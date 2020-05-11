Как видеоигры переосмысливают киножанры

Человеческий мозг предрасположен к поиску связей и категорий. Поэтому мы и делим искусство на жанры и направления. Постепенно они обрастают своими клише, тропами и формируются в отдельные течения. Интересно, что каждый формат диктует собственные нормы, и литературный вестерн будет технически заметно отличаться от киновестерна. Мы уже рассказывали, почему видеоигры могут заменить кино и литературу. На этот раз мы попробуем разобраться, как видеоигры меняют привычные представления о классических киножанрах.

Вестерн – Red Dead Redemption II

В каком-то смысле вестерн в видеоиграх – самый приближенный к оригинальной идее жанр. Несложно воссоздать эстетику (ковбои, револьверы, пустыни) и, отталкиваясь от нее, построить игровой процесс. Но это и отличает Red Dead Redemption II от всех остальных. Студии-разработчику Rockstar Games удалось с точностью воссоздать быт Дикого Запада, поэтому многие в шутку называют игру симулятором. Помимо базовых перестрелок и сюжетных заданий, здесь можно посидеть у костра с членами своей банды, вымыть и покормить свою лошадь (из-за чего ваши отношения с ней становятся лучше), а иногда игрок натыкается на живописные локации (например, утес скалы), в которых можно просто присесть и любоваться закатом. Если с точки зрения эстетики и сюжета RDR II ничего нового в жанр не привносит, то с точки зрения механики – это достижение. Дотошность позволяет не просто посмотреть на американскую глушь, а буквально прожить в ней одну жизнь (основной сюжет плюс дополнительные активности в среднем займут порядка 77 часов). Ощущается это за счет механических деталей: перед каждым выстрелом нужно заново взводить курок; чем глубже вы ступаете в грязь, тем медленнее передвигается персонаж; если вы забудете о бритве, то главный герой безобразно обрастет и будет похож на бездомного (из-за чего горожане будут с ним менее приветливы).

Экшен – Hotline Miami

Традиционно экшен создается за счет резкой сменяемости действий на экране. Чем их больше – тем более насыщенный получается экшен. Удивительно, что Hotline Miami удается достичь зубодробительного, заряженного адреналином экшена при рудиментарной пиксельной графике, “приклеенной” камере с видом сверху и абстрактности происходящего. Разработчикам удалось сделать это благодаря особенностям игрового процесса. В игре используется уровневая система, на каждом уровне вас ждет несколько врагов. Все они умирают от одного выстрела и пары ударов. Фишка в том, что главный персонаж также умирает всего от одного выстрела. Но “смерть” не прерывается на долгую заставку или экран 'Game Over', вас просто моментально выбрасывает в начало уровня. При этом агрессивная кислотная музыка не перестает звучать, за счет этого не прерывается поток и достигается необходимая для экшена скорость.

Хоррор – P . T .

Если хоррор в кино можно перетерпеть, поскольку каждый фильм идет полтора-два часа, то в играх это не получится. Вы должны проживать этот хоррор, чтобы история продвинулась вперед. Ужас P.T. в том, что все совершенные действия кажутся тщетными. Вы просыпаетесь в заброшенном подвале, открываете дверь и оказываетесь в коридоре обычного, пусть и немного жуткого дома. В конце вас ждет закрытая дверь, а за ней точно такой же коридор. Игрок оказывается в зацикленной петле. После свершения определенных действий, каждый последующий коридор начинает видоизменяться. Картины будут висеть криво, откроется дверь в ванную, или вдруг из-за угла покажется неведомая фигура. Страх возникает от повторения и незнания того, что произойдет дальше. Всякий раз, открывая заново дверь, до конца не знаешь, что ждет по ту сторону.

Триллер – Alan Wake

Игру Alan Wake словно вынули из головы Стивена Кинга. Её вряд ли можно назвать хоррором, но жутким триллером – однозначно. Здесь и американская глушь, и история про писателя, и загадочно пропавшая жена. Структурно игру намеренно делали максимально похожей на сериал или многосерийный фильм. В конце каждой главы проигрываются титры и звучит новый саундтрек. Воспринимается жанр иначе из-за геймификации. Если традиционно саспенс триллеров держится из-за сюжета, то в Alan Wake он смешивается с экшен-сегментами. Правда сам экшен гармонично вписан в окружающий мир, из-за чего он получается медленным и методичным. Ваше главное оружие – фонарик. По ходу игры на вас нападают “одержимые” – люди, окутанные тьмой. Сначала главный герой должен осветить их силуэт фонариком, после чего выстрел сможет достичь своей цели. Также на концепте игры со светом построены и прочие игровые элементы, такие как различные загадки, пазлы и битвы с боссами.

Детектив – Return of the Obra Dinn

Представьте детектив, события которого разворачиваются в 1807 году на борту парусного корабля. Все 60 членов экипажа мертвы, ваша задача – узнать почему. Для этой цели у вас есть волшебные карманные часы, которые позволяют манипулировать временем и буквально переноситься в прошлое, в момент смерти каждого члена экипажа. Ваша задача – узнать, кто именно умер и при каких обстоятельствах. Для этого у вас есть бортжурнал, обрывки диалогов и прочие зацепки. В отличие от кинодетективов, где сюжет раскрывается сам собой, в Return of the Obra Dinn разгадка зависит от вас.

Артхаус – Kentucky Route Zero

С точки зрения механики, Kentucky Route Zero – это достаточно простая приключенческая игра в формате point-and-click. Это значит, что все, что от вас требуется – это нажимать на кнопки в разных углах экрана. Но, как и в любом настоящем артхаусе, ценность игры заключается в идее, посыле и эстетике. Эта игра – мрачная психологическая американа про важность человеческого поведения. Если посмотреть отстраненно, то вы играете роль Бога, который направляет главных персонажей. Изначально может показаться, что вы управляете отдельными героями. На деле же вы – скорее, сторонний наблюдатель, который лишь иногда может помочь героям сформировать свою историю.