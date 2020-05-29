Каково это – работать в Riot Games? Рассказывает концепт-художник Игорь Артеменко

Наверняка любой геймер в детстве мечтал о том, чтобы делать игры самостоятельно. Но это всегда кажется мечтой далекой и недостижимой, потому что “родители против”, “это несерьезно”, “на этом не заработаешь” и много других останавливающих факторов. Индустрия же демонстрирует обратное. Видеоигры выросли в крупнейшую медиа-культуру, и сейчас эта тенденция только набирают обороты. Но что делать, если ты родился на окраине Караганды, в поселке Актас? Об этом мы и поговорили с Игорем Артеменко, который уже более 10 лет занимается созданием рисунков и концептов для видеоигр. Игорь смог устроиться в американскую инди-студию Stoic, к авторам культовой трилогии The Banner Saga. Сейчас он работает на позиции концепт-художника в одной из крупнейших студий-разработчиков – Riot Games. Нам Игорь рассказал о своем пути, переезде, учебе и усердной работе.

О любви к играм и Актасе

Сейчас я работаю в крупной, я бы даже сказал гигантской компании – Riot Games. Она имеет десятки офисов по всему миру, штат более трех тысяч человек, мой офис находится в Санта-Монике, Калифорния. Riot Games – это часть пятой корпорации планеты – Tencent. Моя специальность – environment concept artist, переводится это как концепт-художник по окружению. Я рисую концепты и идеи того, как будут выглядеть локации в игре. Это могут быть пейзажи, которые впоследствии превращаются во внутриигровое окружение для, например League of Legends или Teamfight Tactics. Моя задача – отрисовать карты и арены, где будут разворачиваться события игры. И когда я об этом говорю, то понимаю, что прошел довольно большой путь и совершенно не ожидал, что моя жизнь сложится именно так. Родился я в совсем маленьком поселке Актас, с населением в семь тысяч человек. Я всегда любил рисовать и в 12 лет начал ходить в местный кружок. Не сказать, что нас серьезно готовили, потому что это не художественная школа и академических знаний нам не давали. В 14 лет мне купили компьютер и тогда я по-настоящему полюбил видеоигры. Он, конечно, быстро устарел и в какой-то момент я не смог на нем играть. Было довольно странно, потому что я покупал журналы и читал про игры, смотрел видео об играх, но, собственно, играть в них не мог. Поэтому, наверное, начал активно рисовать. Любимые игры тогда были Warcraft II и III, “Корсары”, Half-Life 2, Prince of Persia II, NFS: Underground и как все, я любил GTA. Любимой частью был Vice City, отчасти поэтому мне так сильно нравится здесь, в Санта-Монике, ведь это тот же самый Vice City. Это такой вайб 80-х, пляж, и это иронично, ведь Vice City делался по образу Майами, правда, город уже так не выглядит. И Санта-Моника в каком-то смысле намного больше похожа на тот старый Майами.

Об учебе

Когда оканчивал школу, то решил связать свою жизнь с рисованием. Но не было четкого понимания, чего я хочу, наверное, как и у всех в 18 лет. Подумал пойти учиться на архитектора, но родители были против, по понятным причинам. Здесь, в США, архитектор – это престижная высокооплачиваемая профессия, но в Караганде было не совсем понятно, чем архитектор будет заниматься. Нужно отметить, что в школе я был круглым отличником, сдал ЕНТ на 114 баллов и мог пойти на грант, почти на любую профессию. Но вот на русское отделение в архитектурном было всего 10 грантов на всю республику, и приоритет был у медалистов алтын белгі. У меня этой медали не было, поэтому шансы были невысоки. Ирония в том, что я сдал выпускной экзамен на архитектурный, сдал рисунок и композицию на максимальный балл – 50. С русским языком и историей у меня получалось 97 баллов из 100. Проходной балл на грант был 96, и я бы попал на бесплатное отделение в любом случае. Но сложилось так, как сложилось - я пошел на специализацию “автоматизация управлением” и получил красный диплом. После второго курса в 2010 году я поехал в США по программе Work & Travel. Может, в то время я не очень осознавал, но сейчас понимаю, какое большое влияние это оказало на меня. Во мне проснулись амбиции, и я захотел чего-то большего. Там купил себе графический планшет, ноутбук, камеру и когда вернулся домой, начал активно рисовать. Днем я учился в университете, а дома все время учился рисовать, потом выкладывал свои рисунки в интернет. Так, кто-то их увидел и мне предложили работу. Когда я получал инженерный диплом, у меня уже была работа художника на фрилансе. В итоге, по профессии я совершенно не работал.

