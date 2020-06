Кто делает индустрию видеоигр в Казахстане?

Наверное главный плюс индустрии видеоигр – ее многоформатность. Эта культура стала объединением всех форм связи и самовыражения: крупные презентации и шоу, ежегодные церемонии награждения, видео-эссе и разборы, летс-плеи, внутриигровый акционизм, обучение, спорт и так далее. Список этот вряд ли получится закончить, что говорит о гибкости и актуальности формата. Нам стало интересно кто делает эту индустрию в Казахстане. Для этого мы связались и поговорили с разными ее представителями: Айсулу Асылбекова – стример из Нур-Султана, ее канал на стриминг-платформе Twitch (платформа для стриминга видеоигр) насчитывает более 60.000 подписчиков; Сакен Сыдыков – продакт-менеджер компании Singularity Lab, напрямую связан с разработкой видеоигр; Асет Сембиев – тренер киберспортивной команды Syman Gaming.

Айсулу Асылбекова, стример AISUMAISU

Любовь к видеоиграм и первый стрим

Я с детства играла в видеоигры со старшим братом. Помню, как обменивались во дворе болванками с записанными на них играми. Там были и "Казаки", и Max Payne, и прочие. Первыми моими играли были сингл-плееры (игры на одного). Пробовала в Counter Strike: Source, но тогда было страшно играть против настоящих игроков, поэтому только оффлайн “бродилки” и разные стратегии. Где-то в 2016 году я познакомилась с обществом игроков в CS (Counter-Strike), многие из них ставили серьезные цели в киберспорте, я же себя в этом тогда не представляла, но все вскоре изменилось. Эти ребята меня и подтолкнули заняться стримингом. Сказали, что я неплохо играю и должна попробовать себя в качестве стримера. Тогда Twitch (видеостриминговый сервис) только-только набирал обороты, это было время “Карины-стримерши” (речь идет о Карине Козыреве и ее популярной странице в Twitch). Первая моя аудитория состояла из знакомых, с которыми играла в CS, ходила на ланы и кто-то со школы.

Реакция близких

Больше всего я боялась непонимания со стороны родителей. Я никогда их не разочаровывала какой-то сомнительной деятельностью, была (надеюсь и остаюсь) примерной дочкой. В остальном страшно не было, наоборот - интересно попробовать себя в чем-то новом. Родители мне сказали: "Это твоя жизнь, ты вольна делать что хочешь, но это не должно вредить учебе". На тот момент, это был вроде девятый или десятый класс, экзамены, там и до ЕНТ недалеко. А я ведь шла на золотую медаль. Очень благодарна родителям за то, что адекватно это восприняли и в какой-то момент полностью прониклись моей деятельностью, стали активно поддерживать и никак не препятствовали.

Стриминг в Казахстане

Я достаточно редко спрашивала у кого-то совета. Залезла в интернет, взяла все настройки для стрима у ютубера Fenyastr из общего доступа, а дальше уже импровизировала. Забавный факт – мы сейчас с ним общаемся и периодически играем вместе, спустя почти пять лет. Если честно, то не помню каких-то острых проблем в начале своего пути. Качество и скорость интернета – это очевидно, я уже даже устала об этом говорить. Помимо него, возможно хромало качество картинки. Была плохая веб-камера, микрофон, самые обычные девайсы: мембранная клавиатура и странная мышка от Bloody. Нужно понимать, чтобы стримить ты должен быть веселым и железным. Любой может зайти в чат и написать что угодно, оскорбить как угодно. От этого никак нельзя застраховаться. Конечно, можно забанить. Но ты ведь уже успел прочитать, это осело в голове, ты точно расстроишься. Выживают те, кто научился переводить негатив из чата в шутку или просто игнорировать. И это намного сложнее чем кажется, но все же реально. На стримах я, в принципе, такая же как в жизни, только выражаю эмоции раза в два ярче – смеюсь больше и говорю громче. Стараюсь использовать актуальные шутки и мемы, пытаюсь не отставать от локальных тенденций.

