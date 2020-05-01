На днях русскоязычный интернет обсуждал высказывания телеведущей Регины Тодоренко. В двух интервью Регина крайне неосторожно высказалась о домашнем насилии. Если вычленить главный тезис, будет звучать следующим образом – жертва тоже может быть виновата в насилии по отношению к себе. За этим последовал разрыв контрактов, потеря аудитории, отказ от рекламы и бесконечная лента комментариев с травлей и ненавистью. Возможно случай Регины стал показательным для рекламного и социального рынка СНГ, а может быть он протрубил конец культа личности блогеров?

Сама виновата

Регина очевидно была неправа. Попытка обвинять жертву (в любом проявлении насилия, независимо от пола) – это всегда неправильно. Те же, кто считает насилие решением проблем – либо не знают как иначе (внешние факторы), либо просто больны (внутренние факторы). Причем ни первый, ни второй случай не оправдывает насильника. Здесь интересна реверсия, которую люди применяют по отношению к самой Регине. Она говорила – “Что ты сделала для того чтобы тебя не били?”, отвечают ей тем же – “Что сделала ты для того, чтобы тебя не булили?”. Сравнение конечно неуместное, но до боли колкое. Ей пришлось неоднократно извиняться и объяснять свои слова перед своими восемью миллионами подписчиков. Да, прощение кажется неискренним и напоминает нелепый пиар-ход. Естественно бушующая толпа прощать никого не собирается и раз начали забрасывать камнями, то дело доведут до конца.

Здесь хочется перевести внимание на саму аудиторию. Может быть нам стоит задать вопрос – “А что мы сделали для того, чтобы наш кумир не стал таким?”. Фактически мы лицезрели смерть образа. Тодоренко была тем человеком, который символизировал “хорошую жизнь”. Из-за символов мы забываем, что за этим искусственным фасадом, образом скрывается живой человек. А всякому человеку свойственно ошибаться. Стоит ли прощать ошибку – это уже другой момент. Куда интереснее задать вопрос нам самим – кого мы возвели в культ? Заслуживает инфлюенсер/блогер такого внимания, похвалы и влияния? Может быть в этом есть наша вина, что мы сублимировали все свои надежды на обычного человека? Виктимблеймингом мы это назвать не сможем, потому что непонятно кто жертва – аудитория или оступившийся блогер, который терпит удары. Вина аудитории прослеживается в другом – подпитке вниманием таких людей как Регина. Многие блогеры не производят никакого продукта, их популярность построена на образах смыслов, за которые цепляются люди. Фактическая полезность большинства блогеров сводится к реакции на тренды без оригинальности. Блогеры/инфлюенсеры в этом смысле как флюгер, аудитория возводит этот обыкновенный флюгер в статус “культа”. Неудивительно, что рано или поздно он дал трещину.

Праздник двойственности

Образ блогера развалился и толпа принялась раздирать его на части. Здесь возникают другие “лидеры мнений”, которые рецензируют ситуацию. Они считают, что бесконтрольная общественность должна выносить человеку вердикт, некоторые и вовсе рассказывают о cancel culture. В статье про публичный шейминг мы уже писали о проблемах и опасностях такого подхода. Это определенно выгодная позиция, “я с народом”. Так инфлюенсер или блогер может транслировать высокоморальные ценности, а у толпы за ним закрепляется образ борца за справедливость. Но выше мы сказали, что это символично флюгеру, как только ветер подует в другую сторону, наступит крах образа. И с теми, кто ратует за публичные экзекуции, может случится тоже самое, стоит лишь оступиться. Проблема cancel culture в том, что это приговор без суда и следствия. На практике мы убедились, что можно наказать невиновного человека. И если в случае с Региной все было однозначно, то с Кевином Спейси нет. Вернуть карьеру на уровень до "забивки камнями” невозможно. Вопрос в том, что будут делать борцы за справедливость, когда толпа повернется в их сторону.

Продолжая уничтожение образа Регины, “лидеры мнений” начали стимулировать бренды, которые разорвали с Региной контракты, а журнал Glamour превозносить за лишение ее звания “женщины года”. Кажется вполне разумным – человек провинился, его лишили привилегий. Но почему бренды так упорно выступают за работу с инфлюенсерами в своих рекламных кампаниях? Рекламщики могут рассказать о корреляции ценностей, отражении айдентики и прочих не академических категориях. На деле же понятно, что сотрудничают с ними по причине количества подписчиков, потенциального охвата, который превосходит сотни тысяч, а то и миллионы. Но для бренда, оступившийся блогер – это просчитанный риск. И если раньше они несли ответственность за свой выбор, то благодаря cancel culture в этом нет необходимости. Ведь можно оговориться - “Мы выступаем против, мы не согласны с мнением”. Но не должен ли бренд нести ответственность уже в первой инстанции, в момент когда они выбирают сотрудничество с этим блогером? Регина извинилась, ее никто не простил. Тогда почему мы хвалим бренды?

Есть мнение, что эта ситуация научит публичные личности (блогеров) быть осторожными в своих высказываниях. Но и здесь возникает вопрос. Можно думать “неправильно”, но пока ты об этом не говоришь публично, то все в порядке. К чему впоследствии приведет эта осторожность, к свободе слова как в СССР? Когда можно было говорить либо про хорошее, либо никак. Да, усилия активистов оправдываются и, возможно, впредь инфлюенсеры будут думать перед тем как говорить. Правда тогда они никогда не откроют нам свою личину. Они могут быть всем, что сейчас так активно порицается в обществе (сексист, расист, абьюзер и т.д.), но мы об этом никогда не узнаем.

Возможно этот случай подорвет блогерство как сферу деятельности. Но важнее задать себе несколько честных вопросов. Первый – “кого мы возвели в культ?”. Что стоит за этими образами? И второй – “в каком мире мы хотим жить?”. В мире, где людям свойственно ошибаться, или в мире, где все улыбаются, потому что боятся гневной толпы?