Конфликты на карантине: почему мы ссоримся и как с этим быть?

Сейчас, когда многие находятся в закрытом помещении вместе с семьями или с друзьями, почва для конфликтов разрастается с небывалой скоростью. Скрытый негатив и невысказанные чувства могут навредить как психологически, так и физически. Избегать конфликтов также не рекомендуется. Но если зреет конфликт, как быть будучи в ограниченном, “закрытом” пространстве? Существует огромное количество советов о том, как правильно вести себя и как разрешать конфликты. Например, знаменитый и очень популярный бельгийский психолог Эстер Перель утверждает, что можно ссориться “умно”. Но не все способны на это. Сейчас на тему конфликтов внутри семей и между людьми живущими вместе в ограниченном пространстве ведутся исследования. Чтобы помочь тем, кто начал сталкиваться с конфликтами из-за карантинных мер, мы поговорили с практикующим психологом Анастасией Стеблянко и узнали как понять и решить конфликт в это нелегкое время.

Во-первых, что такое конфликт? “Конфликт – это столкновение двух интересов, в конфликтной ситуации каждый хочет, чтобы его интерес был учтен,” – объясняет Анастасия.

Возможно ли при конфликте обойтись без ссоры? Да, но чаще всего это удается немногим. Почему так происходит? В обычной жизни, вне карантина, причины могут быть разные – от невозможности вести коммуникацию, говорить о своих чувствах до проблем ментального здоровья. В большинстве случаев ссоры разрастаются из-за недопонимания. Причина может быть в том, что один из оппонентов или оба не понимают почему они чувствуют те или иные чувства, и что стоит за неприязнью? Сложно, когда переполняют чувства, что либо внятно объяснить. Как научиться правильно описывать свои чувства и доходчиво объяснять свою позицию?

“На самом деле, если мы бы все понимали, что с нами происходит было бы очень легко. Очень часто мы не понимаем, что мы испытываем и что за этим стоит. Как минимум важно остановиться, когда чувства захлестывают, подышать”, – говорит психолог. Для многих "подышать" обозначает некое уединение и смена обстановки. Но сейчас мы себе такого позволить не можем, поэтому многие и становятся еще более уязвимыми к ссорам и напряжению.

Почему из-за постоянного близкого прибывания многие стали так часто ссориться?

“Я думаю это связано с личными границами и вопросом адаптации. Понятно, что в жизни до карантина мы могли регулировать контакты с разными людьми, время прибывания с тем или иным человеком. В режиме карантина мы вынуждены соприкасаться со своими близкими чаще чем мы к этому привыкли – это первое. Второе, у многих нет возможности дистанцироваться для того, чтобы восстановить свои границы, поэтому личные границы могут быть в постоянном столкновении. Также, в круглосуточном пребывании друг с другом понятно, что проявляются наши несовершенства. Что касается адаптации понятно, что карантин – это непривычное для нас условие. Адаптация – это процесс, который включает в себя чувство страха или внутреннего напряжения, в первую очередь, а также не исключено чувство агрессии при планировании дальнейшей жизни”, – рассказывает Анастасия.

Как научиться общаться друг с другом в таких условиях?

Наш психолог советует соблюдать ряд нескольких правил:

“Первое, важно дать возможность друг другу уединиться”, такой расклад поможет не просто решить ссору, но и помочь избежать лишних столкновений в будущем. Например, психолог советует договориться о личном времени, когда одного из членов семьи нельзя беспокоить. В целом, если человек чувствует неприязнь “важно проговаривать свои чувства и эмоции и говорить не о другом человеке, а о себе, например, “я раздражаюсь, когда ты ________ я хочу попросить, чтобы ты_______”. Другими словами, очень важно проговаривать спокойным тоном.” Если это не срабатывает и в такой ситуации оппоненты начинают вспоминать другие “застоявшиеся проблемы, здесь уже есть смысл обратиться к семейному консультанту либо к психологу, который поможет найти способы более благоприятного соприкосновения”, – советует Анастасия

Что делать, если конфликт уже в разгаре?

“Предположим, что конфликт уже наступил и один из конфликтующих ловит себя на мысли, что он или она не могут остановиться – это именно тот момент, когда нужно взять себя “не в руки”, а “на руки”, принять, что у вас вот-вот закончатся силы и пожалеть себя. Сказать, что вы не хотите выяснять отношения и хотите, чтобы вас поняли и если вы этого желаете – пожалели. Если на это способны члены семьи – замечательно. Если нет – важно сказать, “стоп, я сейчас говорить не могу”. А после, важно уединение, важно себя пожалеть и отнестись с пониманием и теплом к себе”. Но сказать эти слова удается далеко не всем и особенно остановить переход “на личности”. Анастасия утверждает, что простого решения здесь нет и на самом деле “это вопрос исключительно навыка. Только осознав, что ругань усугубляет конфликт, а не помогает его разрешить, можно начать вести себя по-другому.”

Конфликт – возможность для роста?

Что касается других популярных советов и рекомендаций о том, как быть в конфликтной ситуации, очень часто можно встретить рекомендации о том, что любой конфликт – возможность для личного роста. Но это только в теории, возможно ли это в жизни?

“Это не простая история. Чтобы превратить конфликт в возможность для роста необходимо уметь смотреть на ситуацию со стороны. Также, можно, как минимум задать себе вопрос: “какая выгода в нашем конфликте? Чего мы хотим получить в результате конфликта?” Здесь очень помогает излагать все на бумаге, так как слова освобождаются от эмоций и легче проступают факты. Часто конфликт – это стремление к порядку, призвать человека к ответственности или переложить ответственность на другого человека. Да, возможно, извлечь пользу, но при определенном понимание, что это трудно. При этом, если человек не умеет учитывать мнения оппонента, слушать, то в таком случае, есть смысл призывать третье лицо, которое не вовлечено в конфликт эмоционально. Если у человека какие-то психологические изменения, и он или она вообще не способны договариваться, то есть смысл отградить себя от такого человека”, – делится профессиональным мнением Анастасия Стеблянко.