О переезде в США

Потом я переехал в Россию, и мне удалось устроиться в маленькую американскую компанию Stoic. Там работало пять человек, и мы делали трилогию The Banner Saga. Игры стали успешными, компания начала расширяться и мне предложили переехать в Остин, США. Почти два года я проработал там. Это был странный период жизни, когда я не занимался ничем кроме рисования. Я просыпался, ехал в офис, работал семь-восемь часов. Потом все расходились по домам, а я сидел в офисе еще часов шесть. Естественно, я делал перерывы, пытался заниматься спортом, чтобы не умереть, следил за здоровьем, хорошо питался, катался на велосипеде, даже путешествовал немного по Америке. В какой-то момент я понял, что уже не расту как художник в Stoic. А я человек амбициозный, и мне хотелось развиваться дальше. Да и я уже не был мальчиком, 29 лет. По меркам игровой индустрии – это серьезный возраст. Но других шансов не было, опять же Актас, инженер, большая часть времени ушла не туда. Тогда я сделал портфолио на Artstation - это главный сайт у диджитал художников. В США у меня появились друзья и знакомые, в том числе и в компании Riot Games. Я их заинтересовал, и они предложили перебраться в Санта-Монику. Студия Stoic мненравилась, но я решил попробовать себя в корпорации, где есть конкурентная среда. Дискомфорт заставит расти, поскольку рост – это единственный способ избавиться от этого дискомфорта. Тем не менее, сейчас я впервые нахожусь в месте, откуда уезжать мне не хочется. Как-то словил себя на мысли, что если мне и дадут отпуск, то я не очень-то и хочу ехать туда, где красиво и тепло, потому что здесь красиво и тепло. Впервые ощущаю себя “дома”. Ничего плохо не хочу сказать про Караганду, Ростов-на-Дону, или Остин, но здесь я бы хотел остаться в ближайшем будущем. Раньше было ощущение, что я только готовлюсь к интересной жизни. Но теперь я ее по-настоящему проживаю и помимо работы, я вливаюсь в этот калифорнийский образ жизни. Осваиваю серфинг, начал кататься на роликах, занимаюсь спортом, гуляю и путешествую.

О работе в Stoic

Основатель компании Эрни Йоргенсен в одном из интервью говорил, что, если хочешь работать в Stoic, то должен быть настойчивым. Что я и сделал. Думаю, они это оценили, ведь я не просто написал им, но и нарисовал иллюстрации для них. На тот момент работы для меня у них не было. Позже они объявили конкурс на новое место, и тогда я постарался выложиться максимально. Я был уверен в себе, работу нужно было выполнить в своем стиле. К ним поступило около 140 заявок, и они выбрали меня. Мне не верилось, но я посмотрел другие работы, и моя явно была лучше, пусть это и нескромно прозвучит. Плюс пару баллов получил за инициативу. Сама работа несильно отличалась от того, что я делал раньше. Разница была в том, что работал исключительно в англоязычной среде. Ну и когда я говорил людям, где я работаю, мне было приятно, потому что они знали, что это за компания. Не хочу сказать ничего плохого про прошлую компанию, но в Stoic уровень был на порядок выше. И в финансовом плане, и в подходе к сотрудникам. Наверное, потому что основатели компании имели огромный опыт в создании игр. Это были выходцы из Bioware и многих других компаний, а программист, например, вообще раньше работал в NASA. Там был серьезный проект, ты это ощущаешь и начинаешь стараться соответственно.

