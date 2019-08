Как успешно проходить онлайн-курс и работать одновременно?

Дистанционное образование имеет массу плюсов - оно дешевле, практичнее и вполне возможно при полной занятости. Все больше появляется онлайн курсов любого уровня, но главная проблема остается в самодисциплине. Как и с чтением, на дистанционное самообразование почему-то всегда нет времени. Подозреваем, что проблема в излишней гибкости такого домашнего образования. Начать обучение легко, но как закончить их с толком? Не самая легкая задача. Для начала, главное - определиться, что вы действительно хотите учиться. Спросите себя - достаточно ли у вас мотивации и самодисциплины? Если да, и вы хотите преуспеть в этом, читайте, что делать дальше.

Перед началом курса

Совет №1: Подготовьтесь к обучению основательно. Например, есть целый курс о том, как правильно учиться - не смейтесь, но эта техника действительно важна. В детстве самым верным и распространенным методом была зубрежка. Не секрет, что сегодня работодатели предпочитают людей, готовых обучаться постоянно. Поэтому для начала рекомендуем урок "Learning How to Learn: Powerful mental tools to help you master tough subjects" от Барбары Оакли на сайте Coursera. Это один из самых популряных курсов в мире. Он был прослушан двумя миллионами людей из более чем 200 стран мира. Курс уже перевели на русский, более того в 2018 команда мастерской для создания онлайн-курсов Edgravity совместно с виртуальной лабораторией педагогического мастерства academia.kz перевели его и на казахский, теперь он доступен бесплатно.

"Перед тем, как начать какое-либо обучение, мы обычно рекомендуем посмотреть курс Барбары Оакли. Используя данные о нейробиологии, этот курс дает техники для эффективного обучения. Так вы удостоверитесь, что все знания усвоятся и принесут пользу," - рассказывает команда Edgravity.

Совет №2: Четко сформируйте свою цель. Определите что вам нужно от курса, чего вы хотите добиться от него и для чего. Делаете ли вы это для себя? Для того, чтобы получить повышение и улучшить свои профессиональные навыки или чтобы убить время? В помощь может прийти классификация знаний Бенджамина Блума, где первая ступень - это банальное знание фактов, а высшая - способность анализировать и делать заключения. Поймите, что вам нужно, на каком уровне знаний находитесь вы сейчас, и от этого стройте план.

"Понимание того, что вы хотите и можете получить от курса поможет в те моменты, когда вам захочется отложить обучение на потом. В таких случаях если первоначально поставили цель "развиваться" - вы можете попросту забросить онлайн-курс. Очень важно придать значимость самообучению. Сравните ее с "хочу освоить Adobe Lightroom для ретуши коммерческих фотографий" - совсем другое дело. Четко, ясно и понятно, что с этим делать. Конечно, не всегда можно иметь такое четкое понимание, но важно придать обучению какие-то веские основания," - делится советами команда.

Совет №3: Пройдите пробный урок и изучите силлабус. Онлайн-курсы как и обычные курсы в университетах, имеют разные структуры и методы оценивания. Некоторые фокусируются на передаче информации через презентации и лекции, без общения или виртуальных классов с сокурсниками, некоторые имеют мультимедийную поддержку. Определите свой стиль обучения. Какой стиль вам близок? Визуальный, акустический, лингвистический, физический, логический, социальный или обособленный? Исходя из этого выбирайте курс. Например, если вы лучше всего запоминаете и впитываете информацию в группах или при общение с другими - простые курсы с лекциями и списками литературы вам точно не подойдут. Если какая-то информация не понятна для вас, или ее не достаточно развернуто объяснили на сайте курса - свяжитесь со службой поддержки или куратором/профессором курса, возможно, что сам профессор даст вам дельный совет для самого эффективного обучения именно на его курсе.

"Внимательно ознакомьтесь с описанием и планами уроков. Спросите себя, совпадают ли ваши цели с тем, что обещает дать курс? Большинство онлайн-курсов дают возможность пройти один или несколько пробных уроков - обязательно ею воспользуйтесь! Это даст вам понять, интересен ли преподаватель, как проходит обучение и т.д." - советует команда Edgravity.

Совет №4: Выбирайте курс подходящей сложности. Убедитесь, что вы сможете осилить его с вашими настоящими знаниями. Например, если от студентов требуется знание языков программирования, а вы не отличаете язык Java от Python, вы попросту потратите время и деньги.

Совет №5: Исследуйте учительский состав и отзывы о курсе. Такие есть на студенческих форумах. Больше фокусируйтесь на плохих - сколько их, что не устроило бывших учеников с точки зрения содержания преподавания и успеваемости. Во многих форумах возможно написать человеку, оставившему отзыв, узнать подробней о курсе, уточнить детали. Спросите у бывших учеников, реально ли успевать обучаться при полной загруженности? Скорее всего, вы легко найдете человека в похожей ситуации, что и вы. Изучите биографию каждого из учителей - здесь вам поможет Google, попробуйте найти их научные работы. Не будет лишним напомнить, что куратор или профессор курса должен быть с опытом и нужными квалификациями.

