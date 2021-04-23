Книги vs. цифровые медиа: есть ли смысл выбирать?

В 1993 году писатель Питер Джеймс выпустил книгу “Прыжок над пропастью” в формате дискет – первый в мире электронный роман. Автора подвергли жесткой критике и прозвали предвестником падения литературы, какой мы ее знали. Возможно, критики были правы – почти 30 лет спустя человечество совершенно иначе воспринимает литературу, да и текст в целом.

Мы стремительно эмигрируем в "цифру": виртуально общаемся друг с другом, создаем нематериальные предметы, обустраиваем цифровое пространство, будто это личная квартира. Текст – не исключение. Большую часть текста мы потребляем в цифровом формате. Возникла дискуссия, что лучше: печать или "цифра". Попробуем разобраться в преимуществах и недостатках форматов, и стоит ли вообще выбирать.

С точки зрения информации

Цифровой формат, в частности интернет, имеет абсолютное преимущество в скорости донесения информации и ее доступности. Любой пользователь имеет практически безграничный доступ к знаниям, эту демократизацию знаний и называют чудом цифровой эпохи.

Это связано с интересным концептом “антибиблиотеки”, впервые упомянутым американским писателем Нассимом Николас Талебом. Переиначивая то, как мы воспринимаем знания, Талеб объясняет, что “антизнания” куда важнее того, что мы уже знаем. Проще говоря, лежащие у вас на полке непрочитанные книги лишь символизируют наивысший потенциал возможных знаний. В своей книге "Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости" Талеб писал:

“Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько того, чего вы не знаете, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы, ипотечные кредиты и нынешняя сложная ситуация на рынке недвижимости. С годами вы будете накапливать больше знаний, и ваша библиотека будет расти, а уплотняющиеся ряды непрочитанных книг начнут смотреть на вас с угрозой. На самом деле, чем шире ваш кругозор, тем больше за вашими плечами непрочитанных книг. Назовем эту коллекцию непрочитанных книг антибиблиотекой”.

И с точки зрения знаний, интернет – это огромная “антибиблиотека”, которая находится в свободном доступе независимо от финансового положения человека и физической вместимости его книжного шкафа. С другой стороны, за счет доступности и скорости интернета, там часто обитает ложная или повторяющаяся информация. Существует и опасность формирования информационных вакуумов – когда человек открывает для себя только ту информацию, которую хочет видеть. Это происходит как за счет отточенных алгоритмов соцсетей, которые создают персонализированный “фид”, так и из-за выбора самих пользователей читать и смотреть только то, что подходит им.

С точки зрения эскапизма

Книги и цифровые медиа – это не только источник информации, но и своего рода эскапизм. Они помогают избегать стрессовых ситуаций, обыденности и ответственности. Книги считаются менее деструктивной формой эскапизма. Чтение может облегчить психологический стресс так же эффективно, как и йога, а также смягчить состояние депрессии.

В цифровых медиа у эскапизма есть негативные последствия. Вместо спокойствия вы получаете только большие проблемы. На фоне огромного количества стимуляций (визуальное обилие красок, избыток информации, отвлекающий гипертекст, социальное поощрение и прочее) происходит цифровое выгорание. Выгорание от книг происходит реже. Фокус на одном сюжете/тексте не дает отвлекаться. Соответственно, вам сложнее подсесть на дофамин, как это происходит в интернете.

С точки зрения изучения, образования и пользы для мозга

Часто книгам приписывают большую когнитивную пользу. Некоторые даже называют чтение “тренировкой” для мозга. Было проведено немало исследований, подтверждающих, что чтение может помочь развить эмпатию, улучшить когнитивные способности мозга, а также замедлить их снижение и отсрочить старение мозга у пациентов, страдающих деменцией.

В своем интервью научный журналист Ася Казанцева сказала, что сложно провести параллель между прочтением какого-то длинного романа и улучшенной когнитивной функцией мозга, так как происходит изменения в разных отделах мозга. По ее словам любая обработка большого количества сложной информации, будь то прочтение книги, просмотр серьезного кино или университетское образование, помогает формировать новые нейронные связи, позволяющие нашему мозгу дольше оставаться молодым.

Вердикт

Некоторые предрекают печатному формату неумолимую смерть. Несмотря на упадок этого сегмента, за последние пять лет ситуация в США начала улучшаться. Сейчас объем продаж печатных книг составляет 650 миллионов единиц в год. К тому же печать остается самым популярным книжным форматом, вопреки успеху аудиокниг. Хотя мы и перекочевываем в диджитал, человеку необходимо разнообразие. И разноресурсность информации – его часть.