Гарвард – историческое место, один из главных исследовательских институтов и университетов США. Его работники и студенты всегда находятся на передовой научного мира. Но с их работой мы знакомы лишь по заголовкам научных журналов. Мы поговорили со студентом четвертого курса PhD – Арманом Амиржаном о том, как проходит рабочий день научного сотрудника, над чем он работает и что делать с утечкой мозгов в Казахстане.

О себе

Я студент четвертого курса Harvard University, PhD по прикладной физике. Работаю в области терагерц лазеров. Степень бакалавра я получил в Imperial College в Англии по специальности материаловедение. Уже на втором курсе университета понял, что мне не нравятся предметы, которые я изучаю. В Imperial первые два года нет выбора предметов. Все было связано с металлургией, а я хотел заниматься физикой. Поэтому начал ходить на лекции третьего курса и понял – это мое. После разговорился с профессором и спросил о научной стажировке. В университетах Европы это обычная практика. Он согласился, и я стал одним из первых студентов под его руководством. Оставшийся второй год и весь третий я проходил стажировку. Он приглашал меня остаться на PhD, но я не смог найти финансирование. В Англии с этим сложно. Но мне удалось найти финансирование в Америке. Улетел туда на полгода стажировки, и мой профессор посоветовал подавать на PhD.

В Америке PhD и магистратура идут совместно. Первые два года люди берут классы, в Гарварде их десять. Затем - исследование. У меня немного иначе – я сразу взялся за исследование и параллельно в течение пяти лет попытаюсь закрыть классы. Когда попал сюда, оказался одним из худших студентов. А взяли меня благодаря моему исследовательскому опыту. Да, у меня был бакалавриат по материаловедению, но в программе не было углубленного изучения квантовой и статистической механики. А это фундамент любого физика. Приходится строить этот фундамент почти с нуля. Первые два года PhD пришлось заниматься со студентами бакалавриата. Сейчас я сильно отстаю от расписания. До конца PhD надо закрыть десять предметов, уже идет четвертый год, а я закрыл только шесть. Получение степени PhD здесь занимает в среднем пять лет. Но многие растягивают процесс на шесть лет и более. А решение - готов ты получить степень или нет - за профессором.

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О работе и стипендии

Официально я студент, но также работаю на университет в качестве научного сотрудника и получаю за это зарплату. У меня есть социальное обеспечение и если я, например, пойду получать права, то ничем не буду отличаться от обычного гражданина США. Мне было довольно легко ассимилироваться. На тебя не смотрят как на студента, это специфика PhD в Америке. За программу PhD не надо платить, обучение полностью покрывает университет. Профессор получает финансирование от, скажем, Национального научного фонда. Допустим, это два миллиона долларов, из них 500 000 – зарплаты. На эти 500 000 он покрывает обучение своих студентов. Также каждый месяц мы получаем стипендию. Часть уходит на проживание и оплату счетов, остальными деньгами можно свободно распоряжаться. Университеты оправдывают такое финансирование на стипендии и зарплаты тем, что студент – научный сотрудник и работает на пользу университета.

О рабочем дне и финансировании исследований

Обычные будни ученого, будь это физик или химик, проходят следующим образом: сотрудник приходит в лабораторию с целью провести эксперимент. На его основе получает данные. Последующая работа – обработка данных. Обычно это происходит в офисе, но в связи с COVID-19, анализ данных проводится дома. График у большинства сотрудников свободный. Никто не говорит во сколько приходить и не отмечает во сколько нужно уйти. В Америке схема немного отличается от европейской, где лаборатории открыты только днем. Наверное, это связано с безопасностью. В Америке же большинство лабораторий открыты круглосуточно. Большинство ребят работают группами. Они всю неделю могут без остановок проводить эксперименты с восьми утра и до ночи. А затем пропадают на две недели - на обработку результатов и их анализ. После - написание публикаций и создание презентаций.

Тему исследования всегда определяет профессор. В этом смысле он похож на директора любой другой компании. Допустим, начинается новый большой проект, нужно финансирование. Профессор дает поручение постдокам (постдокторантура) и студентам – написать заявление на грант. После он рассылает заявление “инвесторам” от своего имени. Здесь большую роль играет влияние и имя профессора, а также личные знакомства. Если все это есть, значит, и шансы получить финансирование высоки. Тут не как в Казахстане, когда важны в основном родственные связи - иначе. Связи, конечно, имеют значение, но если ты ничего из себя не представляешь, никто не даст финансирование даже родному сыну. После получения финансирования начинается стандартная работа.

О публикациях в научных журналах

Мы уже являемся научными сотрудниками, пусть и начинающими. Поэтому публикации играют большую роль, но и тут многое зависит от профессора. Я знаю тех, кто принципиально не публикуется в журналах второго эшелона. Многие хотят видеть свои работы только в Science, Nature, PRL и так далее. Такие профессора ограничивают студентов и говорят: “Пока не будет большого прорыва, не будет и публикаций”. Другие, напротив, хотят как можно больше публикаций, неважно в каком журнале. Связано это с тем, что основная метрика успеха научного сотрудника и студента – количество и качество публикаций. Тем не менее многие считают, что количество не определяет успех. Часто ученые занимаются самоцитированием, а некоторые и вовсе публикуются в журналах, которые сами издают или курируют. Встает вопрос – как судить об успехах ученых? Я думаю, что качество публикаций первично, на данный момент это наиболее объективный показатель.

