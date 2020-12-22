Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков
Культура обмена подарками уходит корнями глубоко в историю: древние люди обменивались друг с другом тем, что имелось под рукой – камнями необычной формы, зубами животных или какими-то причудливыми растениями. Подарки были символом доверия и преданности, благодарности и любви. Сегодня они всё еще остаются важной составляющей социального взаимодействия. Правильно подобранный подарок способен передать многое из того, что бывает сложно произнести вслух.
Мы делимся с вами нашими идеями подарков на любой вкус: красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные. Возможно, наш выбор облегчит вам поиск подарков для близких.
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