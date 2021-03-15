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Магия чисел или когнитивное шарлатанство

Стиль Жизни | Лента

Магия чисел или когнитивное шарлатанство

Текст: Илья Юн


Материальный мир можно представить в виде чисел. С детства нас учат, что математика – это абсолют, объективное отражение действительности. Учитывая внутреннее стремление человека разглядывать связи и паттерны, отметим, что числа встречаются везде и наделяются почти сакральным смыслом. Такую взаимосвязь мы провозгласили магией. Но где – волшебство, а где – шарлатанство?

Символические знаки абстракций

Глупо отрицать важность символики чисел. Доктор филологических наук Виталий Сергеев в своей научной работе "Нумерология и символика чисел в жизни людей и судьбе человечества" проводит разбор чисел – от 1 до 13 – на примере разных культур и языков. Единица – символ мудрости, при этом обозначает стремление постигнуть божественное и сверхъестественное. Также Единица означает первоисточник творения, единство всего живого. Двойка – союз мужчины и женщины, единство противоположностей, но она же – и плохое предзнаменование, предвещающее смерть. Тройка – счастливое и священное число в разных языках и культурах. Четвёрка символизирует действительность, видимые вещи и стихии. При этом с ней связывают пространство и время.

Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 1)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 2)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 3)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 4)

У каждого числа – своё значение, некоторые – даже противоположны. Числа образуют семиотическую систему, которой пользуются нумерологи. Четверка может обозначать времена года, четыре стихии и четыре стороны света. Тройка встречается в различных религиях: три брата – в древнегреческом пантеоне, христианская Троица, египетская троица, индуистская триада. Всё это – символы, без какой-либо объективной подвязки. Паттерны чисел встречаются постоянно, но представляют собой лишь апофению. Это – когнитивное искажение, склонность видеть взаимосвязи и структуры там, где их на самом деле нет. Чтобы опровергнуть спорные выводы нумерологов, было проведено два исследования: в Великобритании – в 1993 году и в Израиле – в 2012 году. В первом приняли участие 96 человек, с целью определить связь между числами и верой в наличие психических способностей. Во втором приняло участие уже 200 человек – исследователи пытались выяснить точность нумерологии при диагнозе таких отклонений, как аутизм, СДВГ и дислексия. Оба исследования не подтвердили взаимосвязь чисел с чем-либо из этого. 

Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 5)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 6)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 7)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 8)

Автор термина "апофения", Клаус Конрад, считает это состояние начальной стадией шизофрении. В статистике существует ошибка первого рода. Её называют ложной тревогой, ложным и ложноположительным срабатыванием. Это принятие неправильной нулевой гипотезы. То есть наблюдение связей там, где их по факту не существует. Как, например, в "преследовании" человека числом семь. Сам Клаус писал: "В отличие от богоявления (epiphany), апофения (aphophenia) не даёт никакого понимания истинной природы реальности или её взаимосвязи. Это «процесс повторяющегося монотонного переживания ненормальных значений в окружающем экспериментальном поле», который полностью самореференциальный, солипсистский и параноидальный". Такой подход может показаться скептическим, ведь нумерология не вредит обыденной жизни. Возможно, но существует несколько ошибок (заблуждений), которые влекут за собой ложные выводы:

Обобщение частных случаев – перенос частных случаев на обширные их совокупности;

Феномен Баадера-Майнхов – новая информация, которая появляется, спустя непродолжительный промежуток времени, кажется часто повторяющейся;

Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 9)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 10)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 11)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 12)

Эффект Барнума (эффект Форера) – оценка описаний личности, созданных якобы персонально, воспринимаются как особо точные;

Селективное восприятие – принятие только тех элементов окружения, которые соотносятся с личными ожиданиями, при полном игнорировании всего остального;

Иллюзия кластеризации – тенденция видеть "кластеры" значений в небольших выборках, возникающие случайно, и рассматривать их как неслучайные;

Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 13)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 14)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 15)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 16)

Каскад доступной информации – процесс, когда коллективная вера в нечто делает информацию более убедительной;

Закон Вебера-Фехнера – сложность замечать мелкие изменения в больших выборках;

Фундаментальная ошибка атрибуции – переоценка личностных и недооценка обстоятельственных причин при интерпретации поведения.

Это лишь малая часть из списка возможных когнитивных искажений, связанных с магией чисел. Поэтому, если вы думаете, что вас преследует роковое число 23, лучше остановиться и выдохнуть.

Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 17)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 18)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 19)
Магия чисел или когнитивное шарлатанство (фото 20)

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