Команда мечты: из чего она состоит и как ее создать самому?

Что делает команду "командой мечты"? Мы изучили этот вопрос, а также объединили советы СЕО-, HR-специалистов и психологов на тему организации dream team в этом материале.

Многие из советов следуют модели Дрекслера-Сиббета, разработанной основателями консалтинговой компании The Grove. Модель состоит из семи фаз развития команды. Первые четыре этапа группа проходит для сплочения (ориентация, развитие доверия, расстановка четких целей и обязательств), и три заключающих ведут к устойчивой производительности и нацеленности на результат (регулярная реализация и использование планов, высокая производительность и готовность к обновлениям). Начнем по порядку.

Как набирать команду с нуля?

Перый шаг к созданию команды мечты начинается с определения руководителя или лидера проекта. Он должен обозначить свой стиль управления, а также свои сильные и слабые стороны. Чтобы определить все эти составляющие, ему необходимо пройти тест - например, Майерса-Бриггса. Так лидер сможет не только выявить свои сильные и слабые стороны, но понять, в каких людях нуждается его компания. Для областей, в которых он не силен, важно подобрать тех людей, которые смогут восполнить эти навыки и качества. Например, онлайн-ритейлер Zappos известен своей четкой системой отбора персонала, согласно которой каждый кандидат должен соответствовать десяти принципам корпоративной культуры Zappos. Принципы включают в себя стремление к созданию позитивной команды и семейного духа, а также готовность адаптироваться к изменениям.

Как проводить собеседования?

При наборе людей в команду важно придерживаться методологии, особенно если у вас много кандидатов. Не исключено, что вы можете еще в самом начале интервью почувствовать, что человек “ваш”, но не торопитесь, все равно проверьте его, объясните ему цели и стремления компании и уточните, разделяет ли он эти взгляды и культуру вашей компании. Многие HR-специалисты советуют выбирать тех, кто умеет работать в команде, системных игроков. Также не стоит выбирать похожих друг на друга людей, так потенциал команды может быстро иссякнуть.

Анализ ситуации

Регулярный анализ текущей ситуации важен, если команда и компания существует уже давно. Самый доступный способ сделать это – метод SWOT: Strengths (сильные стороны команды), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности для роста), Threats (угрозы, которые могут мешать достижению результата, успеху команды). Также этот анализ можно использовать и в отдельных проектах.

Правильно расставленные цели и расписанный план

Цели расставлять можно с помощью методики SMART, чтобы добиться концентрации на результате. Specific - цели должны быть четкими, детально расписанными и иметь значение для всей команды, Measurable - цель должна быть исчисляемой (для мониторинга прогресса), Attainable – цель должна быть реалистичной, и для ее реализации должны быть в наличии все ресурсы, Relevant – цель должна соответствовать миссии компании, Time-bound – должен быть определен четкий срок сдачи. Например, в 2012 году для того, чтобы его сотрудники полностью поняли цель компании Airbnb, сооснователь компании Брайан Чески нанял аниматора Pixar, чтобы тот в точности проиллюстрировал опыт каждого клиента Airbnb (от просмотра сайта до check out со съемного жилья) и тем самым дал понять, к какой цели команда должна стремиться.

Бюрократия как мониторинг общих целей и плана действия

Чтобы добиться четкой нацеленности на результат и того, чтобы все были на одной волне, необходимо немного бюрократии. Что это значит? Это означает документирование всех правил и процедур в команде, а также полномочий ее членов. Необязательно использовать эти документы в виде протокола, скорее, это инструмент для проверки того, что команда следует обозначенному ранее плану. Важно сверяться с прописанным документом, редактировать его, если появятся какие-то изменения в процессе работы.

Доверие друг к другу, не только к лидеру

Доверие касается не только рабочих аспектов и доверия к видению лидера - важно, чтобы коллеги знали немного о личной жизни друг друга. Не обязательно, чтобы они тесно дружили, здесь гораздо важнее, чтобы они чувствовали, что у каждого есть своя личная жизнь, проблемы, переживания и предпочтения. В таких командах проявление эмоционального интеллекта и товарищеские отношения должны поощряться не только внутри команды, но и руководителем, который и должен подавать пример. В Adobe большинство задач решается по принципу agile в самоорганизованных командах. Их ведет один менеджер, который выступает в роли "коуча". Руководство компании доверяет своим сотрудникам и дает им возможность самим выбирать сроки сдачи и цели.

Ответственность перед командой и требовательность

Важна ответственность не только за личный результат, но и за общий результат всей команды как одного целого. Здесь важны требовательность коллег друг к другу, а также доверие, что не даст членам команды остро воспринимать критику в свой адрес. К примеру, Стив Джобс как-то сказал, что его работа заключается не в том, чтобы быть мягким руководителем, а в том, чтобы сделать своих сотрудников лучше. Этим он объяснял и свою поддержку здоровых конфликтов между коллегами. Кроме того, важно наличие обратной связи - критика позитивная или негативная должна быть высказана вовремя, иначе она не будет эффективной. Требовательность и ответственность за командный результат помогут достигнуть успеха быстро и эффективно - такой подход не для тех, кто готов к саботажу коллеги ради своей выгоды.

Ответственность касается и мотивации членов команды. Мотивация имеет свойство снижаться с течением времени, и в этот момент сотрудник должен найти в себе силы довести дело до конца. Психологи уверяют, что так человек снова обретет былую мотивацию и сможет легче закончить проект.

Постоянный мониторинг и готовность обновляться

В готовности обновляться огромную роль играет коммуникация между коллегами и все вышеперечисленное. Так, наличие организованной, сплоченной команды поможет решить поставленные задачи быстро и без особых потерь.