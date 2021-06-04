Манипуляции в отношениях: брэдкрамбинг, гостинг, бенчинг

Интернет привнес много нового в этику отношений: теперь у нас есть лайки, истории, подписки. Нельзя отрицать, что сегодня такие категории имеют вес. У нас появилось больше выбора. Раньше наш круг общения был ограничен территорией. Сегодня дейтинг-приложения и социальные сети стерли эти границы. Стало больше выбора, а с ним и пустых связей. Гостинг, брэдкрамбинг, бенчинг – разные модные названия для одного и того же – манипулятивных моделей общения. Разберемся в значении этих терминов и в том, почему они стали популярными.

Брэдкрамбинг

Брэдкрамбинг (breadcrumbing) с английского дословно переводится как "разбрасывать хлебные крошки" (в данном случае это крошки внимания). Опишем пример: вы заинтересовались человеком. Он ответил вам взаимностью, и отношения развиваются должным образом. Но в момент, когда всё должно стать "серьезно", объект симпатии пропадает. Как только он чувствует, что заинтересованность в нем пошла на убыль, возвращается снова. С флиртом, лайками и ответами на Stories в виде огоньков. Он опять старается вселить надежду. И так по кругу.

Брэдкрамбинг – явление не новое. Это обычная игра чувствами, попытка ввести в заблуждение, "удерживая на крючке". Сегодня у брэдкрамберов просто больше инструментов для осуществления своих целей: напомнить о себе можно ответами в Stories, комментариями под фото и лайками. "Игнор" – неотъемлемая часть брэдкрамбинга. Реализовать её в онлайне намного легче.

В основе такой модели поведения лежит несколько причин. Возможно, человеку просто не хочется вступать в отношения, но и отпустить вас он не готов. Возможно, это желание самоутвердиться. Некоторые так борются с одиночеством – они моделируют отдельные моменты романтических отношений. Главное – не путать подобные манипуляции с нерешительностью. Лучше сразу выйти на прямой разговор и задать вопросы, которые беспокоят.

Гостинг

Гостинг (от английского ghost – "призрак") – резкое прекращение отношений без каких-либо причин. Вы сходили с человеком на свидание, и, кажется, всё прошло отлично. Вы ждете дальнейшего развития событий, но в ответ – ничего. Разрыв произошел "по-английски". Человек всё решил для себя, а вы остались в компании собственных домыслов. Главная проблема гостинга – в чувстве незавершенности. У жертвы нет возможности высказать свои эмоции. Многие специалисты рассматривают гостинг как форму психологического насилия. Он часто приводит жертву к чувству остракизма (изгнания). Стоит отметить, что он проявляется не только в романтических отношениях, но и, например, в общении с потенциальным работодателем, с кем-то из членов семьи или друзьями.

Бенчинг

Бенчинг – почти то же, что оказаться на скамейке запасных во время спортивной игры. Вы всегда "запасной вариант". Бенчинг похож на брэдкрамбинг, но партнер никуда не пропадает. Он просто не дает отношениям развития. Это бесконечный флирт, который ни к чему не приводит. Возможно, бенчер всё ещё надеется встретить кого-то лучше. Иногда человек просто хочет ощутить собственную востребованность. Каковы бы ни были мотивы, бенчеров нужно избегать. Устройте бенчеру гостинг.