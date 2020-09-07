Каково это – работать в церкви? Рассказывает пастырь меннонитской конгрегации

Религия была неотъемлемой частью жизнью человека испокон веков. Сегодня она может казаться чем-то архаичным и несовременным. Поспорить с этим может молодой пастырь. Мы поговорили с Мариусом из Германии, которому всего 34 года, он работает пастырем в меннонитской конгрегации, а также теологом в меннонитской семинарии. Мы поговорили о состоянии религии, использования современных технологий для проповедей и карьерной лестнице.

О меннонитах

Меннониты вышли из того, что называется “радикальной реформацией” – это различные движения людей, организованные приблизительно в то же время, что и реформация Лютера. Однако для них решения проблем Римской церкви, предложенные Лютером, были недостаточны. Особенно важными оставались следующие проблемы: крещение младенцев, которые не могли решать за себя; Альянс церкви и государства; Идея Лютера, что для спасения нужно одна лишь вера в Иисуса. Меннониты хотели начать все заново с церковью формата bottom-up, где бы состояли люди, твердо решившие стать частью церкви, для которых быть христианином значит “следовать за Иисусом” – образ жизни, который влияет на всю их жизнь. Уже позже пацифизм и простая жизнь стали неотъемлемой частью движения.

В общем смысле я бы описал это как церковь “сделай сам”, с большой свободой для индивидов и собственными конгрегациями. Внутри конгрегаций самостоятельно выбирают пастырей, отсутствуют иерархии (мы пытаемся), также отсутствует вероучение, которого должен придерживаться меннонит. Если мы спорим (а мы спорим очень часто), мы стараемся решать вопрос через прочтение Библии, мы молимся найти решение, несмотря на разногласия. Менониты работают для распространения мира, что заинтересовало меня, когда я впервые заинтересовался религией.

О решении стать пастырем

Такое решение само собой имеет духовную составляющую, некий зов, чувство, что Бог пригласил меня работать ради Его Королевства. На более мирском уровне, есть две вещи, которыми мне нравится заниматься: рефлексия в одиночестве (чтение или письмо) и с кем-то (в особенности говорить с людьми о чем-то экзистенциальном для них). Такая работа отлично выдерживает баланс между этими двумя аспектами. Для того чтобы стать пастырем необходима определенная организационная компетенция, поскольку вы вовлечены в лидерство и планирование. Формат bottom-up нашей церкви обозначает, что большое количество людей вовлечено в нашу работу как волонтеры. Я не их босс конечно, поэтому хорошо планировать такую работу наперед. Конечно, пастырю нужно знать Библию и традицию, также нужно обладать хорошим чувством “момента” во время службы. Никто не любит неловкого или скучного пастыря. Но я думаю, что важнее всего эмпатия. Невозможно быть с человеком на их пути к Богу, если ты не проявляешь эмпатию и не понимаешь их пути.

О своей работе

Два самых важных аспекта – воскресная служба и пастырское присутствие. Под “пастырским присутствием” имеется в виду проводить время с людьми, слушать их и приглядывать за теми, у кого все не очень хорошо. Мой коллега Маркус занимается этим так: он звонит им на дни рождения и договаривается о визите. У меня работа выстроена в менее формальной манере. Я жду приглашения и большую часть времени проверяю состояние людей через WhatsApp и Telegram. Подготовка к воскресной службе занимает около полутора дня. 20-минутная проповедь обязывает к серьезной подготовке. Неправильное слово, неразборчивое предложение или пример, который не сработает на эмоциональном уровне может выбросить слушателей из процесса. В нашей конгрегации особенно ценятся хорошие, вдохновляющие, интересные и продуманные проповеди. Из-за кризиса с COVID-19 все воскресные службы транслируются в YouTube, потому что не все могут или хотят приходить в церковь. Именно поэтому так важно, чтобы проповедь была подготовлена “на отлично”, ведь теперь ее может посмотреть еще больше людей, потенциальных незнакомцев. В связи с пандемией у нас увеличился резонанс от аудитории. Но возможно это связано с тем, что намного легче просто посмотреть видео дома, нежели приходить самостоятельно в церковь. Это определенно интересный опыт, и он нас заставил попробовать что-то новое – стриминг, что я хотел попробовать достаточно давно. Но работа с молодежью и детьми полностью остановилась. Я бы, конечно, предпочел, чтобы этого не случилось.

О рабочем графике

Несколько недель назад у меня родился ребенок, поэтому дневной ритм совсем сбился. Но до этого мой рабочая неделя сводилась к двум аспектам – административная работа и встречи. Встречи с членами церкви и групповые обсуждения я стараюсь планировать на время после полудня, либо на выходные, поскольку утром я стараюсь выполнить все по административной части. Я наиболее продуктивен именно утром, поэтому стараюсь выполнять всю работу не теряя времени. После этого я стараюсь сделать самую сложную часть работы за день, например – чтение проповеди. После обеда я чувствую себя очень сонным, поэтому перекладываю на это время рутинную работу. Но если в церкви никого нет, я могу вздремнуть в библиотеке (диван уж больно комфортный). До пандемии вечером у меня часто проходили встречи, одна из последних была вечерня вместе с Болгарской Православной конгрегацией. Сейчас, конечно, этого не происходит. Также стоит отметить, что это моя работа для церкви. Моя работа для семинарии проходит полностью “за столом”, особенно сейчас, поскольку я занимаюсь исследованием для статьи.

