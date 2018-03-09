"Мама, я – хайпбист". Кто?

Интернет-ресурс hypebeast.com начал свою работу в 2005 году как простой блог о кроссовках. Его основатель Кевин Ма, уроженец Гонконга, в свободное от работы время документировал свое увлечение кроссовками, делился новостями и писал статьи. Через пару лет блог о кроссовках превратился в один из самых успешных модных интернет-проектов, который ежедневно посещают более чем 5,4 миллиона уникальных пользователей. А само слово "хайпбист" стало нарицательным и превратилось в целое культурное движение. Разбираемся, что это такое и как понять – хайпбист ты или нет.

Термин

Прежде чем углубляться в социальные и культурные аспекты движения, стоит разобраться с термином. Хайпбист – это комбинация из двух слов hype (которое прижилось в русском языке как англицизм – "хайп", то есть популярность) и beast (сленговое значение – человек, который очень хорош в чем-либо). Сложив два слова получаем человека, который следит за трендами и носит все самое модное. Онлайн-словарь англоязычного сленга Urbandictionary, например, описывает хайпбиста как ребенка, коллекционирующего одежду, кроссовки и аксессуары исключительно с целью привлечь внимание окружающих. "Сейчас хайпбистом можно назвать кого угодно: человека, увлекающегося кроссовками, человека, который смешивает высокую и уличную моду, или заинтересованного в камерах и фотографии", – комментирует Кевин Ма.

Образ жизни

Термин "хайпбист" со временем действительно стал размытым. Теперь под его определение попадает практически все: кроссовки, одежда, музыка, фотография, искусство, дизайн. Но главным и важнейшим критерием до сих пор остается хайп, популярность, трендовость, более того, хайп должен быть мейнстримным. Идеальный и самый наглядный пример – коллаборация Louis Vuitton и Supreme. Непомерно высокий ценник был выставлен не из-за сложного и уникального дизайна или дорогих материалов, а именно из-за нагруженного хайпом имени и лимитированности коллекции. Для хайпбистов цена, качество, дизайн, идея – вторичны.

Отличительные черты

Собирательный образ классического хайпбиста – самые новые кроссовки (желательно лимитированные adidas, Air Jordan, Nike, Balenciaga, Off-White, а в новом сезоне ими станут еще Louis Vuitton), худи от BAPE или Palace, сумка с логотипом Supreme и плащ Vetements. Дождевик Vetements за $840 может комбинироваться с простенькими кедами Vans за $60 – вопрос исключительно в "хайповости" конкретной вещи.

Символично, что саундтрек всего движения на 80% состоит из современного хип-хопа – для рэперов всегда было важно носить все самое модное и лимитированное. Если перейти в рубрику "музыка" на сайте Hypebeast, то основная часть сетки сайта будет посвящена Drake, Канье Уэсту, A$AP Rocky, Фрэнку Оушену, Трэвису Скотту, Gucci Mane, The Weekend. Людям, которые в какой-то мере представляют и продвигают эту культуру.

Нет смысла отрицать – движение, которое выросло из обыкновенного блога, сегодня превратилось в полноценный культурный феномен. Никто не провоцирует драки на шоу Chanel или Dolce & Gabbana ради места в зале, чего не скажешь о показе Off-White, куда прорываются силой. Кто-то считает это иллюзорной защитой от удручающего положения дел в обществе, другие – верхней точкой развития консьюмеризма. А мы просто ждем новую коллекцию кроссовок от adidas и Nike.