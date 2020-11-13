Как преодолеть карьерный кризис?

Насколько сильно изменился рынок труда вследствие пандемии COVID-19? Как построить карьеру в условиях новой реальности? Каких специалистов ищут топ-компании мира? Как оставаться востребованным? 17-18 ноября пройдет двухдневный онлайн-интенсив Edgravity Bootcamp, где можно получить ответы на самые актуальные вопросы о работе и карьере от лучших экспертов HR, психологии и tech-индустрии. А еще поговорить с ними о феномене карьерного кризиса.

Когда карьерные вопросы беспокоят не только начинающих специалистов, но и действующих профессионалов, речь может идти о следствиях карьерного кризиса. Карьерный кризис можно распознать по возникшей лени, упадку сил, отсутствию мотивации и удовлетворения от того, что вы делаете. Важно не перепутать карьерный кризис с выгоранием: вышеперечисленные симптомы проявляются в обоих случаях. Но есть одно отличие: выгорание – явление временное. Попробуйте взять недолгий отпуск и проследить за своими эмоциями. Если перерыв не помог, а мысли о работе всё ещё вызывают у вас неприятные ощущения – вас настиг карьерный кризис. Вместе со спикерами Edgravity Bootcamp HR-директором Chocofamily Holding Лейли Ушуровой и HR бизнес-партнёром World of Tanks Дианой Бисембаевой разбираемся, что стоит делать, если вы столкнулись с кризисом карьеры.

Это тупик?

Вы не развиваетесь. Карьерный потолок – одна из самых частых причин кризиса. Это особенно актуально для людей, которые работают на одной позиции в течение долгого времени. Не чувствуя собственной полезности, сотрудник становится менее эффективным, что сказывается и на результатах деятельности компании, и на самочувствии сотрудника. В таких ситуациях рекомендуется переговорить со своим руководителем и разобраться в корне проблемы. Возможно, вам пора взяться за новые задачи, потому что вы уже переросли свои действующие должностные обязанности. Наш эксперт Лейли Ушурова, HR-директор Chocofamily Holding, рассказывает: "У каждого вида деятельности есть глубина. Чем больше ты погружаешься в свою профессию, тем больше ты понимаешь, сколько там всего неизвестного. Оставаться в одной профессии долгое время – реально. Через развитие и расширение своих обязанностей можно избежать появления чувства давящего потолка". Попробуйте пролоббировать свое карьерное продвижение. "В Chocofamily мы придерживаемся принципа меритократии. Любой сотрудник может на каком-то этапе перерасти своего руководителя".

Общность целей

Общность ценностно-смысловой сферы напрямую влияет на удовлетворенность сотрудника. Лейли рассказывает: "Есть несколько ключевых принципов, которых мы придерживаемся в Chocofamily. Один из них – общность целей. Важно, чтобы цели компании и личные цели сотрудника перекликались. Это способствует стремлению сотрудника к дальнейшему росту".

Трансформация

Попробуйте для начала изменить направление вашей деятельности внутри вашей компании. Мудрый руководитель, осознающий важность кадровых ресурсов, будет присматриваться к своим сотрудникам: часто можно заметить, что сотрудник обладает качествами, которые могли бы пригодиться в другом отделе. "Если компания гибкая и создает определенные условия для позитивных перемен в карьере сотрудников, сменить направление будет не сложно. У нас много примеров, когда люди радикально меняли сферу деятельности. Начинать нужно с малого: нащупать почву и поэтапно переводиться. У нас для этого предусмотрены стажировки в других отделах", – делится Лейли. Но есть компании, отношения в которых строятся исключительно в вертикальной плоскости. В таких случаях добиться перемен будет сложно. Попробуйте посмотреть на свою действующую специальность с другой стороны. Например, маркетологу в работе требуются в равной степени аналитические и творческие навыки. Смените вектор – сделайте упор на то, что наиболее интересно вам в данный момент времени.

Перемен!

Если вы всё-таки решили рискнуть и кардинально сменить сферу деятельности, не стройте ложных надежд. Трезво взвесьте все "за" и "против". Наш эксперт Диана Бисембаева, HR бизнес-партнер компании World of Tanks считает: "Ничто не стабильно сейчас. Сегодня у вас есть работа, завтра её может не быть. Если у вас на руках предложение, отличающееся от текущего положения, не стоит бояться каких-то потенциальных угроз и держаться за старое. Но я бы не рекомендовала уходить «в никуда», не имея на руках плана «Б»". Учитывайте обстоятельства. Если ваш заработок является основным источником дохода для всей семьи, обязательно подготовьте финансовую "подушку". Не принимайте опрометчивых решений. История про то, как "я превратил своё хобби в бизнес, и мне не пришлось работать ни дня" – утопия. Диана добавляет: "Не обязательно любить свою профессию. Достаточно того, чтобы она не приносила вреда – морального или физического, но при этом обеспечивала вас в соответствии с вашими потребностями".

Если вы всё ещё не смогли определиться по поводу профессиональной сферы, стоит задуматься о консультации у карьерного коуча. Карьерные коучи (профориентологи) помогут составить карту возможных карьерных переходов, основываясь на анализе вашего предыдущего опыта. О пользе работы с профориентологом мы писали ранее.

Ориентируйтесь на личные преимущества. "Пытаясь осилить вещи, которые даются вам тяжело, вы потратите кучу времени. Больших результатов вы добьетесь, прокачивая собственные сильные стороны. Нынешний темп жизни требует оперативной реакции, быстрой смены навыков и знаний, высокой гибкости", – объясняет Диана. "При выборе ниши и профессии не думайте, что вы будете работать в ней ближайшие 20-30 лет. Изучайте область, которая вам интересна, следите за трендами, читайте новости индустрии, встречайтесь с экспертами. Ситуация на рынке меняется с бешеной скоростью!".