Коктейли со льдом из горного озера от бара Shivers

Shivers – это маленький, уютный и самый розовый бар нашего города. Он выделяется на фоне остальных своей домашней атмосферой и талантливой командой. На этот раз ребята удивили новым проектом. Они поднялись на плато Мынжылкы, на высоту 3000 метров, чтобы презентовать новые зимние коктейли с кристально чистым, голубым льдом из горного озера. Идея возникла, когда один из барменов, Илья, пошел в поход и обнаружил замерзшее озеро. Даже налегке подъем не из простых. А для реализации проекта необходимы оборудование и ингредиенты: восемь стеклянных бутылок, четыре хрустальных бокала для коктейлей, барное оборудование (ложка, шейкер, стрейнер, щипцы, джиггер и так далее), молоток и два зубила (каждое весит по пять килограммов). Итог – четыре уникальных коктейля:



Крокус

Состав:

-Джин, настоянный на синем тайском чае Чанг-Шу;

-Тоник.



Синий чай почти не даёт вкуса и дополнительного аромата. Используется для окрашивания джина в синий. При смешивании с тоником получается яркий фиолетовый цвет. У команды высокие требования к качеству, они не используют искусственных красителей и сиропов. На создание коктейля их вдохновила вывеска shivers внутри бара.

Ночная Алма-Ата

Состав:

-Ром, настоянный на вишне;

-Свежевыжатый сок граната;

-Кофейный сироп;

-Красный вермут.



Коктейль получился слегка терпким и томным, с выраженными нотками кофе. Как и в других коктейлях, все ингредиенты натуральные. Даже кофейный сироп варится командой из зерен 100% арабики. Сок и настой на вишне тоже сделаны собственноручно.



Маяк

Состав:

-Джин;

-Свежевыжатый сок граната;

-Розмарин.



Горько-сладкий коктейль, который по форме и вкусовому содержанию навеян фильмом “Маяк” с Робертом Паттинсоном. О фильме можно почитать по ссылке здесь.



Поцелуй

Состав:

-Ликер ревеня;

-Лилле;

-Просекко.

Одна из членов команды Элеонора познакомилась с этим коктейлем на бар-шоу BAROMETER, где его представлял бармен из Греции. В оригинальном составе был тоник, но ребята пошли дальше и заменили его на просекко. Получилось даже лучше.

Команда

Фотография: @eleonore_dd

Видео: @sabina_amng

Монтаж: @arhat.amangeldin

Цветокоррекция: @dastanzhumagulov

MUAH: мороз и солнце