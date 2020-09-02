“Когда я вырасту, я стану…”: для чего нужна профориентация?

Первый месяц осени - начало школьной и университетской поры. Мы же посвящаем этот месяц образованию и саморазвитию, и открываем эту тематику материалом о самом насущном вопросе - какую выбрать профессию? С возрастом мы зачастую теряем детский энтузиазм. И если в детстве мечта стать космонавтом или президентом казалась осуществимой, когда наступает момент выбора будущей профессии, мы сталкиваемся с реалиями мира. Этот выбор является сложнейшим переходным этапом и выпадает на юный возраст. Как может помочь профориентация в этом деле? Для кого предназначена такая услуга? Наступает ли момент, когда "слишком поздно" сменить курс карьеры? Отвечаем на эти вопросы вместе с консультантом по профессиональной ориентации Айнурой Сагиновой.

Почему в настоящее время многие не имеют представления о том, чем они хотят заниматься в будущем?

Можно заметить, что динамика развития детей кардинально изменилась за последние несколько десятилетий, особенно на территории СНГ. Уже с раннего возраста ребенок занимается спортом и ходит в самые разные кружки. Казалось бы, это упрощает задачу в будущем, но во многих случаях многообразие лишь путает. “Сейчас подростку дается много возможностей для проявления себя и огромное количество информации. Плюс надо понимать, что нынешнее поколение подростков – это одно из тех поколений, которым доступны многие блага вроде качественного образования. Чем больше информации в голове и чем больше опций для выбора, тем сложнее определиться,” - объясняет Айнура.

Несомненно, на выбор влияют социум, родители, учителя, кумиры. "Родители порой навязывают свои варианты профессионального выбора, учитель может быть уверен, что ученик должен выбрать профессию, которая отражает достижения в определенном предмете, а кумир может оказать сильное эмоциональное воздействие в выборе дела жизни. Где-то сработает, но зачастую это неэффективно. Я в жизни встречала много счастливых людей, которые отказались от выбора профессии, навязанного родителями, и ушли в абсолютно другую не связанную сферу деятельности," - рассказывает Айнура.

Актуальность выбранной профессии в будущем также является решающим фактором: "Будет ли выбранная профессия востребована через 15-20 лет? Как она будет изменяться? Не исчезнет ли профессия в ближайшем будущем? Эти вопросы вселяют тревогу. Бояться этого не следует, так как уйдет с рынка большинство профессий, связанных с ручным или алгоритмизированным трудом. В остальных сферах будут внедряться автоматы и роботы, но люди, которые являются носителями экспертизы, и те профессии, в которых задействуются эмоции и таланты человека, останутся. Специалистам лишь надо будет начать получать новые навыки к основной профессии, что приведет к увеличению заработной платы таких специалистов," - объясняет консультант. Действительно, уже на протяжении десятилетий обещают революцию автоматизации и предупреждают о том, что роботы заменят человека. Опыт показал, что автоматизация наступает не посредством устранения самой работы и профессии, а устранения определенных служебных функций, в которых человек менее эффективен.

Что такое профессиональная ориентация?

Определение работы, которое мы сейчас употребляем, существенно отличается от прошлых. В греческой и римской империях работа являлась наказанием и, в силу преобладания рабского труда в таких структурах, препятствием перед достижением интеллектуального развития. Затем же работа стала тем, что приносит экономическую выгоду, а сейчас она не только должна приносить доход, но и, желательно, некое насыщение, личный рост и общественную ценность. Так, стоящая перед молодым человеком дилемма становится еще более затруднительной. “В обществе появляется больше осознанных родителей и молодых людей, которые понимают, что для более качественной жизни эффективнее выбирать здоровый образ жизни, образование и самопознание. Надо признать, что большая часть населения планеты живет, ориентируясь на ценность выживания, то есть эти люди берутся за любую работу, чтобы выжить, не задумываясь о своем предназначении. На сегодняшний день такие работники нужны рынку труда, так как не все сферы охвачены автоматизацией и цифровизацией. Но все больше людей с ценностью развития задумывается о том, кто они и какую максимальную пользу они могут принести себе и обществу,” - рассуждает Айнура Сагинова.

