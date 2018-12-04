Казахстанцы выиграли международную премию Red Bull Basement University

В 2015 году Red Bull запустили новую платформу для поддержки студентов – Basement University. Главная цель – найти проекты, которые улучшают и упрощают жизнь студентов, а также университета в целом. В этом году для участия в Basement University были приглашены студенты более чем из 800 университетов. Тема конкурса этого года звучала так: Hacking for a Better Campus (кодирование для лучшего кампуса). Идею необходимо было объяснить в 60-секундном видео.

Сначала проводится местный конкурс внутри страны. Затем победителям дается месяц на поиски спонсорства, локальных и международных менторов. После чего участники могут заручиться поддержкой Red Bull и начать разработку прототипа. В итоге Red Bull приглашает 16 финалистов в Берлин, где на протяжении четырех дней они участвуют в презентациях, воркшопах и работают с другими командами. Казахстанцы – Анна Погосян из университета OCAD University (Торонто, Канада), Токтабек Темирлан из университета Ryerson University (Торонто, Канада) – создали команду Vacant. Анна изучает архитектурный дизайн и дизайн среды, Токтабек – предпринимательство и бизнес. Их проект Vacant – это система сенсоров на кампусе, которая проверяет учебные помещения на занятость и передает полученные данные на LED-экраны, установленные у главного входа и лифтов. Это освобождает студентов от ненужного поиска свободной аудитории. Изначально проект работал на системе Arduino, но впоследствии ребята начали работать с канадской Smart-Home – компанией. Эти данные позволяют выявить аудитории, которые используются неэффективно, а также определить места, где студенты предпочитают проводить большую часть времени.

На финале в Берлине Vacant стали финалистами и забрали главный приз. Это значит, что проект продолжит получать поддержку от Red Bull и в следующем году будет участвовать на Red Bull Basement (более серьезная версия конкурса). Впоследствии проектом заинтересовался Ryerson University, где обучается 44 тысячи человек. В ближайшее время администрация университета планирует запустить эту систему в своем учебном студенческом центре.