О работе в Riot Games

Riot Games – это относительно молодая компанию в индустрии видеоигр, которая своей корпоративной культурой мне больше напоминает IT-компанию из Кремниевой долины. Она максимально горизонтальна, открыта, нет жесткой иерархии, вся компания разбита на мелкие команды и между ними нет жесткой текучки. Как бы странно это не звучало, но рабочий процесс похож на тот, что был в Stoic. У нас тоже маленькая команда, иногда происходят изменения внутри, но в целом я не чувствую какой-то большой разницы. Очевидно, есть разница в иерархии, пусть она и не так очевидна. Когда художников много – ими кто-то должен управлять и направлять. Так появляются люди с должностью lead-artist, которые следят за работой всех остальных художников. Тогда я начал больше задумываться о своей карьере, о том, что буду делать дальше. В Riot я осознал, что можно работать дальше и при этом не быть художником. Потому что lead-artist или арт-директор особо не рисуют, они руководят. Впервые в жизни задумался – “могу ли я этим заниматься, захочу ли я вообще заниматься этим в будущем?”. Lead-artist – это человек, который руководит одной сферой в процессе разработки, например внутриигровым окружением, то есть локациями или VFX (визуальные эффекты). Арт-директор, как правило, руководит уже всей командой. Над ним могут быть еще арт-директоры, которые следят за всей игрой. А над ними может быть еще человек, который управляет процессом производства всех игр Riot Games. Но это лишь один пример рабочей структуры внутри компании. Когда тебе спускается задача, она может прийти из разных отделов, обычно она приходит от lead-artist. Но на планерках ты можешь узнать задание, например от продюсера или директора.

Поскольку работа креативная, взгляды и вкусы могут не совпадать. Это важный вопрос при приёме на работу. Когда меня брали, я прошел множество интервью. Один из главных вопросов – как я воспринимаю фидбэк и как реагирую на критику. Я всегда стараюсь реагировать спокойно и рационально – главное, чтобы было хорошо для команды и игры. То, что я хочу сделать, может быть нереализуемо просто по законам физики. Я, конечно, шучу, может банально не хватить времени. У меня могут быть немного иные вкусы. Но опять-же, главное – это команда и результат. Поэтому я стараюсь делать то, что от меня ожидают. Но со временем ты начинаешь попадать в общий стиль.

О рабочем процессе

Мне тяжело сравнивать, потому что на других работах я никогда не работал. С утра в Riot у нас обязательная планерка и это, наверное, хороший пример того, как маленькая инди-компания отличается от крупной студии. Здесь больше рабочих планерок, когда все собираются вместе и большой командой обсуждают, что делать дальше. Когда я наконец сажусь за компьютер – надеваю наушники и погружаюсь в работу. У меня есть конкретная задача (она постепенно обновляется), я ее рисую, показываю другим художникам, своему менеджеру, руководителю, получаю фидбэк, исправляю и слежу за дедлайном. Обычно нет необходимости делать сверх того, что от тебя требуют. Если нужно сделать “это”, мы собираемся и обсуждаем как можно “это” выполнить. Допустим, мы делаем игру про красную шапочку, а события разворачиваются в sci-fi вселенной. У меня вырисовалась задача – красная шапочка на звездолете. Начинаю рисовать, показываю, это выглядит глупо, переделываю и потом уже получается неплохо. Весь процесс максимально творческий и я не могу описать его по пунктам, он всегда происходит немного по-разному. Если вкратце – ты должен хорошо и много рисовать, придумывать интересные вещи и делать то, во что сам бы хотел играть. Подходить к работе нужно с мыслью – “Если бы ты делал игру для себя, как бы она выглядела?”.

Совет начинающим художникам

Если обратиться к тем, кому сейчас 18-20 лет – вы не заметите как быстро вам станет 30. Это произойдет по щелчку пальцев. Нужно постараться не упустить эти годы жизни, ведь они самые продуктивные. В это время легче всего учиться новому и фокусироваться на себе. Нужно найти себя и реализовать, потому что второго шанса, возможно, не будет. Это может прозвучать депрессивно, но жизнь не очень справедлива и карты всем раздали неодинаковые. У кого-то в Америке из обеспеченной семьи, очевидно, больше возможностей реализовать себя, чем у людей из “глубинки”. С другой стороны, это дает возможность вырасти человеком с сильным характером, который сложно получить в тепличных условиях. Не каждый может основать SpaceX или Google, но каждый человек может работать в этих компаниях.

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