Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков

Культура обмена подарками уходит корнями глубоко в историю: древние люди обменивались друг с другом тем, что имелось под рукой – камнями необычной формы, зубами животных или какими-то причудливыми растениями. Подарки были символом доверия и преданности, благодарности и любви. Сегодня они всё еще остаются важной составляющей социального взаимодействия. Правильно подобранный подарок способен передать многое из того, что бывает сложно произнести вслух.

Мы делимся с вами нашими идеями подарков на любой вкус: красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные. Возможно, наш выбор облегчит вам поиск подарков для близких.

Красивые подарки Чайная пара Hermès

Cheval d'Orient Наушники Grado GS1000e

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Mille Fleurs De Dior

Практичные подарки Швабра Xiaomi Deerma Робот-пылесос iRobot

Тёрка для сыра Alessi Стайлер DYSON Бутылка для воды

Thom Browne

Бесполезные подарки Фигурка Funko POP! Vinyl: Games: Cyberpunk 2077 Умная колонка Яндекс станция мини с Алисой

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Подарки до

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Вкусные подарки Кофейное зерно Espresso Blend Японский чизкейк Uncle Fluffy