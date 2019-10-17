Контент-шок: что это такое и как с ним справиться?

Все мы пользуемся несколькими информационными ресурсами – это новостной портал, несколько социальных сетей, подписка на минимум один стриминговый сервис и ещё один сайт по интересам, будь то блог о технологиях или моде. Поэтому, даже если вы впервые слышите термин "контент-шок", вы, скорее всего, уже понимаете, о чём сейчас пойдет речь.

Что такое "контент-шок"?

Термин был придуман консультантом по маркетингу Марком Шаефером в 2014 году, тогда он описал этот феномен так: "Контент-шок – это результат изменений в производстве материалов в интернете, когда спрос на контент и возможность потребителей "поглощать" перестали расти пропорционально". Сейчас спрос на контент проходит период стагнации, а количество создавамого контента растет экспоненциально и уже в разы превышает возможность людей поглощать его. Ещё в начале 2000-х картина в интернет-пространстве была совершенно иной, то было время дефицита материала. Именно благодаря этому дефициту так быстро разросся блогинг, и стал популярен контент-маркетинг, людям было нечего смотреть и читать.

Сегодня картина цифрового информпространства совсем другая. В 2019 году по подсчетам Statista в день публикуется более четырех миллионов блог-постов, более 500 миллионов твитов выставляются в Twitter и более пяти миллиардов поисковых запросов отправляется в Google. В целом, количественно содержание интернета за последние пять лет выросло в пять раз, в будущем эксперты прогнозируют ещё больший скачок. В целом качество контента растет. Поэтому к общей загруженности добавилась и проблема сложности выбора – хороших и интересных материалов слишком много. При этом главная проблема для потребителей остается неизменной – людям не хватает времени, чтобы читать, смотреть, слушать бесконечно обновляющийся поток информации.

Как с этим быть?

Все хотят иметь право выбора, но когда предложений слишком много, мы чувствуем свою перенасыщенность и перегруженность информацией. Чтобы отфильтровать огромный поток информации, как бы парадоксально это ни звучало, нужно больше смотреть, искать "своё". Стоит принять тот факт, что в скором времени плохого контента не убавится, поэтому стоит сделать первый шаг в этом направлении: хорошо помогает структурирование материала, рассылок от любимых изданий или создание подборок от интересных вам людей.

Также рекомендуем сузить круг платформ, которыми вы пользуетесь, а взамен подписаться на их обновления, рассылки и push-уведомления для десктопов, загрузить себе приложения, которые отправляют только брифинги и дайджесты новостей. В своём браузере создайте папки для того, чтобы прочитать тот или иной материал позже; если вы наткнулись на интересную статью, но у вас нет времени, поставьте на неё закладку, чтобы вернуться к материалу, когда у вас будет время. Конечно же, чтобы не потерять зря время, слушайте подкасты, когда занимаетесь чем-то, и не подписывайтесь на всё подряд. Выбирайте те подкасты, которые вам на самом деле интересны.