Любовь 2.0: смогут ли технологии помочь нам найти любовь?

Всего несколько лет назад подавляющее большинство из нас знакомились, встречались и женились на тех, кто уже был так или иначе в нашем круге общения через родственников, друзей и их друзей. Сегодня, благодаря новым технологиям мы можем познакомиться и завести отношения с людьми на другом конце света без какой-либо помощи знакомых. Это связано с непрекращающимися попытками оптимизировать и ускорить процессы поиска партнера, будь то на всю жизнь или на вечер. Но значит ли это что из-за легкой доступности контакта с большим количеством людей в телефоне, у нас появилось больше шансов найти того самого человека? В этом материале мы решили поднять несколько вопросов: способны ли технологии помочь нам найти вторую половинку и как наши отношения изменятся в будущем?

Сначала определим как дела обстоят сегодня. В 2017 году Стэнфордское исследование показало, что около 10% разнополых американских пар знакомятся онлайн - показатель, который впервые превысил статистику пар, знакомящихся через общих друзей. Что касается однополых пар, здесь совершенно другие цифры - 70% всех однополых пар Америки знакомятся исключительно онлайн, что не удивительно и вполне вероятно, что у нас, в Казахстане, ситуация с однополыми парами повторяет приведенную статистику. В 2019 году Нидерланды и Южная Корея стали лидирующими странами с самыми высокими показателями - около 12,5% всего населения знакомились со своими вторыми половинками в сети. Глобально, исследования прогнозируют, что цифра возрастет до 30% уже к 2026 году.

Все началось с таких сайтов как match.com, в которых желающий найти вторую половинку должен был заполнить огромную анкету о себе, рассказать о своей жизни, работе, причине регистрации в форме длинных эссе. Сегодня процессы упростились в разы, многие пользуются мобильными приложениями, которые не только упростили процесс заполнения анкеты, но и намного эффективнее в нахождении пары. Одни из самых популярных приложений для знакомств - Tinder, Bumble и Grindr. По статистике Tinder, у 36% всех пользователей Facebook есть аккаунт в приложении для знакомств. А ВВС прогнозирует, что Тиндером пользуется не менее 57 миллионов людей со всего мира. Несомненно, все подобные приложения точно решили одну проблему - количественную. Все больше людей способны быстро удовлетворить желание в человеческом контакте и отношениях. Но с таким потребительским и быстрым подходом к любви связано немало проблем.

Как быть тем, кто ищет серьезные отношения?

Возможно с развитием приложений для знакомств, мы стали чаще ходить на свидания, но значит ли это, что мы стали ближе к тому, чтобы найти того или ту самую? В прошлом году СЕО компании Match сказал, что появилась новая проблема, а значит и новая цель - улучшить качество знакомств и совместимость пар. Другими словами, помочь людям найти более значимые и долгосрочные отношения. Как они планируют это сделать? Например, используя системы распознавания лиц, которые определят ваш "типаж" или подберут человека, внешне схожего на вашу любимую знаменитость, или такие функции, которые могут проанализировать ваши твиты в Twitter и подберут для вас человека, подходящего по интересам.

Одним из таких приложений является AIMM, которое построено полностью на искусственном интеллекте. Пользователю в первую неделю нужно будет только разговаривать с приложением, чтобы ИИ распознал его личность, интересы и только после AIMM начнет искать ему пару. Также пользователю приложения предлагается услуга персонального ассистирования на протяжении всего процесса подбора половинки. Помимо приложений, нацеленных на массы, есть и более эксклюзивные услуги, сайты и приложения вроде The League, предназначенное только для членов клуба. Приложение известно тем, что для его использования нужно подавать платную заявку, в процесс отбора включается и проверка аккаунта на LinkedIn. Членство в The League по слухам выдается только определенному кругу лиц. По недавним данным в клубе состояло всего 300.000 человек, при листе ожидания - 500.000 человек.

При наличии огромного выбора сайтов знакомств и приложений, проблема чаще в том, что мы сами не понимаем что нам нужно и какой человек нам больше подходит. В таком случае как робот или ИИ сможет распознать то, что люди не могут понять на протяжении всей своей жизни? Эту проблему хотят решить разработчики приложения Coffee Meets Bagel. Они считают, что их приложение, построенное на ИИ поможет распознать наши настоящие желания и интересы, анализируя последовательность наших действий онлайн, не только в приложении Coffee Meets Bagel, но и в Facebook, Foursquare. Другими словами, пользователь не сможет заполнить анкету и приукрасить свое досье ради достижения цели.



Что нас ждет в будущем?

По недавним подсчетам с увеличением использования интернета, выявили значительную позитивную корреляцию в количествах браков. При этом эксперты прогнозируют, что цифровые знакомства помогут разбить табуированность некоторых тем, помочь застенчивым людям заводить отношения. Например, уже сегодня существует приложение Bumble, в котором только девушки могут сделать первый шаг - написать первое сообщение понравившемуся человеку.

