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Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков

Стиль Жизни | Лента

Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков

Текст: Диана Рустамбекова


Культура обмена подарками уходит корнями глубоко в историю: древние люди обменивались друг с другом тем, что имелось под рукой – камнями необычной формы, зубами животных или какими-то причудливыми растениями. Подарки были символом доверия и преданности, благодарности и любви. Сегодня они всё еще остаются важной составляющей социального взаимодействия. Правильно подобранный подарок способен передать многое из того, что бывает сложно произнести вслух.

Мы делимся с вами нашими идеями подарков на любой вкус: красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные. Возможно, наш выбор облегчит вам поиск подарков для близких.

Красивые подарки

Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 1)
Чайная пара Hermès
Cheval d'Orient
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 2)
Наушники Grado GS1000e
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 3)
Книга J. R. R. Tolkien 'The Lord of the Rings'
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 4)
Постер ILYA RASHAP Flag
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 5)
Кольцо Dior
Mille Fleurs De Dior

Практичные подарки

Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 6)
Швабра Xiaomi Deerma
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 7)
Робот-пылесос iRobot
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 8)
Тёрка для сыра Alessi
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 9)
Стайлер DYSON
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 10)
Бутылка для воды
Thom Browne

Бесполезные подарки

Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 11)
Фигурка Funko POP! Vinyl: Games: Cyberpunk 2077
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 12)
Умная колонка Яндекс станция мини с Алисой
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 13)
Свечка Golden Burlesque
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 14)
Трубочки из нержавеющий стали
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 15)
Плюшевый Сиба-ину Miniso

Подарки до
5000 тг

Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 16)
Светильник IKEA
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 17)
Носки OYSHO
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 18)
Пазл Castorland
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 19)
Блокнот Moleskine
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 20)
Кофеварка Agness

Вкусные подарки

Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 21)
Кофейное зерно Espresso Blend
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 22)
Японский чизкейк Uncle Fluffy
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 23)
Бальзамический уксус Del Duca
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 24)
Сыр с виноградом La Antigua
Красивые, практичные, бесполезные, бюджетные и вкусные: идеи новогодних подарков (фото 25)
Вино CASTELLO DI SPESSA DI SANTAROSA

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