Каково это - работать в порно-индустрии? Рассказывает сотрудник сайта xHamster

Порно – тема полярная, а уже в СНГ практически табуированная. Но нельзя не признать, что порно – неотъемлемая часть современной жизни. Сегодня крупные порно-сайты насчитывают по несколько десятков миллиардов просмотров в год, а это значит, что порновидео смотрят 20-30 миллионов разв день. Мы связались с казахстанцем, который работает на втором крупнейшем порно-сайте в мире – xHamster. Поговорили с Данияром (имя изменено по желанию героя), продуктовым дизайнером, о том каково это работать в порно-индустрии, как к этому относятся на родине и насколько правдивы стереотипы.

























Как попасть в индустрию

Никаких нюансов нет, процесс рекрутинга стандартный для всех международных компаний. У xHamster есть аккаунт на LinkedIn, с которого я, собственно, и получил предложение о работе. Было пять раундов интервью, три из которых – тестовые задания. По завершению мне прислали предложение о работе с деталями. После того, как договор подписан, тебя перевозят за счет компании: покупают билеты, оформляют жилье на первый месяц, дают медицинскую страховку и т.д. Предрассудков у меня не было, скорее было и есть восхищение, что порно индустрия – это всегда про передовые технологии и инновации. Сперва беспокоила мысль о том, что долговременная работа в порно может как-то негативно сказаться на психологическом восприятии партнера и контента, который потребляю сам, но опасения не оправдались. Через неделю-другую уже привыкаешь к постоянному контакту с порно и совсем не обращаешь внимания. От работы, в общем, не отвлекает. Я работаю продуктовым дизайнером. В основном, занимаюсь проектированием функционала, который решает потребности наших пользователей. В проектирование входит определение метрик (понимание того, какой функционал будет пользоваться популярностью у посетителей), продумывание каждого шага – где пользователи могут совершить какое-то действие, тестирование и визуальная составляющая интерфейса.



























Об отношении близких к работе

Информацией о месте работы я делюсь только с друзьями, у которых более-менее современное восприятие мира. В начале они шутя спрашивали, в какой порно студии я буду сниматься. Но мы не создаем контент, мы – видео-хостинг. При упоминании работы над порно-сайтом люди чаще всего думают о создании контента. Но никому в голову не приходит, что для поддержки сайта с многомиллионными посещениями нужна достаточно большая команда опытных IT специалистов. Родители и родственники не знают, что я работаю в xHamster. Не вижу смысла рассказывать им, так как в нашем консервативном обществе люди старшего поколения сильно беспокоятся о социальном статусе (хотя часто себе в этом не признаются). Эта информация может негативно сказаться на их здоровье и стать поводом для беспокойства. Для меня главное, чтобы люди были живы и здоровы. А способ заработка - это мое личное дело, и не должно никого беспокоить.



























Главные плюсы xHamster

Любительское видео и социальная составляющая – наши главные отличия от конкурентов. Не зря фанаты называют нас "Facebook в порно". На xHamster приходят не только за видео контентом. Дейтинг, live-шоу кам-моделей, чаты с друзьями, обмен видео и фото, промо своих персональных коллекций – что угодно. Бывали случаи, когда люди знакомились на xHamster и женились пару лет спустя. Как говорится – сonnecting people. Нашему любительскому контенту веришь. Веришь, что это может происходить где-то рядом, за стеной, у соседей. Любительский контент – это не постановочные сцены и игра на камеру, это настоящая жизнь и настоящие люди, как есть. Не зря наш слоган – Just porn, no bullshit (Только порно, никакой чуши).

Работа в индустрии "для взрослых" учит бороться с различными стигмами и предрассудками. Наш приоритет - поддержка LGBTQ+ сообществ, права и свободу выбора которых ущемляют. В команде xHamster нет предубеждений и ограничений (в рамках закона, конечно); мы открыты ко всему, пока человек разделяет наши ценности. Счастливый пользователь - счастливые мы.



