О консерватизме и прогрессе

Как и в каждой современная церкви, у меннонитов есть два “крыла”: прогрессивное и консервативное. Конечно, в реальности все намного сложнее. Многие меннониты считаются консервативными в подходе к библии, но прогрессивными по политическим вопросам мира и социальной справедливости. С другой стороны, некоторые либеральные конгрегации могут быть прогрессивными по вопросам личной морали (сексуальная этика), но более консервативными по вопросам экономики. Моя конгрегация считается прогрессивной или либеральной.

О “традиционных” церквях

Я не уверен, что осталась хотя бы одна традиционная церковь. Но возможно это совершенно иначе для православной традиции. Мне кажется, что церковь постоянно меняет и каждое поколение должно менять ее под себя, в противном случае она перестанет существовать. Все, что старо и традиционно сейчас, раньше было чем-то новым. Но сказав это, я считаю, что для сегодняшних церквей уникален один аспект – выбор. Люди могут сейчас найти и выбрать ту церковь, которая близка именно им. Мне кажется, что это прекрасно, ведь свободный выбор – основа традиции меннонитов. Но существует риск потребительского отношения, когда люди вступают в группы с похожими людьми в поисках правильного “бренда” церкви. Новый завет не об этом, наоборот он про сближение совершенно разных людей, которые пытаются понять, что значит жизнь в практическом смысле в этом новом обществе.

Об использовании технологий

В последнее время я все чаще вижу, как “консервативные“ церкви принимают стримы и YouTube, причем зачастую делают это лучше нас. Мне кажется, это связано с тем, что у них сильнее развито понимание “основы” христианства. Поэтому им легче понять подойдет ли им определенная технология или нет. Это скорее всего совершенно иначе в православных церквях, где физическое присутствие у алтаря – основа литургии. Конкретно нам важны проповеди, это неотъемлемая часть службы. В теории с этим не должно проблем, ведь хорошая проповедь будет резонировать даже через призму технологий. Но нужно учитывать и особенности нового формата. Люди могут быстрее остановиться во время прослушивания онлайн, поэтому нужно быть короче и нельзя наскучить. Но самое сложное – я не могу видеть лица людей, поэтому мне тяжелее оценить резонирует с аудиторией то, что я говорю или нет. Сложнее всего создать ощущение общности. Ведь во время службы важно не только слушать, что говорят, но и видеть друг друга. Это важно даже с теологической точки зрения. На греческом церковь обозначают слово экклесия, что в буквальном переводе обозначает – “собрание”. Поэтому в первые недели мы думали, как создать ощущение общности. Я думаю, у нас получилось неплохо.

О продвижении по карьерной лестнице

Мою работу нельзя рассматривать как карьерную лестницу. Горизонтальная структура не позволяет мне стать епископом. Я могу стать пастырем в другой конгрегации, это, конечно, не шаг на ступень вверх, просто движение в сторону. Но и это может быть интересно. Но я получаю ощущение иерархической прогрессии во время работы в семинарии. Потому что университеты представляют собой иерархическую институцию. Может однажды я стану профессором.

О деньгах

Главные протестантские и католические церкви в Германии получают средства от государства, которое в свою очередь собирает их с членов церкви. Мне это, кажется, немного странной системой. Ты в своей налоговой форме указываешь во что веришь и если ты католик или протестант, то государство взимает с тебя больший налог. Конкретно наша конгрегация получает деньги от своих членов, как и любое добровольное объединение. Также мы получаем небольшую сумму благодаря кладбищу.

О заинтересованности религией

Я никогда не было заинтересован в церкви будучи подростком. Уже позже, в студенчестве, я как-то побывал в Иерусалиме и Вифлееме. Там я провел рождество в монастыре сирийской пустыни. Меня поразило как истории об Иисусе, в совершенно другом культурном контексте, каким-то образом были и моими историями. Словно я все это уже и так знал, в каком-то смысле это сблизило меня с людьми, которые жили сотни лет назад. В то же время я чувствовал что-то новое, словно я никогда раньше не слышал Бога через эти истории, пока я не услышал их на другом языке и в другом месте.

О зле и проблеме теодицеи

Да, это определенно проблема. Лично я думаю, что определение бога как всеведущего и всемогущего не очень полезна. Я не думаю, что люди имеют это в виду, когда говорят, что их жизнь в его руках. Они не имеют в виду философское определение, это скорее нечто вроде доверия и надежды. Но да, почему в мире есть зло? Может ли нам как-то помочь попытка объяснить это? Зная ответ, почему это с нами происходит, станет ли нам легче? Я думаю, что христианский ответ на зло – сострадание и действие, не попытка жертвам жестокости почему их страдания – часть некоего плана.

О деградации веры в современном мире

Я не думаю, что слово “деградация” подходит. Оно намекает, что раньше все было лучше. Но религиозная вера досовременного мира также не удовлетворяла радикальным реформаторам. Они считали, что ходить в церковь, принимаю на веру учения Рима не подходят под определение “религиозная вера”. Вера должна изменить твое сердце и душу. И они думали, что всегда будут в меньшинстве. Но да, я думаю, что западная цивилизация (возможно и другие тоже) не уверена в том, какую позицию стоит отвести религии. Нет ничего удивительного, что самые крупные конгрегации имеют корни вне Европы.