В Казахстане можно по пальцам пересчитать стримеров с аудиторией онлайн больше 100 человек. Хотя, может что-то поменялось за последний год, если честно, я года два назад начала работать на российский рынок. У нас не вижу перспектив - 95% рекламодателей пишут и не знают каких интеграций они хотят на стриме. Они, к сожалению, просто не понимают, как устроена эта сфера. В первую очередь, в Казахстане нужно провести адекватный интернет, очень сложно стримить иначе. У меня полгода битрейт был вполовину меньше нормы, почему я вообще не стримила. Любые нестабильности в интернете – это потеря зрителей. Думаю, местным стримерам не хватает открытости. Многие запускают стрим и просто сидят в ожидании, пока сотни зрителей сами зайдут к ним. Нужно быть позитивным, общаться со всеми вокруг, не быть "букой". Про историю стриминга в Казахстане я почти ничего не знаю. Для меня начало – это Адлет "keeN". Он как раз ходячий позитив, за ним всегда было интересно наблюдать и слушать. Наверное, могу еще выделить Naiman из Hearthstone. Он играл за команду Virtus.pro и скорее всего оттуда к нему пришли зрители, смотреть на его “скилл”.

“Серьезность” профессии и сложности

В Казахстане если ты занимаешься стримингом – то это "несерьезно". У нас престижно финансами заниматься или юристом быть. А про киберспорт и стриминг многие даже не знают. Кроме семьи в меня никто не верил. Что в школе, что в университете относились предвзято, смотрели свысока, когда я рассказывала о своей деятельности. Вот так вот над тобой смеются, а ты потом играешь в CS с Егором Кридом. Сейчас я отношусь к стримам достаточно серьезно. Я понимаю, что это нестабильно. Но также нестабильна и любая другая индустрия. Поэтому внимательно слежу за обстановкой и присматриваюсь к любым возможностям. Но я точно знаю, что буду связана всю жизнь с игровой индустрией так или иначе.

Достаточно поставить себя на место стримера и все сложности станут ясны. Сидишь один, на тебя смотрит условно 1000 человек, любая оплошность на виду. Отсюда много хейта просто так. К этому всему надо привыкать. Сексуализация – это другая актуальная проблема сейчас на Twitch. У девушек в нашей сфере всегда есть "легкий путь": надеть глубокое декольте, сделать невинные глазки и байтить на донаты (просить пожертвований). Это вообще отдельная категория стримерш. Я не знаю, что сказать по этому поводу. Они сами выбрали этот путь, ставят внешность выше своей харизмы и индивидуальности. Осуждать, наверное, не буду. Это их право до тех пор, пока они не раздеваются на стримах и не нарушают правила Twitch. В остальном же, самое главное для стримера – много играть и подходить к игре серьезно.

Сакен Сыдыков, девелопер Singularity Lab

Первые видеоигры

Интерес к видеоиграм появился еще в раннем детстве. Мой старший брат любил играть, а я любил за ним наблюдать. Тогда еще была популярна Sega и Mortal Kombat. У брата была тетрадь, в которой он записывал все комбинации. Мне же был интересен процесс поиска этих новых комбинаций. Сейчас все есть в интернете и можно увидеть сразу все, а раньше приходилось искать все самому. Вот ты узнал новую комбинацию, пытаешься ее повторить несколько раз и уже потом делаешь новую запись в тетраде. Потом, как у и всех, начался период компьютерных клубов. Тогда играл в Counter-Strike, C&C Red Alert, GTA. Но больше всего в детстве любил играть в Sega. Было несколько любимых игр: Streets of Rage, Contra Hard Corps и Tiny Toon. Сам я родом из Кызылорды, у нас был дружный район, мы до сих пор общаемся между собой. В детстве ходили в гости друг к другу чтобы поиграть. У всех были разные консоли Sega, Денди, у кого-то появилась первая Sony Playstation.

Уже потом мне удалось уехать в США в школу Make School. Там я не ставил перед собой каких-то долгосрочных целей, но хотел познать сферу разработки видеоигр, при этом до конца не был на 100% уверен, что буду заниматься именно этим. Также я хотел найти себе удаленную работу, ведь она может дать хороший заработок, если ты живешь в Казахстане. Именно благодаря удаленной работе мне впоследствии удалось заработать первые хорошие деньги. Они обеспечили определенную подушку безопасности и уже после обучения я смог погрузиться в процесс создания видеоигр на год и не переживать о деньгах.

Состояние рынка разработки видеоигр в Казахстане

Мы обсуждали с коллегами почему рынок в Казахстане стагнирует. Есть три простые причины. Первая – отсутствие бюджета, инвесторы не вкладывают деньги, потому что серьезных денег в стране просто нет. Если говорить о проекте уровня ААА (высокобюджетные) – это 50-100 миллионов долларов и выше. Вторая – наше общество недостаточно сильно заинтересовано в создании видеоигр. Третья, как следствие – мало опыта в разработке игр и мало разработчиков. Количество, конечно, растет - у нас есть своя телеграм-группа и там более 500 человек, но этого недостаточно. Если говорить о крупных проектах, то мы еще просто не выросли. Но бюджет – это не главное. Нужно еще четко понимать для кого и как разрабатывать видеоигры. Несмотря на это, в стране конечно есть интерес к сфере в целом. Если говорить о денежном обороте видеоигр в Казахстане, он составляет порядка 200 миллионов долларов, это 44-е место в мире.

