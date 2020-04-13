Похожую точку зрения выражает и другой экономист - Ричард Вольф. Новый выпуск на своем YouTube-канале он начал с критики действий правительства США и продолжил речью о кризисе капитализма: “Бросаться деньгами в этот кризис - не поможет. Потому что это не денежная проблема, это организационная проблема. Нам нужно реорганизовать экономику. Мы не можем вести бизнес так, как раньше, – это опасно”. Оба эксперта говорят об одном: мир изменился, но у нас нет инструментов для борьбы с этими изменениями. Все указывает на полную несостоятельность системы. Потому здесь и блистают “альтернативные” интеллектуалы вроде словенского философа Славоя Жижека. Славой иронично причисляет себя к коммунистам, и это идеальное время для реализации его мыслей. В одном из последних интервью он рассказал: “Говорят, что Олимпийские игры перенесут на октябрь, когда все будет в порядке. Люди говорят об этом так, словно мы испытаем короткий кризис на два-три месяца, и жизнь вернется в нормальное русло. Но нет, вся финансовая структура капитализма будет разрушена. Нормальность не вернется, – дальше Славой продолжает свои рассуждения и говорит о необходимости коммунизма в мире. – Сегодня под коммунизмом я имею в виду следующие три вещи: относительно эффективное государство, у которого есть возможность нарушать правила рынка с целью организации здравоохранения, чтобы поддерживать людям жизнь. Государство, дополненное “наверху” сильной активной интернациональной кооперацией, “внизу” – локальной мобилизацией. Я говорю не о какой-то утопической идее, но о срочности жизни”. Если верить множественным наблюдениям, то система в ее привычном виде действительно изжила себя и не может свободно функционировать. Вероятно, ситуация с COVID-19 и есть тот самый катализатор жестоких, но необходимых изменений.