Осознанность молодого поколения и стремление к высшему удовлетворению меняет структуру рынка труда. Все больше людей предпочитают нетрадиционные карьерные пути и выбирают гибкие графики. Айнура приводит статистику - 60% выпускников ВУЗов работают не по специальности. “Это данные 2019 года, но сейчас этот процент, я думаю, выше из-за пандемии. Просто представьте, сколько родительских и государственных денег потрачено впустую,” - говорит Айнура.

Поэтому, профориентация - модное понятие. К.М. Гуревич и Е.М. Борисова в работе “Психологическая диагностика: Учебное пособие” определяют профориентацию так: “Комплекс психолого-педагогических мероприятий, направленных на оптимизацию процесса трудоустройства молодых людей в соответствии с их желаниями, склонностями, которые сформировались с учетом потребности их будущей профессии”. “Профориентация – это выход для родителей, которые готовы потратить свои вложения на детей, чтобы ребенок в будущем не переучивался, не страдал отсутствием мотивации в выбранном деле и приносил пользу социуму. Поэтому, очень важно на этапе выбора профессии обратиться за индивидуальной консультацией, так как консультант учитывает, прежде всего, интересы клиента,” - объясняет Айнура. Но при этом, профориентация нацелена не только на школьников.

Кому будет полезна консультация профориентолога?

Вопреки общим убеждениям, профориентация может быть полезной не только подросткам и ученикам ВУЗов, но и старшему поколению. Айнура объяснила, почему эта услуга универсальна:

“Минимальный возраст для получения индивидуальной консультации по профориентации – 14 лет. Им и их родителям было бы интересно определить направление – гуманитарное, техническое или естественнонаучное – для того, чтобы усилить навыки, знания и успеваемость для достижения будущих целей в приоритетных сферах деятельности в будущем. Это позволяет понять, что у подростка получается и привлекает больше всего. Но также существует множество групповых методик для профориентирования ребят более младшего возраста.

Школьники выпускных классов уже лучше понимают, что им нравится больше, а также сложность предстоящего решения. Здесь запросы могут быть разными: "Какую профессию выбрать?", "Какой образовательный путь выбрать?", "Ту ли профессию я выбрал?". Как правило, на данном этапе подросток исходит из того, что он уже попробовал, и из того, что ему уже предложило окружение, и тем сложнее ему разобраться в себе. Но не всегда это соответствует его ценностям – некоему образу будущего, который подросток формирует вместе с обществом, в котором он живет и общается, и смыслу, который этот образ несет для него. Например, подростки часто выбирают сферу исполнительского искусства в качестве приоритетной. Но зачастую это - отражение, например, того, что ребенка часто привлекали в школьную самодеятельность, потому что кто-то решил за ребенка, что он хорошо поет. Консультант определяет, действительно ли эта сфера несет смысл и ценность для ребенка, или сфера выбрана под влиянием прошлого опыта.

Для студентов и выпускников университетов и колледжей это также может быть полезно. Причины - ощущение того, что специальность или сфера выбраны неверно, или сомнения по поводу выбранного пути, так как учиться или работать по данной специальности стало тяжело или неинтересно. С одной стороны, это может быть результатом неэффективного выбора профессии в выпускном классе. С другой – сомнения могут возникнуть в процессе учебы в силу того, что семестр выдался загруженным, и студент демотивирован. Консультант либо помогает переориентировать молодого клиента в мире профессий, либо подсказывает, как можно развивать карьеру внутри выбранной специальности, чтобы это максимально соответствовало ценностям, мотивам и компетенциям клиента.

Бывает и так, что клиент имеет не одно высшее образование, но никак не может реализоваться в профессии. Причиной могут быть личные характеристики, которые не позволяют эффективно реализовать собственные планы или же не тот «формат» выбранной профессии. Здесь задача консультанта состоит в помощи клиенту в усилении нужных качеств, а также в выборе вариантов профессий, в которых лучше работать с набором имеющихся качеств.