Конечно, не все так плохо. У нас развивается направление независимых игр – инди. Порог вхождения в индустрию стал довольно низким и теперь каждый может сделать игру и потом свободно выпустить ее на playmarket, Appstore и других платформах. Самый известный случай в Казахстане – Katata Games. Их игра Top Run стала Game of the Day (игра дня) сначала в американском, а потом и в глобальном App Store. После они смогли поработать с крупными издателями и выпустить игру на все доступные платформы – Playstation, Xbox и Switch. Это говорит о постепенном развитии казахстанского рынка. Например, наша компания Singularity Lab работала с Lion Studios, Voodoo. Сейчас мы выходим на связь с Mail Ru. Они выходят на мобильный рынок видеоигр, и мы им в этом помогаем.

Как развивать индустрию видеоигр

Развить индустрию достаточно просто – образование, это ключ к развитию любой сферы. Нам нужны образовательные центры, преподаватели, хорошие учреждения, которые будут заниматься обучением гейм-девелопмента профессионально. Я сам преподаю в своей школе gamedevacademy, но это индивидуальные усилия. Чтобы развивать индустрию, нам нужно повышать интерес школьников и студентов к этой сфере. Так появится больше специалистов и квалифицированных профессионалов в этой сфере. Большой скачок к развитию могут дать большие тайтлы (игры). Они должны быть охватными, чтобы создать шум и заинтересовать людей. Даже тот же Madout, клон GTA – это самый крупный проект в СНГ. У них десятки, если не сотни миллионов загрузок, но о самой компании никто не знает. А это одна из немногих компаний в Казахстане, которая зарабатывает на своих играх. Katata Games – хороший пример, в социальной сети VK есть популярный шутер “Блокада”, также могу отметить успешный случай игры Steampunk Tower, ее сделали ребята из Караганды. О них знает мало людей, даже внутри сообщества люди не особо заинтересованы в местных разработчиках. Все хотят сделать какую-то крупную игру, но интересоваться кто вообще делает игры в Казахстане никто не хочет.

Разработчикам в РК не хватает опыта, навыков, возможностей и наверное смелости. Для того чтобы развиваться, нужно иметь смелость и серьезные намерения. Если всегда говорить, что нет перспектив, денег, возможностей, то ничего в итоге не добьёшься. Нужно себя постоянно мотивировать, находиться в сообществе, искать новых игроков, выпускать игры на тест, разговаривать с игроками, читать и смотреть видео о гейм-девелопменте. Есть много очень хороших порталов, появились даже на русском языке – DTF и XYZ, например. Достаточно просто смотреть и развиваться. Рекомендую посмотреть, как создавались крупные тайтлы, например Minecraft. Это очень интересно – один человек создал мод, а в итоге через два года его проект выкупил Microsoft.

Как втянуться в разработку игр

Для этого нужно играть в игры, причем в максимально разные. Нельзя делать одно и тоже. Конечно, DOTA, CS и PUBG – это хорошие игры, но не очень хорошо в них играть каждый день. Нужно всячески развивать и расширять свой кругозор. Могу рассказать, как я пришел к процессу разработки и на что обращал внимание. В первую очередь, я изучил сцену геймдевелопмента, посмотрел, что она из себя представляет и какие есть специальности. Попробовал понять, что это значит – быть разработчиком. Существует бесчисленное множество направлений и профессий: level-designer, lead-designer, tech-artist, аниматоры, концепт-художники, разработчики, гейм-дизайнеры, продакт-менеджеры, игровые маркетологи, игровые аналитики. И кем я себя вижу? Два года впитывал знания и понял, что хочу быть продукт-менеджером. Если вы себя в чем-то нашли, значит развивайте себя именно в этой специальности.

Когда я еще занимался независимой разработкой игр и обращался к разным инвесторам, то столкнулся с интересной проблемой. Мне банально не хватает опыта сделать ту игру, которую я хочу. Я не знаю как тратить инвесторские деньги и даже если мне дадут миллион долларов, мне этот миллион нужно вернуть. А сделать так, чтобы игра приносила деньги безумно сложно. Нужно сделать игру, в которую люди не просто захотят играть, а на которую готовы будут потратить деньги. Поэтому даже при условии неограниченного бюджета самым важным остается опыт.

