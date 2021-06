YouTube стал современным аналогом телевидения. Мы проводим здесь по 24 часа, потому что на платформе есть все темы. Интервью 60-ти летней давности, десятичасовые разборы культурных феноменов, годовые лайф-плейлисты, эстетические видео о готовке и туториалы обо всем на свете. Такой объем культурной информации не проходит впустую. У нас появляются фавориты – любимые “видосы”. Попробовали всей редакцией выбрать по три. Получилось необычно.

Alphabet: The Story of Writing pt. 1 and 2 by Donald Jackson

Nanan - Casa da floresta