Обращаются также клиенты возрастной категории старше 45 лет. Проблема нашего рынка состоит в том, что не все работодатели готовы принимать соискателей данной возрастной категории, так как существует стереотип, что они «неповоротливые», «необучаемые» и т.д. Из-за данного стереотипа некоторые сорокалетние остаются без работы на долгие годы или вынуждены выполнять низкоквалифицированную работу. Или бывает так, что клиент понимает, что всю жизнь работал бухгалтером, а его призвание – пироги печь. И ничего предосудительного нет в том, что у него в арсенале – куча дипломов и сертификатов профессионального бухгалтера, ведь когда он рассказывает о том, как печет очередной чизкейк, у него «глаза горят». Консультант по профориентации помогает подобрать профессию, которая и соответствует личности клиента, и востребована на рынке.

Пенсионеры также являются целевой аудиторией консультанта по профориентации. По традиции, большая часть людей, уходя на пенсию, либо живет заботами детей и внуков, либо же утопает в депрессии по поводу утери своей профессиональной востребованности. Как сказал один японский доктор, который прожил 105 лет, для долгой жизни нужно быть физически активным человеком и заниматься деятельностью, в которой есть определенная цель. Да, можно ходить на танцы или заниматься спортом, но если еще есть дело, в котором есть польза для общества, то, вероятнее всего, проживешь дольше. Консультант по профориентации может помочь определиться, в чем ты находишь этот смысл и как его найти в новом занятии или профессии.”

Могу ли я развиваться сфере, которая непопулярн в моей стране?

Согласно исследованиям компании HeadHunter, самые востребованные профессии преобладают в области продаж, бухгалтерии, банковских структур, административной работы и области информационных технологий. Традиционный выбор обусловлен и экономической выгодой - высокооплачиваемыми областями на данный момент являются "высший менеджмент", "добыча сырья", "информационные технологии" и "медицина, фармацевтика".



"С одной стороны, когда на рынке преобладают профессии, связанные со сферой управления деньгами или бизнесом, это хорошо - есть, чем управлять, - делится мнением Айнура. - Но, с другой стороны, это говорит об одностороннем развитии нашей экономики. Мы, по большей части, ориентируемся на наши природные ресурсы, открываем много торговых и сервисных предприятий, но слабо развиваем производственную сферу и науку – те сферы, в которых мы могли бы наращивать свой интеллектуальный потенциал страны. Почему сейчас все чаще говорят об оттоке «мозгов» за границу? Все дело в том, что наши студенты имеют доступ к качественному образованию за рубежом, но в стране очень мало возможностей для реализации полученных навыков и знаний. Выбор молодежью преобладающих на рынке или, иначе говоря, «модных» профессий (например, финансово-экономических специальностей) может стать препятствием для развития экономики. Сейчас на рынке не хватает квалифицированных ИТ специалистов, врачей, представителей профессий средне-технических направлений и многих других."

"Когда мы говорим о востребованных или «кормящих» профессиях, мы имеем в виду, в первую очередь, потребности местных работодателей, ведь спрос рождает предложение. Но чтобы нужный соискатель встретился с нужным работодателем, необходимо чтобы и кандидат помимо диплома или сертификата имел нужные «надпрофессиональные» навыки (так называемые, soft skills), и работодатель создавал условия труда, в которых работнику было бы комфортно работать. И, кстати сказать, та самая финансовая грамотность из профессионального навыка уже сейчас начинает превращаться в «надпрофессиональный» наряду с навыками в ИТ и маркетинге. В то же время на рынке становится все больше специалистов, которые работают в режиме фриланс. Эти эксперты открыты глобальному опыту и готовы «продавать» свои услуги не только на территории своей страны, но и за рубежом. Как правило, это касается работников интеллектуального труда. Виртуальные границы открыты, поэтому ничего не мешает им предлагать свои услуги по всему миру. Как раз здесь поле для деятельности для разного рода дизайнеров, программистов, консультантов и так далее," - объясняет Айнура.