Singularity lab

Сейчас я работают в компании Singularity lab и у нас есть четыре основных направления: дополненная реальность, виртуальная реальность, разработка игр, интерактивные технологии (пространства). Дополненная и виртуальная реальность очень похожи. Дополненная – это дополнение реального мира виртуальными объектами, самый распространенный пример – Instagram-маски. Виртуальная – это погружение в виртуальную среду. Если говорить про наши продукты, Questie – хороший пример дополненной реальности. Это приложение позволяет создавать квесты в реальном мире с помощью геолокаций. Вы путешествуете по городу, находите пасхальные яйца, решаете загадки, сканируете QR-коды, ищете клад и всячески взаимодействуете с миром с помощью смартфонов. Пример виртуальной реальности – игра Jet X. Помимо этого, в области виртуальной реальности мы занимаемся обучающей симуляцией. Объясню на примере проблемы в производственных компаниях, строительных или нефтянных. Им важна техника безопасности. У них имеется дорогостоящее оборудование, с которым предстоит работа. Правильному использованию оборудования необходимо обучить сотрудников. Но процесс обучения может быть опасен как для здоровья сотрудника, так и для состояния самого оборудования. Нельзя сказать сотруднику – иди и работай, ведь ошибка будет стоить очень дорого. Мы предлагаем создавать симуляцию рабочего процесса в виртуальной реальности. Сотрудник надевает шлем, вы имитируете рабочую ситуацию и станок. Сотруднику будет необходимо в виртуальной реальности надеть защитную маску, перчатку, экипировку и потом он начинает проходить обучение в виртуальной реальности. Внутри этой реальности можно совершать ошибки, проводить над ними работу и после проходить тесты. Весь процесс геймифицирует обучение, тем самым упрощает его и искореняет цену ошибки. Такие методы применяются в военной сфере, авиации и медицине. Даже если взять известные методологии SCRUM, Kanban и Agile, в них также используется геймификация. В SCRUM есть стори-поинты и приоретизация задач – это геймификация. Что вообще такое игра? Наличие цели, правил, оппозиции и путей решения делает любую обстановку игрой. Так, даже процесс потребления еды можно сделать игрой. Сам по себе он, конечно, игрой не является, но как только мы поставим ограничение – “съесть обед за один час, и вы получите приз”, это становится игрой. То же самое происходит и в серьезных процессах.

Асет Сембиев, тренер команды Syman Gaming

Интерес к видеоиграм и первые турниры

Впервые начал играть где-то в 1998 году. Тогда это были в Heroes of Might and Magic III, Starcraft и другие игры. Ходил в компьютерные клубы и постепенно затянуло в Counter-Strike. Он увлек в первую очередь мультиплеером. Мы собирались с друзьями и играли друг против друга, против параллельных классов. Определенно нравился командный аспект игры. Поэтому потом и втянулся в турниры. Из первых могу отметить турниры, которые проходили в компьютерном клубе skynet. Тогда я играл совсем плохо и если, допустим, был первый дивизион, то я играл на уровне пятого. Когда дошел до уровня третьего и второго дивизиона – это были счастье и радость. Тогда за победу давали бесплатное время, например, неделя в компьютерном клубе. Для меня по ощущениям это было сравнимо с выигрышем на чемпионате Казахстана.

Формирование киберспортивной сцены

Киберспортивная сцена в Казахстане начала формироваться еще в нулевых. Тогда играли в Age of Empires, StarCraft, Unreal Tournament и Delta Force. Так появились первые зачатки нашего сообщества, начали появляться первые авторитетные фигуры. Но если говорить о серьезном уровне со спонсорами и зарплатами, это все появилось с приходом “Арбалета” (никнейм бизнесмена Мурата Жумашевича) в казахстанский киберспорт. Он сформировал первую команду по Age of Empires, которая выиграла чемпионат мира. Они этим занимались серьезно и тренировались, получали соответствующую зарплату. В то же время он собрал команду по Delta Force и, если не ошибаюсь, они также выиграли чемпионат мира. Можно сказать, что формированию уровня в Казахстане мы обязаны Мурату Жумашевичу.

Лично я втянулся в киберспорт просто. В 2002 году поставил задачу – в течение двух лет набрать хорошую форму. Думал либо присоединиться к команде, либо создать ее самому. Но цель стояла конкретная – выиграть чемпионат Казахстана. Впоследствии очень хотел попасть на чемпионат мира. Достиг поставленной цели раньше, чем ожидал. Уже в 2003 году со своей командой выиграл чемпионат Казахстана и потом побывал на первом чемпионате в Южной Корее. С того времени и по 2009 год, семь лет я профессионально занимался киберспортом. Тогда в Корее я понял, что все это серьезно. Было 63 страны-участницы, в одном месте собралось 800 геймеров, грандиозная церемония открытия, потом закрытия, высокий уровень организации. Весь этот масштаб дал понять, что за этим видом спорта будущее и можно реализовать себя во всех отношениях и хорошо при этом зарабатывать.

