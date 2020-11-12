Каково это - работать учителем РФМШ в 27 лет? Рассказывает Диара Казыбаева

Говорят, что школьный учитель - самая благородная и неблагодарная работа. Так ли это на самом деле? Мы решили ничего не выдумывать и поговорить со школьным учителем. Диара Казыбаева - магистр наук в области химии и учитель в РФМШ (Республиканская Физико-Математическая Школа). Диаре всего 27 лет, и нам интересно, почему вместо работы маркетологом или менеджером она решила обучать детей химии. Мы поговорили о рабочем процессе, пандемии и воспитательной работе.

О себе

Я работаю учителем химии в РФМШ Алматы и параллельно оканчиваю докторантуру в КазНУ им. аль-Фараби по специальности “Химическая Технология органических веществ”. Когда окончила магистратуру, задумалась о необходимости устройства на работу. Рассмотрела все возможные варианты и решила, что преподавать у меня получится лучше всего. В выборе карьеры не было какой-то особенной причины. И я ничуть не жалею, что решила работать в школе.

Мне всегда хотелось быть полезной. Но меня долго останавливало общественное убеждение, что школа - неблагодарное дело. Взгляд довольных учеников, готовых слушать еще, изменил мое мнение. Это - лучшие похвала и награда для учителя.

Об образовании и РФМШ

Степень магистра позволяет мне преподавать как в школе, так и в ВУЗах. Хочу отметить, что без педагогического образования в школу не возьмут. Выбор предмета (химия) обусловлен моей специальностью. Хотя в школе когда-то было желание стать переводчиком - могла бы быть и учителем английского языка.

В РФМШ я попала просто. Узнала, что вместо учителя химии в русском отделении вакантно, и решила попробовать. Сдала вступительные тесты, успешно прошла собеседование. и меня взяли на работу. Если честно, в первый день страшно боялась, у меня “малыши”, это было их знакомство с предметом. Я даже не могла представить, как все пройдет, смогу ли их заинтересовать и ответить на все вопросы.

Фото: @fizmat_almaty

Не могу оценить свой первый рабочий месяц - это был адаптационный период. Ранее я преподавала у студентов в университете, но они старше, и специфика совсем другая. К детям нужен особый подход, я дольше привыкала к устройству школьной жизни. Поняла, что не все дети хотят учиться, и их незаинтересованность не связана с твоей компетентностью.

Проблемы с возрастом и опытом, если и возникали, то только в первое время. В нашем коллективе оказывают всяческую поддержку молодым учителям, проводят тренинги и семинары. Старшие и более опытные коллеги всегда помогут и дадут совет, если возникает трудность. Чувствуешь: ты не один, и постепенно все страхи рассеиваются.

О воспитательной работе

Каждый год у меня разные классы. В этом году седьмой, девятый и одиннадцатый. Мы подружились, разница в возрасте ведь небольшая. Мне 27 лет, и мы пока на одной волне. В работе меня больше всего удивила важность креативного подхода, не только банальное знание предмета. Ззнания обязательны, но подача материала, его доступность и интерес учеников играют огромную роль.

Воспитательная работа есть у каждого учителя, неважно имеет он классное руководство или нет. Каждый урок носит воспитательный характер. Бывают разные ситуации, и учитель в любой из них должен быть надежной опорой. В работе со школьниками важно быть искренним и не ставить себя выше учеников. Они ведь в какой-то мере тоже нас учат.

С дисциплиной иногда возникают проблемы, возможно, виной тому мой возраст. Я люблю решать все мирным способом - пытаюсь договориться, взываю к здравому смыслу и сознательности. Достучаться порой сложно.

Фото: @fizmat_almaty

О рабочем дне

Рабочий день начинается раньше первого звонка и заканчивается позже последнего. Ты работаешь практически всегда, даже в выходные. Думаешь о том, как провести урок, как проще объяснить новую тему, постоянно ищешь новый материал, составляешь проверочные работы. Это не похоже на обычную работу, когда пришел домой и обо всем забыл.

Мой процесс подготовки к уроку начинается с общей концепции. Я стараюсь придумывать интересные аналогии и связать тему с повседневными вещами на уровне ассоциаций. Важно еще связать тему урока с уже пройденным материалом и объяснить, почему она важна для усвоения. Далее я привожу материал в подходящую форму и готовлю тренировочные задания.

О пандемии

В пандемию время школьных уроков сократилось. Возникла проблема - как все успеть. Нужно эффективно расходовать время. Урок это не только объяснение материала, но и активности, рефлексия, разбор домашних заданий и самостоятельной работы. Нагрузка на учителей увеличилась, подготовка к уроку стала сложней. Предоставить индивидуальный подход сейчас невозможно, сложно уследить за прогрессом каждого ученика. А еще надо максимально доступно донести материал до большого количества детей при отсутствии прямого контакта. Некоторым детям тяжело дается материал вне офлайн уроков. Качество связи тоже оставляет желать лучшего. И это в городе. А ребята из отдаленных сел вообще испытывают весь ряд проблем с доступом к полноценной учебе.

О списывании

Мне кажется, стоит изменить наше отношение к “читингу”. Списывание и плагиат не должны быть нормой. Но по сей день мы сталкиваемся с этой проблемой, хотя всем ясно: банальное списывание понижает качество выпускаемых кадров. Необходимо объяснять школьникам и студентам важность академической честности и поощрять ее всеми возможными способами. Только так можно подготовить креативных и квалифицированных специалистов в будущем.