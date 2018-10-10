Когнитивные искажения: как мозг вас виртуозно обманывает

По своей натуре люди склонны к предрассудкам и предубеждениям. Частый случай: вы начинаете чувствовать влечение к человеку. Внезапно в интернете, телевизору, из разговоров людей начинает "всплывать" его/ее имя. И вы расцениваете это, как знаки судьбы. Или, например, мы обсуждаем какой-то товар (кроссовки, серёжки и т.п.) с другом. Через день мы начинаем видеть везде рекламу этого товара. Но мы не заходили в Google в поиске этого товара, не искали его в интернет-магазине. Начинается паранойя – мы думаем, что большие корпорации нас прослушивают и следят за нами. Или вы стали вовлечены в какую-то тему/идею, размышляете об этом. А потом видите в фейсбуке пост об этом же от чужого человека. Думаете, вселенная с вами разговаривает? Все в мире не случайно? На самом деле, нет. Просто вы, как и любой человек, подвержены когнитивным искажениям. Изучением этих вопросов занимается когнитивистика (наука, которая объединяет теорию познания, когнитивную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику, невербальную коммуникацию и теорию искусственного интеллекта). В практике эти ситуации называют когнитивными искажениями (систематические ошибки и заблуждения в человеческом мышлении).

В Википедии есть целый список, где собрано порядка 200 когнитивных искажений, с их подробным описанием, со ссылками на исследования. Искажения условно разделяют на четыре категории: "Когда запоминаем и вспоминаем", "Когда быстро реагируем", "Когда много информации", "Когда не хватает смысла". В каждой из них расписаны наши основные ошибки и дисфункции, которые мешают нам комфортно жить. Из-за них люди делают неправильные выводы, фокусируются на ненужном, впустую тратят свои психологические и физические силы. И это касается лженаук, предубеждений, суеверий и предрассудков. Рассказываем, на что нужно обратить внимание, и почему.

Генерализация частных случаев

Этот пункт касается всех любителей теорий заговоров, иллюминатов и параноиков, которые боятся слежки. Это тот случай, когда человек переносит отдельные, частные случаи на общие совокупности. Один случай не должен описывать общую тенденцию. Так, например, если человек поступает один раз плохо, вовсе не означает, что он плохой человек. Также и один "прокол" на работе не гарантирует вам вашего увольнения.

Феномен Баадера-Майнхофа

Этот феномен также часто называют "иллюзией частности". Он описывает ситуацию, когда информация, которую человек узнал лишь недавно, появляется в скором времени вновь и воспринимается как часто повторяющаяся (постоянная). Если вы недавно посмотрели фильм про акул, то вы начнёте встречать информацию про акул повсюду. Поскольку раньше эта информация казалась ненужной, то мозг автоматически забывал про неё. Но из-за того, что после фильма появилась когнитивная связь, слово "акула" может всплывать постоянно. Например, члены нашей редакции узнали о заговоре, суть которого в том, что Apple прослушивает наши телефоны 24/7 и использует эту информацию для таргетированной рекламы. При появлении этой самой рекламы в ленте люди подтверждали свою иллюзию частности.

Ошибка меткого стрелка из Техаса

Термин часто встречается в методологии. Описывает заблуждение, при котором люди берут в расчет только похожие данные, а отличные от них – игнорируют. Это приводит к неправильному выводу. Необычное название взялось из истории про техасского стрелка. Он сначала стреляет по амбару и на месте, где наибольшее количество дыр от пуль, стрелок рисует мишень. По этому принципу работали пророчества Нострадамуса, когда бесчисленное множество предсказаний французского астролога подгоняли под случившиеся события.

Отклонение в сторону статус-кво

Проявляется в усиленном желании людей оставить вещи такими, какие они есть. Чтобы сохранялся статус-кво. Это возникает из-за страха, что от потери статус-кво люди потерпят больший ущерб. Даже несмотря на то, что при его смене можно получить большую потенциальную выгоду. Результаты по искажениям получили психологи Канеман, Талер и Кнеч, которые провели серию экспериментов, ставивших людей перед выбором: сохранить статус-кво или нет. Затем Ричард Зекхаузер и Уильям Самуэльсен собрали опросники, в которых были ситуации с определенным и неопределенным статус-кво. Когда была такая возможность, люди выбирали статус-кво.

Эффект Форера

Также известный как "эффект Барнума", из-за которого люди высоко оценивают точность разных описаний их личности. По их предположениям, они созданы специально, персонально для них. Несмотря на то, что на самом деле это обобщённые, неопределённые описания, которые можно применить к любому человеку. Эффект назван в честь психолога Бертрама Форера, который провел серию экспериментов, показавших эффект в действии. Форер предложил своим студентам текст, который был взят из гороскопа. Все студенты считали, что это был персонализированный, уникальный текст. Затем они должны были по пятибалльной шкале оценить соответствие текста своей личности, средняя оценка была 4,26.

Склонность к подтверждению своей точки зрения

Это тот случай, когда мы начинаем принимать желаемое за действительное. Люди склонны искать и фокусировать своё внимание только на той информации, которая подтверждает именно их точку зрения. Вместо полного спектра фактов, мы концентрируемся на однобоких убеждениях и гипотезах, которые подтверждают наши идеи.

Алексей Зеленский, философ

Стоит сначала задаться вопросом, что нам дает иллюзия отсутствия когнитивных искажений, иллюзия сознания, не затронутого соблазном уклониться от строгой логики. Существование такого трезвого, сильного, контролирующего себя ума - миф, который оказывается еще более соблазнительным, овладевающим нашим воображением, чем тенденциозные ошибки рассуждения и восприятия. Вопрос о необходимости бороться с когнитивными искажениями задается как будто бы с позиции этого ясного ума, но при этом мы не замечаем, что гипостазируем искажения, когда используем метафору борьбы, как если бы КИ были бы чем-то материальным и одушевлённым. Выходит вопрос бьёт мимо цели. И на самом деле нет никакой пользы от осознания собственных систематических ошибок. Оно никогда ничего не меняет. Особенно когда речь идет о деятельности ума, ведь невозможно одновременно совершать какую-то мыслительную операцию и знать, что она ошибочна. Вы не можете предсказать, в каком случае ошибетесь в следующий раз.

Процесс избавления от собственных искажений должен проходить с изрядной долей самоиронии. И с юмором. Чтобы смеяться над собой вместе с остальными, когда вы облажаетесь. Стараться так относиться к максимально большему числу вещей. Обратите внимание, что люди наиболее склонны к ошибочным выводам в состоянии стресса, горя и повышенной тревожности. Я не говорю, что над горем нужно смеяться. Я говорю лишь, что серьезность не является гарантом правильности. Я сказал бы, что казахстанское общество - одно из тех, в котором традиционно закреплено игнорирование когнитивных искажений. Это не относится к "модной" части населения, живущей в интернете и осведомленной обо всех трендовых угрозах, начиная с глютена и заканчивая когнитивными искажениями. Эта часть как раз может себе позволить поистерить на данную тему. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что за каждым таким умственным "происшествием" можно найти жизненный контекст, в который оно вносит свою веху. Нужно только постараться вычитать свои ошибки, разгадать их шифр.