Киберспорт в Казахстане

Мне сложно сказать, как киберспорт развился за последние 10 лет, но в Казахстане однозначно поднялся уровень. Это заметно по людям, они лучше понимают, что это, да и слышишь о нем чаще. Преимущественно на уровне молодежи, они понимают, что это перспективно и прибыльно. Конечно, хочется признания как в Европе или Америке. Там киберспорт, не просто хорошая, а уважаемая и прибыльная профессия. Относятся к ней серьезно, и она того стоит. Большая аудитория и большие бюджеты, за киберспортом будущее, в этом уверен на 100%. В целом, казахстанцы любят киберспорт, но в плане спроса сложно сказать. У нас не очень хорошо идет развитие больших мероприятий. Есть несколько мероприятий, на которые приходят люди, но нужно развивать культуру. Как и в любом другом виде спорта, например футбол, хоккей или баскетбол. Клиентура, болельщики, спонсоры – все это годами выстраивалось. Сами киберспортсмены, организации и федерация киберспорта должны помогать и развивать нашу фанатскую сцену. Это можно делать с помощью мероприятий, создавать трансляции, производить мерч и так далее. Культуру нужно прививать, а болельщики будут и их будет много. Тот факт, что у нас появилась федерация – огромное достижение. Но для меня развитие киберспорта выражается в возможности готовить молодых спортсменов. А для этого нужны школы и академии. Это возможность проведения соревнований, возможно постройка специализированных арен. Для меня – это основные показатели киберспорта.

Думаю, в Казахстане вполне хорошие перспективы. У нас много талантливых ребят, большие достижения на мировой арене. Наши игроки в Couner-Strike выигрывали Major (крупнейшний турнир по Counter-Strike), недавно другие ребята выходили в финал Major. Многие спортсмены представляют Казахстан на высоком уровне, на международних турнирах. Думаю, все впереди, главное, чтобы в этом направлении проводилась планомерная работа со взглядом в будущее. Люди не должны ждать сиюминутного успеха и фидбэка, все должны понимать, что это требует работы, вложений и труда. Если говорить об индустрии в целом, то киберспорту Казахстана не хватает финансирования, но это очевидно. Также немаловажный момент, который тормозит развитие – это интернет и как следствие пинг 120 до европейских серверов. Если бы в Казахстане был играбельный пинг, местные компании бы никуда не уезжали. Сейчас же они базируются в Киеве, Москве или Калининграде, как мы, а могли ведь базироваться и в Алмате, в Нур-Султане. Многим ребятам из Казахстана с нормальным интернетом было бы легче проявить себя, например на таких платформах как FPL (лига по Counter-Strike). Без интернета сделать это в десятки раз сложнее.

Работа тренера киберспортивной команды

Мне кажется, что в каждой команде функции тренера индивидуальны. Это зависит от команды и самого тренера. Я считаю себя в большей степени духовным наставником для своих ребят. Я стараюсь работать с их восприятием происходящего, отношением к поражениям, к победам и помогаю с мотивацией. Естественно, мы прорабатываем стратегии, отрабатываем макро-игру и индивидуальные действия каждого. Но, помимо этого, я стараюсь помогать ребятам с точки зрения психологии. Буткемп (тренировочный лагерь) обычно проходит в одном доме, где мы закрываемся на две-три недели. Там команда живет, готовится и тренируются. Главное отличие от традиционных видов спорта в том, что мы сидим за компьютерами. Нет необходимости бегать и прыгать, нет физических нагрузок. Но кто-то индивидуально, конечно, занимается спортом. На буткемпе мы выстраиваем режим, пытаемся правильно питаться и много времени уделяем разбору стратегической составляющей и обсуждению индивидуальных мелочей. Киберспорт хорош тем, что есть статистика на каждого игрока, его КПД. Мы можем узнать кто и как пользуется гранатами, его процент попадания хедшотов (выстрелы в головы) и так далее. Но я прогресс отслеживаю немного иначе – если у игрока в команде есть нюанс, какая-то ошибка, которую он постоянно допускает, мы ведем над ней работу. И постепенно я начинаю видеть, что он перестает допускать эти ошибки. Это показывает есть прогресс у игрока или нет. В 2020 году нашей команде предстоит еще много работы и надеюсь, нас ждет еще один Major.