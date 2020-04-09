Карьерные советы: как не упустить возможность стать супер-конкурентоспособным?

Одним из неожиданных плюсов самоизоляции стала возможность развить профессиональные навыки. До карантина почти всем не хватало времени на само-обучение, детальный анализ своей карьеры и нетворкинг. Наш эксперт по рекрутингу Дина Абылхожина советует всем начать усердно "точить свою пилу", так как после пандемии нас ждет огромный рост конкуренции на рынке труда. Сейчас - самое время приступить к своему личному, профессиональному, проекту и сделать то, что мы откладывали на потом. Как и какие возможности доступны, мы расскажем в этом материале.

Начните с расписывания плана и ведения дневника

Не обязательно вести его каждый день. Как показывает практика, такие затеи мы быстро забрасываем. Есть более надежный вариант – записывать интересные, новые и даже тревожные мысли в отдельный блокнот или начать что-то более специфичное, например, свой вариант “Five-minute journal” в простой тетради или в приложении. Мысли могут касаться как вашей личной жизни, так и карьеры, и нужны они не только для того, чтобы привести мысли в порядок, но и для отчетности перед самим собой. Запишите все свои планы и цели на будущий год либо на бумаге, либо электронном носителе и составьте для их реализации план, своего рода “пятилетку”. Где вы себя видите по прошествии этого времени? И как вы будете идти к этим целям? Это поможет вам собраться с мыслями, откинуть лишнее и сфокусироваться на настоящем, особенно если вы встревожены. Если вы готовитесь к поиску новой работы, выделите больше времени для интроспекции, используйте для организации мыслей "карты мыслей" и метод мозгового штурма.

Закончите начатое и углубите уже имеющиеся знания

Закончите онлайн-курс, который вы начали давно, но так и не закончили (как не бросать занятия на полпути мы рассказывали здесь), либо начните новый. Онлайн обучение касается не только курсов, сейчас проходит немало профессиональных диджитал-конференций. Например, сегодня, живя в Алматы, можно поучаствовать в саммите Adobe либо увидеть запись прошедшей в ноябре конференции "Коллеги" коммуникационного агенства Setters. Также существуют и вебинары для продвижения карьеры, для тех, кто недавно потерял работу, ищет новую или хочет продвинуться по карьерной лестнице. Некоторые из таких вебинаров стали доступны бесплатно благодаря карантину, например на сайте Career Contessa, либо на HubSpot. Всегда были доступными вебинары по карьерному росту от Harvard Alumni о том, как вы можете улучшить свой профиль в LinkedIn.

Этот период сложен для всех, поэтому любой рекрутер либо работодатель, увидя, что вы несмотря на сложности уделили время профессиональному развитию, воспримет это в качестве огромного плюса. Как мы уже говорили, способность и желание обучаться непрерывно – один из самых ценных навыков на рынке труда сегодня.

Начните поиск новых возможностей для развития профессиональных навыков

Блоги и email-рассылки тоже бывают полезны - например, Ahrefs для маркетологов и SEO-специалистов. Если вы менеджер или программист, попробуйте новые курсы, которые сейчас доступны бесплатно на Geek Brains; Skillbox подойдет тем, кто хочет научиться веб-верстке, 3D моделированию и созданию контента на YouTube. Начните читать профессиональную литературу. Если у вас мало времени на прочтение всей книги, до 20 апреля будут доступны бесплатно пересказы книг по саморазвитию, для этого нужно зарегистрироваться на сайте Smart Reading. Для тех, кто хочет продвижения по карьерной лестнице, рекрутеры советуют поработать над навыками нетворкинга. Да, обычно это происходило на конференциях и встречах, но сейчас это возможно и онлайн – написав письмо человеку в LinkedIn либо электронную почту, вы научитесь навыкам бизнес переписки и цифрового этикета.

Пересмотрите свое резюме и аккаунт в LinkedIn

Проведите личный аудит своего резюме, особенно если вы ищите новую работу. Что изменилось? Какие навыки вы приобрели на прошлой работе? Избегайте клише и пустых слов, вроде "стрессоустойчивый", "инициативный", важны четкие примеры, доказательства и информативность. Попросите ваших коллег настоящих либо прошлых оставить рекомендацию у вас в LinkeIn профиле. Выделите время для улучшения вида резюме и его дизайна. Сегодня это можно сделать даже не обладая навыками фотошопа - помогут платформы вроде Canva и I can choose.