Об исследовании

Я занимаюсь созданием лазеров. Многие представляют их как пучок света, лазерную указку или световой меч. Но моя работа – это лазеры, функционирующие в невидимом электромагнитном спектре. Попробую объяснить детально: работа радио – мегагерц частота, мобильные телефоны и Wi-Fi – гигагерц (например 4G и 5G – это 25-50 гигагерц). Перемещаемся в другую часть спектра – видимое излучение, 400 терагерц. Инфракрасное излучение – 430 терагерц. Между 100 гигагерцами и 10 терагерцами находится так называемый терагерцовый пробел (terahertz gap). Это участок электромагнитного диапазона, где у нас нет источников сигнала. Газовый лазер, который мы создали, может покрыть весь этот спектр при комнатной температуре. Но до ввода такого лазера в массовое пользование пройдет минимум пять лет.

Возникает вопрос о практической полезности. Когда изобрели первый лазер, люди не знали, какое его ждет применение в будущем. В итоге технология используется везде: от космических исследований до медицины. Мы сейчас находимся в похожем положении. Есть спекуляции, где наш газовый лазер найдет применение, но пока мы не знаем, как это повлияет на будущее и повлияет ли вообще. Мы думаем, что в краткосрочной перспективе он будет использоваться в радиоастрономии.

Например, изображение черной дыры получили в невидимом диапазоне – в терагерц спектре. Современная астрономия сильно отличается от того, что делал Галилей. Большая часть исследований проходит в невидимом диапазоне спектра. Приборы обрабатывающие такие сигналы должны охлаждаться жидким гелием. Стоит он довольно дорого, а большинство “тарелок” (и обсерваторий) находятся высоко в горах. Доставлять туда гелий - дорого, стоит миллиарды долларов. Мы надеемся, что наши разработки позволят достичь тех же результатов, но в обычных условиях - при комнатной температуре или хотя бы при охлаждении жидким азотом. Это снизит стоимость исследований, а значит появится больше “тарелок” и, соответственно, больше четких снимков вселенной.

Я отношусь к нашей работе как к чему-то социально значимому. Многие ученые уходят из академической сферы - заработок небольшой. Уходят в частный сектор, работать на крупные компании. Здесь остаются преимущественно из-за возможности самореализоваться. Приятно понимать, что твое дело идет на пользу человечества и будет помогать будущему поколению.

О коммерциализации науки

Коммерциализация сильно отличает науку в постсоветских странах от США и Европы. Как много коммерчески успешных компаний из СНГ образовались в ходе успешных научных исследований? Единицы. На Западе ситуация совершенно иная. Этот вопрос тесно связан с финансированием. Большую часть денег мы получаем от частных компаний, не от государства. Оно спонсирует только фундаментальные исследования, которые не имеют прикладного применения в краткосрочной перспективе. Говоря о создании дисплеев, динамиков, аккумуляторных батарей, нержавеющей стали, надо понимать - это спонсируется индустрией. Считаю, что прикладная наука обязана быть коммерциализирована. Иначе нет смысла. Государство – плохой менеджер. Компании же четко знают, что им нужно, и кто может это сделать. Их финансирование – это выстрел снайпера. Они выбирают рабочую группу, ставят задачу, выдают деньги и получают результат. Государство так не умеет. Думаю, именно коммерциализация – залог успеха науки в США.

Про науку в Казахстане

Я не слежу пристально за развитием науки в стране, но хотел бы поделиться советом. В Казахстане нужно уделить внимание прикладным исследованиям в тех сферах, где у нас есть будущее. Мы добываем много природных ресурсов, у нас есть вся таблица Менделеева. Нужно научиться перерабатывать: медь, железо, титан, соли, минералы, ту же самую нефть. Сейчас страна занимается экспортом. Вместо сырья можно продавать переработанный продукт и зарабатывать в 10-20 раз больше.

Остро стоит и вопрос с утечкой мозгов. Я не считаю, что это проблема. Мы должны смотреть на опыт других стран. Хороший пример – Китай. Они дали возможность студентам уехать в Америку и получить там передовые знания. Затем создали хорошие условия для возвращения этих студентов. Установили высокие зарплаты, даже на академические должности. Платили больше, чем в США, а стоимость проживания снизили. Логично, что “мозги” вернулись в Китай. Именно они построили производство ветряных мельниц, электромоторов, литий-ионновых аккумуляторов, электромобилей, полупроводников и так далее. Студенты вернулись с большим багажом знаний. Более того, некоторые из них - с инвестициями, что повлияло на сотрудничество между многими китайскими и американскими компаниями. Когда студенты улетают из Казахстана – это не утечка мозгов. Самое главное – создать условия для возвращения.