О порно и женщинах

Для меня это больше IT индустрия, связанная с порно, нежели просто порно. Индустрия создает рабочие места, и продукты, которые люди потребляют, поэтому к культуре порнографии я отношусь достаточно позитивно. Благодаря порно-сайтам, индустрия активно выходит в мейнстрим, и то, что раньше считалось чем-то нишевым, странным или провокационным, сейчас – часть нормы. Через призму любительского видео наша аудитория видит реальный контент и реальных людей; они могут быть с разными размерами, аппетитами и реакциями, но одинаково счастливы в итоге все. Наша задача – рассказать миру о том, что смотреть порно – это нормально, ведь все это делают.

Знаете правило 34? (Rule 34. If it exists, there is porn of it.) Это значит, если что-то существует, про это уже есть порно. Каждый найдет контент для себя: кто-то ищет традиционную миссионерскую, кто-то – BDSM контент, где женщина-доминатрикс имеет полную власть над своим подчиненным, а кто-то – вечеринку кроссдрессеров или транссексуалов (к слову, ключевой запрос trans в 2019 прилично подрос, +47%). И о женщинах. В 2019-м году на xHamster процент женщин составил 28.56%, и цифра растет с каждым годом, а категория Porn for women выросла на +30%. Girl power! Мы этому очень рады, поскольку это подтверждает тот факт, что табуированность и стигматизация порно индустрии постепенно исчезает и люди свободно выражают свою сексуальную энергию.

Порно как инструмент секспросвета

Мы уже не первый год в свободной и доступной форме ведем просвещение и половое образование нашей аудитории. Видео-уроки, подкасты, гайды, работа с психотерапевтом и ответы на волнующие вопросы - это малая часть того, что мы делаем в рамках секспросвета. Мы часто проводим опросы своей аудитории, чтобы лучше понимать их желания, требования и помогать с моментами, которые смущают.





























VR, AR и будущее порно-индустрии

VR – очень перспективное направление. Но есть одно "но": стоимость VR гаджетов пока не дает возможности VR контенту полностью выйти в массмаркет. Для качественного VR стрима нужно иметь хорошую гарнитуру, чтобы ничего не отвлекало от контакта с моделью. На xHamster мы используем технологичное решение для создания максимального эффекта присутствия модели рядом со зрителем - качество 4K при 60 кадрах в секунду, VR-стрим, интерактивные приватные сеансы с речевой связью в реальном времени. У нас есть пользователи, которые проводят в приват-режиме с моделью больше шести часов подряд. Это очень крутой показатель. А в тренды будущего я бы однозначно добавил секс на расстоянии (управление секс-игрушкой партнера на расстоянии по интернету), виртуальный секс (видео- и голосовые чатботы онлайн и по телефону, 3D-аватары и голограммы), популяризацию роботов и секс-кукол. Силиконовые секс-куклы выглядят снаружи и внутри ПОЧТИ как люди. Можно добавить цвет волос, форму сосков, объемную фигуру и макияж, можно научить куклу базовому набору фраз. Заменит ли это физический контакт? Все в глазах смотрящего.































Статистика по Казахстану

Основной инсайт по всем странам, где присутствует xHamster – в топе поисков всегда будет local (либо ближайший сосед). Немцы в первую очередь ищут German контент, французы – French, и т.д. Казахстан – не исключение. В Казахстане аудитория xHamster –это 78.41% мужчин и 21.59% женщин. Самые популярные порноактеры в Казахстане в 2019: Jordi El Nino Polla, Lisa Ann, Mia Malkova, Mia Khalifa и Asa Akira. Из популярных личностей в топ 2019 года в Казахстане вышли Александра Даддарио, Эмма Уотсон, Моника Беллучи, Скарлетт Йохансон и Сальма Хайек.

Порно – это круто?

Для меня даже больше, чем просто круто. Делать то, что нравится, быть на рубеже высоких технологий и влиять на один из крупнейших продуктов в мире – это же потрясающе!