Консультант также считает, что рынок инноваций в стране развивается: "За последнее время появилось много стартапов. Хотя наблюдается меньше стартапов в промышленном секторе, в карантин «выстрелили» медицинские и образовательные проекты, наращивают темпы стартапы в области устойчивого развития – различные экологические и социальные проекты. Все это дает импульс к появлению новых востребованных профессий на рынке труда и способствует тому, что больше молодежи будет идти в эти сферы. В целом, условия для развития новых или ранее невостребованных профессий есть. Да, безусловно, менталитет играет немаловажную роль как при выборе профессии (помните, что большинство руководствуется ценностью выживания), так и в развитии экономики (превалирующая отрасль – добыча полезных ископаемых). Парадигма мышления уже начала меняться, этому способствуют многие процессы в стране, и не только развитие инноваций и человеческого капитала. Кстати, на это влияют и изменения в настроениях современной молодежи. Согласно глобальному исследованию Deloitte, доверие поколений Y и Z (1980-2000 годы) к экономике, СМИ, правительству и коммерческим организациям снижается, а также изменяются карьерные устремления. Но подобная нестабильность ведет к развитию инноваций и росту бизнеса, помогая создавать новые экономические модели и системы, что, по моему мнению, ведет к развитию рынка труда."

Профессия - надежный доход или страстное увлечение?

"В идеале, должно быть и то, и другое, - считает Айнура, - но не всегда получается совмещать. Надо признать, работодатели платят большие зарплаты за рутину, ну и за риск, конечно. Когда мы всю рутину передадим роботам, то страстных и увлеченных профессионалов станет больше. Это не означает, что, когда рутина уйдет, людям уменьшат зарплаты. Перед экономикой встанут другие, более интересные задачи. Но и от людей потребуются усовершенствованные навыки. По своему опыту скажу, что когда правильно определяешься с профессией или какой-либо целью, тут же возникают обстоятельства или появляются люди, которые предлагают тебе работу, помощь, деньги, проекты. Будто бы человек притягивает их своей энергией увлеченности. А там постепенно и доход повышается прямо пропорционально экспертизе человека. В выборе правильного пути я бы выделила 2 важных момента. Во-первых, для того, чтобы реализоваться в жизни и быть счастливым и увлеченным человеком, надо опираться на свои сильные стороны, а не пытаться развивать слабые. И, второе, помимо ценностей и мотивов при выборе профессии, человек должен учитывать, нравится ему процесс выбранной деятельности или нет."

Наступает ли момент, когда "слишком поздно"?

По мнению консультанта, направление своей карьеры можно поменять, практически, в любом возрасте - все зависит от финансовых возможностей и открытости к новому опыту. "Есть люди, которые занимаются одним делом на протяжении всей жизни, и это нормально при условии, что это их любимое дело. Но в моем окружении людей, которые решились на кардинальные перемены, также предостаточно. Я считаю, что очень даже стоит тратить время на переобучение. Если мы теряем смыслы и ценность в одном деле, то можем найти их в другом. В мои университетские годы максимальным потолком для подачи документов в ВУЗ был возраст в 35 лет. Сегодня многие университеты под давлением рыночного спроса постепенно стали снимать возрастные ограничения и открывать двери для пенсионеров. Тем более, переобучение может состоять в прохождении курсов, то есть не обязательно получать высшее образование. На консультациях я объясняю своим клиентам, как профессии будут видоизменяться в будущем, и подчеркиваю, что необходимость в обучении будет актуальной всегда. С уважением отношусь к компаниям, которые имеют программы кросс-функциональных переходов сотрудников (когда работник, получив определенный багаж опыта в одной сфере, изъявляет желание развиваться в другой сфере). Тем, кто решился на изменение карьерной траектории, главное – не бойтесь, ваш прежний опыт – это ваше преимущество, он только будет помогать в новой профессии," - советует Айнура.