Также стало понятно, что слишком точный подбор пары на самом деле не лучшая бизнес стратегия. Нахождение идеальной пары каждому клиенту или пользователю - контрпродуктивно для разработчиков приложений. Поэтому даже те приложения, которые используют ИИ скорее всего будут искать для пользователей "хороших партнеров", нежели идеального.

Шон Рад, основатель Tinder также предполагает, что в будущем мы сможем просканировать понравившегося прохожего через технологию AR, которая сразу отправит уведомление человеку, без надобности обращаться к нему лично.

Что разработчики знают о нас?

По законам Евросоюза любой желающий гражданин может попросить у разработчиков приложений, сайтов всю информацию, которую они хранят о нем. Так одна журналистка запросила всю информацию, которую Tinder имеет на нее. В результате ей отправили отчет на 800 страниц. Обычно люди регистрируются через другие приложения, дают разрешение на использование своей личной информации, вплоть до того, как они водят курсором по монитору, кому ставят "лайк", с кем переписываются, что смотрят и как долго. Для чего это делается? На удивление разработчики планируют не только помочь пользователю найти идеального человека, но и уберечь этого кандидата от неискренних намерений или недостоверной информации в анкете собеседника. Как? Разработчики рассматривают вариант обширного сбора данных из социальных сетей - возможно пользователь отметил как понравившееся видео, которое противоречит данным в его анкете. В таком случае его уведомят об этом и скажут о несоответствии его собеседнику. Также, разработчики говорят о потенциальной возможности полного удаления "лжеца" за поведение, несоответствующее правилам приложения. Это напоминает еще один эпизод "Черного зеркала".

Проблему поиска партнера также брались решить создатели персональных консьержей или ассистентов-свах, таких как, бот Bernie.ai, который подбирал партнера через Tinder. По словам создателя Bernie персональный ассистент по подбору половинки - будущее романтических отношений. Разработчики планировали при помощи ИИ помочь людям не только найти максимально подходящего человека по их параметрам, но и удержать его, давая советы по коммуникации или выбирая лучшее время для свидания, исходя из личного расписания пар. Здесь возникает вопрос этичности. Если ассистент будет говорить с настоящим человеком, а не с другим ассистентом, будет ли человек знать, что с ним говорит ассистент? Не дегуманизирует ли такой подход отношения? К сожалению, ответ на этот вопрос мы не можем дать, так как бот Bernie.ai перестал работать из-за Tinder, пробыв на рынке меньше года. Точной причины сотрудники Tinder не раскрыли но скорее это связано не с низкой эффективностью дворецкого, а наоборот - оглушительным успехом ассистента. Бот стал на 99,86% успешным в нахождении подходящей пары в первые несколько месяцев. Вероятно, такая эффективность привела к тому, что все меньше людей стали задерживаться в самом Tinder.

Помимо ботов, ассистентов, AR и систем распознования лиц в ближайшем будущем разработчики Tinder обещают запустить еще одну функцию - сохранение информации о местоположении человека и его планах на свидание с новоиспеченной парой для безопасности обоих пользователей приложения. Это хорошие намерения со стороны разработчиков приложения, однако возникает ощущение, что технологии создают слишком безопасную, комфортную среду, которая в итоге может наоборот сделать нас еще более одинокими из-за отсутствия "живого" контакта. Например, приложение от Facebook - Secret Crush, создатели которого обещает что в будущем станет возможно использовать технологии виртуальной реальности для первых нескольких свиданий. Люди смогут выбрать место, время, поиграть вместе в игры, симуляции в безопасности и комфорте собственного дома, и только потом перенести отношения в реальный мир.

По всей видимости мы приходим к тому, что на первых порах перестанем встречаться вообще, предпочитая безопасность общения на расстоянии. Об этом говорит появление и шокирующий успех таких приложений как Replika, созданное на ИИ. В Apple Store рейтинг приложения составляет 4.7 звезды с количеством отзывов 37.3 тысячи. Приложение подстраивается под ваш характер, предпочтения и становится вашим лучшим другом. Другими словами, Replika нацелена на то, чтобы говорить вам то, что вы хотите слышать, потыкать вам и именно таким образом стать вашим лучшим другом. Еще на рынке уже доступна виртуальная жена Hikari, созданная японским программистом для одиноких мужчин. Она тоже построена на ИИ и выполняет функции похожие с Alexa и Siri с добавлением характеристик, которые делают из нее "идеального компаньона". Она спрашивает о самочувствии человека, показывает сострадание, заботу о нем.

Останется ли место романтике в будущем?

Нейробиолог Оксфордовского университета Доктор Сандберд утверждает, что есть огромный шанс того, что мы перестанем пользоваться интернетом для поиска половинки и перейдем на поиск в реальности. Возможно мы слишком многого ожидаем от технологий для решения любовных проблем и расчетливый подход к выбору партнера сделает нас несчастнее и более одинокими.