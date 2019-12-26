Консьюмеризм: как мы можем его остановить?

Регулярное потребление - неотъемлемая часть нашей жизни и одна из главных причин плачевной экологической ситуации. Связано это с тем, что консьюмеризм предполагает частые покупки вещей, в которых нет прямой необходимости. Так, в США, самой "потребительской" стране мира, почти одна из десяти семей арендуют камеры хранения или дополнительную площадь только для того, чтобы хранить там свои вещи, а рынок "self-storage" уже оценивается в 38 миллиардов долларов только в США.

В чем заключаются основные аргументы против перепотребления?

Во-первых, сортировка и переработка на данном этапе не решает проблему. На переработку попадает не менее 9 процентов всего мусора. Какую-то часть сжигают, отправляют на мусорные полигоны или выбрасывают в океан. В Казахстане, по подсчетам экологической инициативы Go Green, 90% всего мусора скидывается в мусорные полигоны, где он остается. В результате исследования 2017 года стало известно, что из 8.3 миллиардов тонн пластика глобально, произведенного с нуля, только 9% были переработаны во вторсырье. Сейчас исследования утверждают, что процент вырос, но точных данных нет.

Вторая проблема более абстрактна. Так, например, из-за того что шопинг стал обычным способом досуга, мы стали менее ответственно относиться к своему бюджету. Финансовое планирование остается в стороне, в то время как в нынешних экономических условиях, к этому надо относиться максимально ответственно.

Третья проблема вытекает из определения самого понятия "консьюмеризма" - покупки вещей, которые нам не нужны. Реклама никогда не отличалась честностью, и сегодня, с получением новых каналов с клиентами маркетологи получают больше шансов на взаимодействие с потенциальным клиентом. Такие массовые мероприятия как "черная пятница" и "кибер-понедельник" только усугубляют ситуацию и работают на наше подсознание огромными скидками и временными рамками. При этом мало кто знает, что на "черной пятнице" чаще всего под скидку попадают не только старые продукты, но и те, что быстро теряют свою актуальность.

С другой стороны, консьюмеризм - не только негативное явление. Журналист Виктор Панюшкин в книге "Восстание потребителей" писал, что желание покупать джинсы и шампунь с кондиционером стало одной из причин развала Советского союза наравне с желанием демократических перемен. Возможность купить вещи и продукты сразу и по низкой стоимости - одно из условий комфорта. Определенные вещи и их доступность приносят нам радость и в некоторых случаях несут сентиментальную ценность. Но, к сожалению, плюсы на этом заканчиваются.

Какие здесь могут быть решения? Стоит помнить, что если бы мы все пользовались только чистой возобновляемой энергией и довели бы переработку до 100% вопрос о консьюмеризме не стоял бы так остро. Пока что лучшим решением мог бы стать полный отказ от покупок, кроме еды, но сделать это невозможно, но возможно - свести покупки к минимуму.

Важно снова развить в себе понимание того, что для нас важно в долгосрочной перспективе. Например, тренды в масс-маркет магазинах не меняются раз в сезон, как мы привыкли думать, а чуть ли не каждую неделю. Оптимальное решение не только для экологии, но и для вашего бюджета - капсульный basic гардероб и покупка более качественных вещей. Также важно относиться к одежде соответственно - чинить ее, ухаживать, чтобы продлить срок ее службы.

Еще одна хорошая привычка - поддержка локальных производителей продуктов питания и одежды. Так мы уменьшаем углеродный след, а также развиваем местное производство.

Немаловажно задавать себе вопросы при покупке. Чем вы мотивированы при покупке? Какие эмоции вы получаете? Позволяет ли эта вещь чувствовать себя лучше? По статистике, современный человек оставляет за собой один килограмм отходов в день. Сколько раз в день вы что-то покупаете? Сведите цифру к одной-двум покупкам.

Покупайте в винтажных магазинах и отдавайте ненужные вещи. В винтажных можно и немного заработать. Попытайтесь минимизировать походы в торговые центры, так вы будете меньше подвержены искушениям. Просто вспомните о гироскутерах и спиннерах. Что с ними случилось сейчас и сколько продлилась их популярность?

Выбора и возможностей что-то купить вряд ли в скором будущем станет меньше. Венгерско-американский экономист Тибор Скитовски советует не выбирать продукты для пресыщения и мгновенной удовлетворения. Вместо этого экономист советует практиковать "креативное потребление" с целью стимуляции и познаний чего-то нового, а не пресыщения. Будет ли креативное потребление вам по душе или нет, перед каждой покупке задавайте себе пару вопросов: будет ли новое приобретение полезным в будущем, позволит ли это его качество и сможет ли предмет улучшить мою жизнь в долгосрочной перспективе?