Магия чисел или когнитивное шарлатанство

Материальный мир можно представить в виде чисел. С детства нас учат, что математика – это абсолют, объективное отражение действительности. Учитывая внутреннее стремление человека разглядывать связи и паттерны, отметим, что числа встречаются везде и наделяются почти сакральным смыслом. Такую взаимосвязь мы провозгласили магией. Но где – волшебство, а где – шарлатанство?

Символические знаки абстракций

Глупо отрицать важность символики чисел. Доктор филологических наук Виталий Сергеев в своей научной работе "Нумерология и символика чисел в жизни людей и судьбе человечества" проводит разбор чисел – от 1 до 13 – на примере разных культур и языков. Единица – символ мудрости, при этом обозначает стремление постигнуть божественное и сверхъестественное. Также Единица означает первоисточник творения, единство всего живого. Двойка – союз мужчины и женщины, единство противоположностей, но она же – и плохое предзнаменование, предвещающее смерть. Тройка – счастливое и священное число в разных языках и культурах. Четвёрка символизирует действительность, видимые вещи и стихии. При этом с ней связывают пространство и время.

У каждого числа – своё значение, некоторые – даже противоположны. Числа образуют семиотическую систему, которой пользуются нумерологи. Четверка может обозначать времена года, четыре стихии и четыре стороны света. Тройка встречается в различных религиях: три брата – в древнегреческом пантеоне, христианская Троица, египетская троица, индуистская триада. Всё это – символы, без какой-либо объективной подвязки. Паттерны чисел встречаются постоянно, но представляют собой лишь апофению. Это – когнитивное искажение, склонность видеть взаимосвязи и структуры там, где их на самом деле нет. Чтобы опровергнуть спорные выводы нумерологов, было проведено два исследования: в Великобритании – в 1993 году и в Израиле – в 2012 году. В первом приняли участие 96 человек, с целью определить связь между числами и верой в наличие психических способностей. Во втором приняло участие уже 200 человек – исследователи пытались выяснить точность нумерологии при диагнозе таких отклонений, как аутизм, СДВГ и дислексия. Оба исследования не подтвердили взаимосвязь чисел с чем-либо из этого.

Автор термина "апофения", Клаус Конрад, считает это состояние начальной стадией шизофрении. В статистике существует ошибка первого рода. Её называют ложной тревогой, ложным и ложноположительным срабатыванием. Это принятие неправильной нулевой гипотезы. То есть наблюдение связей там, где их по факту не существует. Как, например, в "преследовании" человека числом семь. Сам Клаус писал: "В отличие от богоявления (epiphany), апофения (aphophenia) не даёт никакого понимания истинной природы реальности или её взаимосвязи. Это «процесс повторяющегося монотонного переживания ненормальных значений в окружающем экспериментальном поле», который полностью самореференциальный, солипсистский и параноидальный". Такой подход может показаться скептическим, ведь нумерология не вредит обыденной жизни. Возможно, но существует несколько ошибок (заблуждений), которые влекут за собой ложные выводы:

Обобщение частных случаев – перенос частных случаев на обширные их совокупности;

Феномен Баадера-Майнхов – новая информация, которая появляется, спустя непродолжительный промежуток времени, кажется часто повторяющейся;

Эффект Барнума (эффект Форера) – оценка описаний личности, созданных якобы персонально, воспринимаются как особо точные;

Селективное восприятие – принятие только тех элементов окружения, которые соотносятся с личными ожиданиями, при полном игнорировании всего остального;

Иллюзия кластеризации – тенденция видеть "кластеры" значений в небольших выборках, возникающие случайно, и рассматривать их как неслучайные;

Каскад доступной информации – процесс, когда коллективная вера в нечто делает информацию более убедительной;

Закон Вебера-Фехнера – сложность замечать мелкие изменения в больших выборках;

Фундаментальная ошибка атрибуции – переоценка личностных и недооценка обстоятельственных причин при интерпретации поведения.

Это лишь малая часть из списка возможных когнитивных искажений, связанных с магией чисел. Поэтому, если вы думаете, что вас преследует роковое число 23, лучше остановиться и выдохнуть.