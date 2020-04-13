Крах экономики, конец капитализма и сверхлюди: каким будет мир после COVID-19
В каждом втором информационном материале можно встретить упоминание злосчастного вируса. Вирус изменил экономику, здравоохранение, политику, даже наш обычный распорядок дня. Мы можем об этом не задумываться, но человечество уже ступило в новый мир. А “дивный” он или нет, покажет только время. Кто-то усмотрел в этой жизни романтичную модернистскую идею об ошибках потребительского образа жизни. Другие же видят, что вирус обнажает несостоятельность капиталистической системы. Мы выбрали несколько интересных позиций о том, как COVID-19 изменил/изменит (и изменит ли) этот мир.
1
Сознательность, экология и сверхлюди
Некоторые считают, что COVID-19 укажет человечеству на проблемы перепотребления и заставит пересмотреть консьюмеристские привычки. Происходит это из-за того, что сейчас мы редко покидаем дом. Потребность в потреблении пропадает, по крайней мере, сокращаются ее масштабы. Вероятно, на этом этапе к нам приходит осознание чрезмерности излишеств современной жизни. Конечно, никаких объективных показателей здесь нет. И выяснить это получится уже только постфактум.
Считается, что улучшается экология. Мы наблюдаем снижение углеродного следа в атмосфере. Да. В Китае снижение составило 25%, а использование тепловых электростанций на угле снизилось на 40%. В Нью-Йорке загрязненность воздуха упала на 50%. Даже в Алматы наблюдается улучшение показателей чистоты воздуха. Но впоследствии может оказаться, что эти изменения были лишь временным эффектом. Так, например, загрязнение от транспорта - это только 23% от общего объема углеродного следа. Транспорт сейчас мало используется из-за карантина. Но когда по всему миру начнут снимать строгий режим, маловероятно, что транспорт продолжит простаивать без дела. Конечно, наивно полагать, что возможен такой вариант развития событий, в котором люди осознают вредоносность своего образа жизни, ведь практика показывает обратное. Снижение углеродного следа наблюдается во всех регионах, где вводится чрезвычайное положение. Происходит это из-за снижения активности человеческой деятельности. Как только режим ЧП снимают, деятельность выходит на привычный уровень. Нужно понимать, что столь быстрые изменения могут быть вызваны только угрозами масштаба пандемии. Ярые экологические активисты вроде Греты Тунберг, наоборот, заявляют о необходимости продолжать борьбу со всем, что порождает климатические изменения: “Люди не хотят слышать о кризисе климата сейчас. Я прекрасно это понимаю, но мы должны сделать так, чтобы люди о нем не забыли. Нам нужно бороться с двумя кризисами одновременно, потому что кризис климата не прошел”, – сказала Грета в подкасте Big Interview. Правда, как именно можно бороться с изменениями климата в условиях четырех стен, Грета, к сожалению, не сказала.
Еще один интересный факт - уровень людской активности в соцсетях достиг невероятных высот. Речь идет о бесчисленных бесплатных курсах и онлайн-фитнесе. Если верить СМИ и социальным сетям, то эффективность людей находится на высшей отметке во время пандемии. Причина тому – большое количество “лишнего” времени, которое никто не хочет “терять впустую”. И если мы действительно будем следовать всем этим советам, то из карантина все выйдут сверхлюдьми – в идеальной физической форме, с новыми знаниями и возможностями. Пандемия станет катализатором эволюции. Но если не иронизировать по поводу ситуации, то активность наблюдается только у тех людей, кто может себе это позволить. Пандемия – это сложная ситуация, как в психическом, так и в физическом плане. Не все могут найти в себе силы как-то изменить привычный уклад жизни, чтобы сохранять видимость какой-то эффективности. Также стоит отметить, что на карантине находятся около трех миллиардов человек, а это, несмотря на огромную цифру, все еще привилегированное меньшинство. Остальные же пытаются поддерживать жизнедеятельность всего человечества.
2
Моральные дилеммы экономики и человеческой жизни
Очевидно, что катастрофы масштаба пандемии негативно сказываются на экономике. Причем цены очевидно падают не только на нефть, но стабильно снижается спрос на медь, железо и даже золото. К середине марта почти все индексы стали красными, что продемонстрировало плачевное состояние мировой экономики. Например, фондовый индекс S&P 500 показал рекордное падение за всю свою историю. Федеральный резерв США вливает невиданные объемы денег в финансовую систему США: $2,2 триллиона - по акту Cares Act, $377 миллиардов - на помощь МСБ и отдельно по линии Федерального резерва выделено $600 миллиардов для поддержки малого бизнеса. Все это делается для поддержания экономики в привычном функциональном состоянии. Мы наблюдаем интересное и противоестественное поведение экономики, вследствие которого возникают интересные моральные дилеммы. Филип Коган, колумнист журнала и сайта The Economist говорит: “Самый сложный расчет для государств – размен жизни людей, которые умрут от коронавируса, и урон экономике”. По предварительным расчетам такие временные меры могут обойтись Америке в треть ВВП. Вот здесь для государств разворачивается сложная моральная дилемма: пожертвовать людьми или пожертвовать экономикой. Что важнее - один миллион жизней или треть ВВП (около $7 триллионов). Дональд Трамп действительно рассматривал возможность отмены карантина к 12 апреля. Это могло вызвать цепочку действий, которая повлекла бы за собой бесчисленные смерти людей.
