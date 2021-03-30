Для жителей Алматы Ташкент стал новым туристическим направлением. Это близко, понятно и относительно недорого. Но, попав в столицу Узбекистана, можно легко потеряться. Мы попросили нашего друга из Ташкента - Тимура Азимова подготовить путеводитель по необычным местам.

Вернувшись в Ташкент из Алматы, я осознал, что привычные атмосферу и уют можно найти и в родном городе. Хочу поделиться местами, которые отличаются от привычного Ташкента, но чётко характеризуют город здесь и сейчас. Узбекистан славится национальной кухней, но питаться пловом и самсой каждый день невозможно.

Breadly Boulangerie

Адреса: Ecopark, ул. Х.Алимджана, д.14;

ул. Аккурган, д.25;

ЖК Felicita, ул. Абдуллы Каххара, д.24

Средний чек: $12/125 000 сум

Артизан-пекарня с выпечкой на альтернативной муке и бездрожжевом тесте. Здесь всегда свежий хлеб и багеты, также стоит попробовать круассаны и бейглы с лососем. Основательница Диера училась кулинарии в Париже и знает, какой должна быть пекарня. Мне нравится, что в Breadly беспокоятся об экологии. Они отказались от пластиковых трубочек, посуда для йогуртов сделана из глины, а доставкой занимаются курьеры на электроскутерах.

139 Documentary Center

Адрес: ул. Султанали Машхади, д.210

Вход: свободный

Единственное общественное пространство Ташкента, созданное художниками, активистами и исследователями. Именно так описывает 139 Documentary Center основатель и куратор Тимур Карпов. Здесь проводят фестивали документального кино (из последних был ART DOC FEST) и выставки локальных художников. Например, первая выставка фотографа Хасана Курбанбаева прошла здесь. В рамках акции "не виновата" была организована выставка "во что ты была одета?" - с предметами одежды жертв насилия. В галерее можно приобрести работы местных художников, и это единственное место в городе, где проявляют пленочные фотографии. За обновлениями можно следить на странице в Instagram.

Forn Lebnen

Адрес: ул. Мирабад, д.29А

Средний чек: $7/73 000 сум

Турецкой кухней в Ташкенте никого не удивить, в отличие от ливанской. Здесь предлагают хумус, табуле, лабне, бабагануш и много стартеров с овощами для вегетарианцев. Владелец Крис переехал в Ташкент год назад. Если повезёт, именно он сварит вам американо, подберёт сет из баклавы или баразек. При желании, он может поделиться личными наблюдениями о местной культуре, объяснит почему в Ташкенте "реальная жизнь". Я живу в соседнем квартале и часто приглашаю сюда друзей на бранч. Предпочитаю Манакиш лабне со свежими овощами. Не забудьте на выходе взять свежего хлеба, который здесь же и пекут.

Silk 96 Wine & Lounge

Адрес: Новомосковская, ул. Кары-Ниязи, д.68

Средний чек: $20/210 000 сум

Завтраки подают на солнечной террасе с небольшим садом и барбекю, а ужины проводят в погребе, в окружении коллекционных вин. Идеальное место для деловых встреч, где официанты знают, что и в какое время вам предложить. Если хочется укрыться от городской суеты и передохнуть, то сад открыт для всех желающих. Кстати, по соседству с рестораном находится легендарный CMI бар, а значит Silk96 Wine & Lounge – идеальное место для препати.

Ye Olde Chelsea Arms

Адрес: ул. Абдуллы.Каххара, д.25

Средний чек: $15/157 500 сум

Легендарный английский бар Ташкента вновь открыл свои двери этой зимой. Приезжать сюда стоит за футбольными матчами на большом проекторе, атмосферой и духом Англии, большими порциями и свежим пивом. Рекомендую попробовать стейки – специализацию заведения. Радуют теплый свет свечей, большая барная стойка и то, что бар работает до утра - редкость для Ташкента. Для уединения советую столик на четырёх персон в башне на втором этаже.

Бар Sila

Адрес: ул. Бобура, д.14, подвал ресторана Affresco

Средний чек: $10/105 000 сум

Единственное место в городе, где с четверга по субботу можно услышать "нормальную" музыку. Причиной тому - коллектив Fragment, во главе с Юрой Ходжаевым. С 2018 года они развивают различные направления электронной музыки. Здесь, в бывшем погребе Итальянского ресторана, собирается вся прогрессивная молодежь Ташкента. Многие местные считают Sila чем-то непонятным. Я не хожу сюда с коллегами или родными. Иногда и вовсе прихожу один чтобы отдохнуть от всего – в баре не ловит сеть, но атмосфера здесь максимально комфортная. За новостями можно следить в канале Telegram.

Бар "Слухи"

Это самый настоящий Speakeasy бар. Здесь нет меню или барной карты, но могу с уверенностью сказать, что лучший джин-тоник со шпинатом в “Слухах”. По пятницам проходят живые выступления, а по средам – прослушивание пластинок. Сюда нельзя попасть случайно, на улице нет вывески. Нужно знать "своих" которые, проведут вас в бар. Подсказка: бар находится в подвале одного из столичных ресторанов.

Triftstor

Адрес: ул. Шахрисабз, д.21А

Продюсер и основательница видеопродакшн-студии DBLA, Анастасия Ли, за четыре года работы собрала приличный склад вещей. Было решено всё продать. Так родилась единственная в своем роде комиссионка в городе. Здесь можно найти что угодно: вещи, постеры, винтажные аксессуары, журналы, мебель и так далее. Радует, что многие жители Ташкента в период пандемии начали обращать внимание на осознанное потребление. Теперь слово "секонд-хэнд" описывает не только блошиный рынок "Янгиабад".

Кафе "Дустлар"

Адрес: ЦУМ, ул. Чимкент, д.1

Средний чек: $5/52 000 сум

Аутентичное кафе-столовая в самом центре столицы. Здесь подают привычную домашнюю еду и свежевыжатый гранатовый сок. Кафе украшено сувенирами, картинами и комнатными растениями до потолка. Вся мебель собственного производства – от французских столиков до топчанов - которая тут же, рядом с кафе, и продается. Здесь нельзя забронировать столик - в обеденное время будьте готовы стоять в очереди, потому что за вкусной и доступной едой приезжают из всех частей города.