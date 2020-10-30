Как составить резюме: советы, ошибки и тенденции

Резюме, а не собеседование - первый диалог соискателя с работодателем. В нем человек уже рекламирует себя как специалиста. И решение - приглашать его на дальнейшее интервью или нет - зависит от того, насколько успешно он справился с задачей.

Вместе с директором рекрутингового агентства Optimum Recruitment Диной Абылхожиной мы решили разобраться, на чем стоит заострить внимание, и каких ошибок можно избежать, составляя CV (резюме).

Основные ошибки

Резюме должно экономить время человека, который будет его просматривать, но при этом максимально подробно объяснять, почему именно вы можете заинтересовать его как сотрудник. Помните, резюме - не ваша автобиография. “В среднем HR или рекрутер тратит около 6-7 секунд на считку одного резюме. Не стоит расписывать информацию на пять-шесть страниц, даже при наличии за спиной весомого опыта. В идеале - одна страница. Допустимым считается объем в полторы-две страницы. Указывайте только опыт, релевантный вашему запросу”. Также важны конкретика и структурность - чтобы потенциальному работодателю было проще считать информацию о вас.

“Резюме должно быть грамотным. Перед публикацией стоит несколько раз его вычитать на предмет ошибок. По статистике около 40% работодателей не рассматривает резюме с грамматическими и стилистическими ошибками. Обратите внимание на формат. Предпочтительны документы MS Word или PDF-файлы. Раньше был тренд на рисованные резюме в виде диаграмм и инфографики. Формат не прижился - такие резюме нечитабельны”.

Вопрос - нужна ли фотография? Если вы думаете, что наличие фото способно расположить к вам работодателя, у нас плохие новости - наш эксперт по рекрутингу считает обратное: “Лучше не добавлять фотографию, если на то нет необходимости. Раньше наличие фотографии было обязательным. И сегодня есть работодатели, запрашивающие фото. Но опыт крупных международных компаний показывает, что сейчас наличие фото считается плохим тоном. Мнение о соискателе должно формироваться, исходя из его профессиональных навыков”.

Если вы все-таки решили добавить фотографию, делайте выбор в пользу простых изображений, не слишком формальных, но без отвлекающих деталей. Мы живем в эпоху социального и гендерного равенства, что отражается и на подходе к резюме. Дина рассказывает: “В США кандидаты стали реже указывать пол, возраст, не добавляют фото. Мы постепенно перенимаем их опыт - многие соискатели 40+, могут не указывать даже период обучения или работы, чтобы не было возможности сделать выводы об их возрасте”.

"Учитывайте, что резюме - про реальный опыт, а не номинальный. Указывая должность, прописанную в трудовом договоре, нужно понимать, что ее описание не всегда совпадает с фактическим должностным функционалом. Например, позиция “старший специалист” не дает развернутого представления о том, чем именно занимался сотрудник. Стоит указывать реальные достижения, а не перечислять должностные обязанности”. Расскажите, как вы увеличили количество продаж, или привлекли крупного партнера. Приводите в пример реальные кейсы. Еще одна ошибка - указывать юридическое наименование компании, которое не дает представления о сфере ее деятельности.

Что писать в резюме, когда нет опыта

“Соискателю без опыта необходимо указать университет, факультет, специализацию, а также места практики за период обучения, пусть даже работа не оплачивалась. Важно продемонстрировать те навыки, которые вы, как новоиспеченный выпускник, приобрели за время обучения в университете. Сегодня рынок труда позволяет получить профессиональный опыт с первого курса внутри выбранной специальности. Поэтому отсутствие какого-либо опыта у выпускника выставляет его не в выгодном свете. Если нет прямого опыта, стоит указать участие в каких-то активностях, которые имели отношение к специализации: профессиональные конференции или экспертные мероприятия, дебаты, помощь в организации форумов университетского или республиканского значения, волонтерская деятельность”.

Нужно ли сопроводительное письмо?

В Европе и Соединенных Штатах наличие сопроводительного письма не обсуждается. Наряду с резюме, оно является обязательным для каждого соискателя. Подобная практика у нас применяется редко. Дина считает: “Сопроводительное письмо нужно, но оно должно быть индивидуальным. Добавлять его на HeadHunter или LinkedIn не стоит. Подготовьте индивидуальное письмо для каждой компании, в работе в которой вы заинтересованы. Письмо не должно быть длинным и тяжелым. Буквально 2-3 абзаца, объясняющих, почему вы претендуете на эту должность, чем вам интересна индустрия, какую пользу вы можете принести на этой позиции, и какой ваш опыт может пригодиться. Сопроводительное письмо требуется в том случае, когда вы кардинально меняете профессию. Можно объяснить логику своих действий и заранее ответить на вопросы потенциального работодателя”.

При составлении резюме помните о своей профессиональной цели. Для этого не нужны коучи или тренинги. Дина советует: “Кастомизируйте резюме. Вы можете подстроить свой опыт под требования компании, которая вас интересует. Не нужно ничего выдумывать. Надо просто подчистить резюме, сфокусировавшись на тех моментах, которые ищет работодатель”.