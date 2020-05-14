Как правильно подготовиться к видеособеседованию?

Многое на рынке труда изменилось, почти все привычные операции пришлось адаптировать под новую норму и правила социального дистанцирования. Адаптировать пришлось и процесс найма нового персонала, сейчас почти все этапы проходят онлайн. Для большинства кандидатов что видеоинтервью, что собеседования представляют собой ряд новых сложностей. По всей видимости, такой формат не просто временная мера. Мы поговорили с экспертом рынка труда Диной Абылхожиной о разнице между интервью вживую и интервью в режиме онлайн, и как к ним подготовиться, особенно если вы совсем новичок.

“Прежде всего есть разница между видеоинтервью и видеособеседованием. Видеоинтервью – это односторонний, холодный формат. Кандидата приглашают на определенный сервис для видеоинтервью, ему дают время, примерно час, и в одностороннем порядке он отвечает на вопросы, которые поочередно появляются на экране. У него нет возможности записать заново интервью или удалить ответ, запись идет непрерывно, и после окончания интервью – рекрутеры просматривают видео. Здесь задача кандидата – четкая подготовка к интервью и вопросам. Видеособеседование – двусторонний формат интервью, почти во всем похожий на живое собеседование, единственное отличие в том, что оно происходит через платформы для видеозвонков, вроде Zoom, в онлайн режиме”, – поясняет Дина.

Могут ли видео-собеседования полностью вытеснить интервью в живую?

Рекрутеры не спешат полностью отказываться от живых встреч. Но при сложившейся ситуации большинство выбирают видеособеседования, так как они более приближены к настоящему интервью. В них есть немало плюсов в сравнении с традиционными интервью.

“Интервью в онлайн режиме очень эффективны как и для рекрутера, так и для кандидата. В условиях последних событий, основные игроки на рынке будут переходить на формат видеособеседований. Это экономит время, такой формат проще, чем к примеру, вызывать кандидата на интервью, заставлять его ехать по пробкам или в другой город, страну. Но, все же, я не считаю, что финальные решения будут приниматься на основании только этого этапа”, – утверждает эксперт.

Так или иначе, чтобы выбрать по-настоящему подходящего для компании и команды работника необходимо увидеть его вживую. Помимо резюме огромное значение имеет и некая "совместимость" человека с будущим коллективом. Часто через Zoom либо Skype сложно понять человека на более личном уровне. Почему? “Потому что важно узнать о человеке не только факты, но и его эмоции, характер. Многие поняли, что удаленная работа возможна, компании понимают, что такой формат работы им подходит и нет необходимости тратить деньги на аренду. Но все придерживаются мнения, что живое общение необходимо. То же самое касается интервью, важно понять черты человека, узнать, как он двигается, как он себя презентует, насколько он эмоционален или нет”, – говорит Дина.

Сложности связанные с видео-собеседованиями и -интервью

“Что касается видеособеседований и -интервью – во время них сложнее произвести впечатление, потому что человек не чувствует кандидата, некоторые тонкости можно понять только если вы видите человека вживую”, – делится опытом наш эксперт рынка труда. Многие рекрутеры тщательно подготавливают своих кандидатов перед интервью, так как понимают, что далеко не у всех есть нужные навыки. Иногда такие мастерклассы схожи с курсами актерского мастерства.

Почему важна подготовка?

Подготовка обязательна даже к интервью вживую, но при интервью на расстоянии требуется немного больше старания и знание некоторых нюансов. Это не то же самое, что подготовка в экзаменам, но все же к видео-собеседованию необходимо отнестись серьезно. Часто, кандидаты даже самые сильные, теряются из-за волнения и просто не могут собраться во время интервью. Кроме того, многие чувствует дискомфорт перед камерой и для того, чтобы привыкнуть, необходимо время и практика.

“Во время интервью через онлайн платформы необходимо четче передавать мысль. Такие интервью часто структурированы, имеют определенный регламент и состоят из трех блоков. Первый блок – рассказ о себе, второй – компетентности и навыки, третий – мотивация. Кандидат должен быть готов кратко и емко (не более чем за 2-3 минуты) ответить на вопросы”, – советует Дина Абылхожина.

Репетиция перед интервью

“Я советую кандидатам отрепетировать речь, отрепетировать темп, стараться не говорит на высоких тонах, слишком громко или тихо. Иногда люди, сами этого не понимая, ведут себя немного иначе перед камерой, изменяют голос, тон, кто-то сидит слишком близко к камере”, – говорит наш эксперт.

Чтобы исключить такие оплошности эксперты советуют провести несколько репетиций, отобрать часто задаваемые вопросов и снять свои ответы на камеру. Не будет лишним, попросить родных или друзей дать вам оценку, фидбэк по видео, скорее всего, они смогут увидеть то, что не заметили вы. Также запись поможет вам увидеть себя со стороны. Заранее будет полезно узнать немного больше о корпоративной культуре компании, какой обычно у ее сотрудников дресс-код и также протестировать образ на камере. Эксперты не советуют надевать, что-то слишком яркое, нейтральность – лучший вариант.

Шпаргалки – самый большой плюс видеособеседований

Дина советует сделать заметки лучших примеров, пунктов вашего резюме или вашей личности в целом. Обычно когда компании уведомляют о наборе кандидатов на определенную должность они расписывают какой им нужен человек, с какими навыками. По этому плану вы можете сделать себе “шпаргалку” для каждого пункта, сделать заметки примеров по компетенциям.

“Полезно будет вспомнить про интересные кейсы на вашей прошлой должности, подготовиться к часто задаваемым вопросам, изучить функционал должности", – советует Дина. Очень важно четко понимать, что из себя представляет компания в которой вы хотите работать.

Важные детали во время интервью

Как мы уже говорили при удаленном формате интервью намного сложнее произвести впечатление на интервьюера. Поэтому помните, что здесь очень важна правильная коммуникация. В ней ключевую роль играют не только ваши ответы на вопросы, но и язык тела, жесты. Во-первых, держите спину прямо и старайтесь улыбаться, покажите, что вы позитивно настроены. Во время разговора не забывайте давать вашему собеседнику сигналы, о том, что вы его слушаете – кивайте головой, улыбайтесь и старайтесь смотреть в камеру.

“Бывали такие случаи, когда кандидат во время интервью шел по улице, курил и одновременно проходил интервью, кто-то ехал на машине. В таких ситуациях создается ощущение, что человек не ждал звонка и вряд ли был достаточно мотивирован. Также бывают кандидаты, которые во время интервью спрашивают базовые вещи о компании и должности, то, что они должны были знать еще до того, как отправили заявку – это раздражает”, – говорит Дина. Подготовка к интервью, репетиция речи и контроль над окружением – ваш ключ, а навыки, которые вы приобретете станут полезными и в будущем.