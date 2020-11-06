Магия слов: как работают аффирмации

“Я самая обаятельная и привлекательная” - повторяла себе героиня Валентины Муравьевой в одноименном фильме. В популярной психологии подобные установки называют аффирмациями. Аффирмация - положительное утверждение, которое создает необходимый психологический настрой.

Праотцом аффирмаций принято считать французского психолога Эмиля Куэ, но своей популярностью метод обязан Луизе Хэй - автору книги “Исцели себя сам”. Название книги говорит само за себя: Луиза делится опытом излечения рака с помощью аффирмаций и других смежных методик. “Рак — это всего лишь накопленная обида, и, если от нее избавиться, болезнь можно вылечить” - считает автор. Идея сомнительная, но это не помешало Луизе Хэй обзавестись армией сторонников по всему миру. Помимо аффирмаций, направленных на излечение от рака, существуют аффирмации на утро, день, привлечение материальных благ, на любовь, здоровье, продвижение по карьерной лестнице. Аффирмации - современная интерпретация заклинаний. Вместе с психологом, магистром социальных наук Стеблянко Анастасией разбираемся, как работают аффирмации, и работают ли.

Аффирмация - наука или псевдонаука?

Термин “аффирмация” присутствует как в научной, так и в псевдонаучной литературе. Оценить эффективность аффирмаций сложно. Нейронные механизмы, лежащие в основе метода не изучались. Наш эксперт считает: “В чистом виде аффирмации - псевдонаучный метод. Он основан на так называемом “магическом мышлении”. Это один из видов мышления, свойственного детям. Когда у ребенка мало знаний об окружающем мире, а его психика недостаточно развита, он ощущает собственное всемогущество и считает, что его мысли и поступки могут менять действительность. Нередко взрослые люди сохраняют подобный тип мышления”. Аффирмации работают по тому же принципу - человек превозносит свою значимость настолько, что начинает верить, будто сказанное им вслух должно произойти. Аффирмации способны запускать другие механизмы, что в совокупности может стать причиной положительного эффекта. “С точки зрения науки, аффирмации, без подключения других методов, таких, как понимание и осознание, качественных изменений не дают. Любая научная психологическая методика основывается на работе с убеждениями. Нерабочие убеждения необходимо обнаружить, осознать, а затем заменить на рабочие. В этом смысле аффирмации могут работать. Но это не случается магически. Разбогатеть, просто проговаривая вслух установку, к сожалению, не получится”, - считает Анастасия.

Сторонники аффирмаций уверны, что они дают только положительный эффект: либо делают хорошо, либо не делают ничего. Исследования показывают, что аффирмации активируют центры вознаграждения в мозге и могут повышать стрессоустойчивость. Однако, есть и недостатки. Аффирмации могут навредить людям с низкой самооценкой, приводя к когнитивному диссонансу. Испытуемые с низкой самооценкой, произнося положительные установки, концентрировались на том, насколько это правдиво для них. Низкая оценка собственных возможностей вступала в конфликт с положительными утверждениями, и испытуемые начинали чувствовать себя хуже, чем до начала эксперимента.

Как делать правильные установки?

Аффирмация не может быть изложена в свободной форме. По мнению сторонников есть критерии, влияющие на результат. Так, в аффирмациях не должно быть частицы “не”. Это связано с тем, что аффирмация работает с нашим бессознательным. “Бессознательное - очень сложный механизм, оно не слышит частицы “не”, не распознает будущего времени. Формировать убеждение нужно коротко, в настоящем времени в исключительно позитивной коннотации”, - объясняет Анастасия. Аффирмации требуют регулярности. Кто-то говорит, что им нужно уделять 20 минут в день, кто-то верит, что пяти минут утром и вечером будет достаточно. Кто-то считает, что проговаривание перед зеркалом способно усилить эффект, кто-то склоняется к подключению визуализации. Интерпретаций множество, каждый применяет технику по-своему.

Сегодня аффирмации очень коммерциализированы. Лучше всего они продаются среди любителей эзотерики. Существуют целые семинары, персонализированные коучи, книги. Людям нужна вера в волшебную пилюлю, которая дарит им желаемое при минимальных усилиях.

Можно сохранять скептицизм. Можно верить в действенность метода. Наука еще не дала категоричного ответа - право выбора за вами.