проявлять мужественность через замкнутость и стойкость, кому-то свойственна чуткость и ранимость, точно так же можно говорить и о женщинах. В Казахстане влияние токсичных проявлений маскулинности все еще недостаточно изучено. В отдельных случаях достаточно понимания токсичной маскулинности, в других справиться с давлением может помочь консультация с психологом.