"Все курсы предлагают короткую биографию преподавателя - ее стоит изучить. Не только чтобы убедиться в его квалификации, но и в вашей совместимости в целом. Если вас интересуют новые креативные подходы, а у тьютора 20-летний опыт в корпоративном секторе, то курс вы вряд ли закончите. По отзывам же можно понять, насколько понятно и "без воды" проходят занятия," - делится инсайтами команда экспертов Edgravity.

Совет №6: Составьте точное расписание. Если у вас уже расписаны недели - вам будет легче понять куда вставить дополнительные часы на обучение. Если точного распорядка нет, и вы - фрилансер, то попытайтесь примерно расписать каждый день, не только работу и встречи, но и время для хобби, тренировок и даже отдыха. Главное - быть честным с самим собой. Запланируйте заранее подготовку к тестам, экзаменам по курсу. Для максимально эффективного результата, обучайтесь в одно и то же время. При этом если у вас есть свободное время, вместо таймкиллеров отдавайте его обучению.

"С помощью силлабуса курса можно составить свое расписание для обучения. Например, в начале курса уроки обычно более легкие, для них много времени не нужно. При этом не забудьте учесть, что у вас есть другие дела - работа, семья. Не переоценивайте свои силы. Лучше начать с небольших промежутков времени (15-20 мин.) для обучения до тех пор пока вы не найдете комфортный период."

Совет №7: Будьте готовы к тому, что вам понадобится намного больше времени для изучения материала. Обычно на сайтах с онлайн курсами указывают сколько времени потребуется для усвоения информации, помимо лекций и чтения обязательного материала. При полной занятости будьте готовы пожертвовать вечерами после работы, выходными и досугом.

Во время обучения

Совет №8: Делайте активные заметки. Во время урока конспектируйте материал от руки, рисуйте диаграммы, используйте цветные маркеры и ручки. Носите заметки с собой на работу, повторяйте материал на обеденном перерыве или между делами. Это поможет не только разложить информацию "по полочкам", но быстрее и удобней подготовиться к экзаменам или тестам после. Составляйте флэш карточки, сейчас их очень удобно делать онлайн - например, при помощи мобильного приложения Tinycards, от создателей Dualingo.

Совет №9: Ищите свою информацию. Смотрите TED Talk-и по специальности, ищите образовательные YouTube каналы, подкасты или блоги людей, работающих в интересующей вас сфере. Помимо академического материала, или чтения, которое дают вам в онлайн курсе ищите дополнительные академические и новостные статьи, чтобы быть в курсе нововведений в интересующей вас сфере. К примеру, если вы хотите обучиться социальным наукам - используйте сайты, вроде Social Science Research Network. Слушайте подкасты в свободное от работы время, за рулем или дома, вместо музыки. Если вы изучаете язык, английский или любой другой, используйте мобильные приложения для обучения в общественных местах.

Совет №10: Не стесняйтесь задавать вопросы и делится знаниями. Пишите на почту своему учителю, общайтесь с сокурсниками, пользуйтесь групповыми чатами. Если вам что-то не понятно - пишите сразу куратору, каким бы простым или нелепым вопрос не казался (и не забывайте про нетикет). Помимо этого общение на учебные темы станут своего рода повторением и закреплением материала. Если общения с сокурсниками и профессором вам не достаточно, будут полезны студенческие форумы, в таких форумах сидят и другие профессоры готовые отвечать на вопросы. При этом, если вы уже работаете по той же специальности, что и онлайн курс - стоит наладить общение с вашими более опытными коллегами.

"Применять знания на практике - одно из самых важных условий эффективности онлайн-курса. Ни в коем случае не пренебрегайте тестами и заданиями, так как они помогают закрепить материал. Теория забудется очень быстро, если не практиковаться. А самый идеальный вариант - тут же применить свежие навыки на реальных проектах или людях," - советует команда экспертов.

Совет №11: Правильная атмосфера. Если работать дома вы не можете, найдите тихое кафе или библиотеку, оставайтесь на работе после окончания рабочего дня. Исключите всевозможные отвлекающие ресурсы - социальные сети, уведомления на рабочем столе, не заходите в Facebook или просто заблокируйте доступ при помощи специальных приложений.

"Заниматься самообучением дома возможно, но требует гораздо больше усилий. Поэтому перед обучением рекомендуем расчистить рабочий стол, подготовить все материалы, выключить ненужные уведомления, переодеться из домашней одежды в деловую, налить себе стакан воды и поставить таймер для фокуса. Если же вы чувствуете, что дома процесс обучения не идет или идет очень медленно, попробуйте поменять обстановку. Выйдите в кофейню и занимайтесь там."

Совет № 12: Делайте перерывы между занятиями. Отдыхать для правильного усвоения новой информции - не просто желательно, но необходимо.

"Мозгу обязательно нужно давать отдыхать. Тут главная ошибка многих - отправиться за отдыхом в телефон или включить сериал. Это не совсем отдых так как мозг продолжает получать информацию. Лучше разомнуться или перекусить," - советует команда экспертов Edgravity.