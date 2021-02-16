Как развивать нетворкинг в онлайне?

Нетворкинг - создание долгосрочных взаимовыгодных отношений. Нетворкинг может способствовать карьерному росту и развитию бизнеса. Исследования показывают, что до 80% вакантных мест заполняются благодаря нетворкингу. Вместе с командой Edgravity и директором рекрутингового агентства Optimum Recruitment Диной Абылхожиной рассмотрим перспективы развития полезных связей в онлайн-пространстве.

Пока одни компании продолжают работать удаленно, а другие вышли в офис лишь частично, говорить о прежних условиях для установления нетворкинга бессмысленно. Семинары, интенсивы, паблик-токи перешли в онлайн. “Сегодня все возможности нетворкинга переведены на виртуальные рельсы. Онлайн упростил способы расширения своей профессиональной сети знакомств: в день можно посещать несколько мероприятий, просто перескакивая с одной онлайн-платформы на другую”, - считает Дина Абылхожина. Кроме того, крупные компании стали чаще организовывать различные международные конференции - онлайн это дешевле и удобнее. Личное взаимодействие значительно проще - зрительный контакт и невербальная коммуникация облегчают процесс. Онлайн же требует определенного подхода.

Как устанавливать контакты в онлайне?

Первое впечатление не произведешь дважды, а интернет не прощает ошибок, поэтому подходить к профессиональным онлайн-знакомствам стоит аккуратно. Эксперты из команды Edgravity делятся: “На западе распространено понятие “интро” - когда третье лицо представляет вас человеку, в знакомстве с которым вы заинтересованы. Этот формат хорошо работает, потому что рекомендации от знакомых вызывают у нас больше доверия. При интро нужно четко озвучить краткую информацию о себе, свою цель и обязательно указать, чем и как вы можете быть полезны этому человеку - люди не любят неопределенности и неожиданности. Заранее сделайте ресерч, чтобы показать свою заинтересованность - просмотрите интервью, соцсети. Это поможет создать нужное впечатление. Задавайте больше вопросов. Главное чувствовать: если у вас короткий разговор, и еще нет контакта, какие-то попытки сблизиться могут показаться неуместными”. Интро характерно как для оффлайн, так и для онлайн-пространства. Но если говорить об установлении контактов в виртуальном мире, то знакомство через общих знакомых имеет большие шансы на ответ. При попытках познакомиться самостоятельно важно проявлять инициативу, но знать меру. Дина Абылхожина считает: “Нетворкинг - не дружба или какая-то эмоциональная привязанность к человеку. Нетворкинг подразумевает общие интересы в профессиональной среде. Не нужно добавляться во все социальные сети человека - пересекать личные границы некорректно. Если вы познакомились с человеком в деловых целях, ограничиться стоит LinkedIn или Facebook”. 55% рекрутеров рассматривают социальные сети при принятии решения о найме кандидатов. “Уделять внимание оформлению в социальных сетях - нужно. Ваш профиль должен быть политкорректным, лояльным, толерантным. Никаких откровенных фотографий и громких заявлений. Все должно быть сдержанно. Если говорить о LinkedIn, делиться стоит только той информацией, которая смежна вашей профессиональной деятельности. Посты и фото о личном неуместны. Нужно поддерживать страницу, регулярно добавляя новости, ставя лайки. Через LinkedIn строятся большие карьеры, в особенности в нынешних условиях”, - добавляет Дина. Нередки ситуации, когда крупные компании отзывают оффер после мониторинга социальных сетей соискателя.

Нетворкинг - не панацея, но если такой инструмент доступен, глупо его игнорировать. Согласно статистике до 70% вакансий остаются неопубликованными - “скрытый” рынок труда заполняет большую часть рабочих мест. “При онлайн и оффлайн нетворкинге работают одни и те же принципы - честность, искренность, способность быть полезными. Нетворкинг - не про то, сколько людей ты знаешь, а про то, скольким ты можешь быть полезен, - объясняют эксперты из Edgravity. - Есть такой термин “отношения-транзакция” - одностороннее оказание помощи. В нашей культуре подобное раньше называлось “блатом”. От нетворкинга подобная модель взаимоотношений отличается тем, что при правильном установлении связей, ситуация должна быть win-win”. Профессиональные мероприятия и бизнес-ланчи существенно упрощают построение нетворкинга. Люди посещают их из схожих соображений - обмена знаниями и поиска новых знакомств для сотрудничества, следовательно, они более открыты к контакту. Стажировки, курсы и интенсивы также могут подарить вам ценные знакомства. Команда Edgravity рассказывает: “У нас много разных программ, и внутри каждой появляется свое маленькое комьюнити. На самих мероприятиях мы создаем чаты, где люди могут общаться между собой, задать вопросы спикерам. Зачастую там происходит P2P-обучение - когда участники учатся друг у друга. Люди приходят с разным бэкграундом, знакомятся, после чего часто коллаборируют. Установление таких человеческих контактов - очень важно. В дальнейшем это может помочь в развитии профессиональной деятельности”.

Последние пару недель мы слышим о Clubhouse. Новая платформа позволяет организовывать отраслевые голосовые чаты. Приложение уже прозвали “нетворкинг-машиной”. Мы спросили мнение экспертов из Edgravity относительно перспектив Clubhouse в разрезе профессиональной сети: “Пока сложно что-то предполагать. Там все построено вокруг комьюнити по интересам. Первый костяк - качественная аудитория: различные tech-инвесторы из Кремниевой долины. Ты оказываешься на расстоянии вытянутой руки от таких людей как Бен Хоровитц. В будущем там скорее всего будут собираться для обсуждения узкопрофильных тем. Говорить о внедрении Clubhouse внутри наших курсов рано - пока у приложения нет Android-версии, это будет неудобно некоторым участникам. Мы создаем чаты, чаще в привычных мессенджерах, вроде WhatsApp или Telegram, потому что людям не хочется задействовать сторонние платформы”. Нетворкинг - важный инструмент по улучшению профессиональной жизни. Это новые знания, обмен опытом, новые возможности, а в качестве результата - более качественный продукт.