Похожие сложности испытывают и медработники, которые распределяют аппараты ИВЛ (искусственной вентиляции легких). Порой они оказываются в жуткой ситуации выбора. ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) сообщила, что в Европе более 95% погибших от COVID-19 – люди старше 60 лет. Такие факты становятся ключевыми при принятии решения о том, кому нужнее аппарат ИВЛ. На мировом уровне такое решение принимают политики. Если в вашей стране введен карантин и применяются меры для стабилизации экономики, значит цена жизни ставится выше цены всей экономической системы.
3
Конец капитализма
В марте Дональд Трамп воспользовался древним (по политическим меркам) законом об оборонном производстве (Defense Production Act). Это закон 1950-х годов для защиты граждан и военной мобилизации. В данном случае речь идет о войне с COVID-19. С учетом радикальных изменений в экономике и образе жизни, для многих события, связанные с вирусом, стали символом тотальной деградации капитализма как системы. Так экономист Янис Варуфакис в своем выступлении на DiEM25 сказал: “Коронавирус возродит кризис 2008 года. Не позволяйте никому говорить, что тот кризис закончился, и у нас на руках новый. Кризис 2008 года никогда не заканчивался, он трансформировался в разные формы. Мир не вернулся к эквилибриуму до 2008 года. Капитализм сегодня неузнаваем. Почему мы видели стабилизацию в 2010 и 2011 годах? Центробанки и государства взяли на себя стабилизацию финансовых рынков и воссоздание цепей капитала с помощью печати триллионов долларов и вливания их в корпорации, которые и так были полны денег. Финансовые рынки стабилизировались, но произошел отток инвестиций в качественные рабочие места, труд, здравоохранение, образование и так далее. Почему в мире было столько разобщенности до COVID-19? Когда появился COVID-19, он застал глобальный капитализм на огромном пузыре глобального долга. И даже если банкам удастся снова поставить капитализм на ноги, как это было сделано в 2008-2009 годах, это не вернет нас к уровню “до COVID-19”. Потому что вирус проткнул пузырь, на котором сидел финансовый капитализм. В итоге уровень инвестиций будет даже ниже, чем несколько месяцев назад”.
Похожую точку зрения выражает и другой экономист - Ричард Вольф. Новый выпуск на своем YouTube-канале он начал с критики действий правительства США и продолжил речью о кризисе капитализма: “Бросаться деньгами в этот кризис - не поможет. Потому что это не денежная проблема, это организационная проблема. Нам нужно реорганизовать экономику. Мы не можем вести бизнес так, как раньше, – это опасно”. Оба эксперта говорят об одном: мир изменился, но у нас нет инструментов для борьбы с этими изменениями. Все указывает на полную несостоятельность системы. Потому здесь и блистают “альтернативные” интеллектуалы вроде словенского философа Славоя Жижека. Славой иронично причисляет себя к коммунистам, и это идеальное время для реализации его мыслей. В одном из последних интервью он рассказал: “Говорят, что Олимпийские игры перенесут на октябрь, когда все будет в порядке. Люди говорят об этом так, словно мы испытаем короткий кризис на два-три месяца, и жизнь вернется в нормальное русло. Но нет, вся финансовая структура капитализма будет разрушена. Нормальность не вернется, – дальше Славой продолжает свои рассуждения и говорит о необходимости коммунизма в мире. – Сегодня под коммунизмом я имею в виду следующие три вещи: относительно эффективное государство, у которого есть возможность нарушать правила рынка с целью организации здравоохранения, чтобы поддерживать людям жизнь. Государство, дополненное “наверху” сильной активной интернациональной кооперацией, “внизу” – локальной мобилизацией. Я говорю не о какой-то утопической идее, но о срочности жизни”. Если верить множественным наблюдениям, то система в ее привычном виде действительно изжила себя и не может свободно функционировать. Вероятно, ситуация с COVID-19 и есть тот самый катализатор жестоких, но необходимых изменений.
4
Новая норма
Многие из нас надеются на возвращение нормы. Но мы забываем, что мир сейчас – это и есть новая норма. Она демонстрирует нашу удивительную способность приспосабливаться. Сейчас же мы можем массово пользоваться ZOOM и прочими инструментами для группового или единичного контакта. Информационной задержки фактически не существует. Многие бизнесы пытаются реструктуризировать свою деятельность и ищут новые пути решения возникших проблем через диджитал. Даже на примере Казахстана мы видим упрощение жизни с усиленной цифровизацией госуслуг (получение соцпособий и т.п.), активность служб курьерной доставки и активизацию интернет-магазинов. Сейчас нас волнуют базовые вопросы: “Как продолжать работать и зарабатывать?”, “Где получить продукты?”, “Могу ли я выйти подышать воздухом?”. Новая норма – это подвешенное состояние, которое учит нас задавать вопросы. Янис Варуфакис сказал: “Мы живем в мире, который управляется так, что мы не видим свет в конце туннеля”. Нам кажется, что в конце туннеля все же есть свет. Правда, не совсем понятно – это свет надежды или мчащегося навстречу поезда.
Оставьте комментарий