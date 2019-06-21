Как помочь планете и не сойти с ума: простые эко-привычки

Многие хотят втянуться в экологичный образ жизни, но не знают с чего начать. Все это сложно, специфично и накладно. Мы собрали несколько простых экологичных привычек, с которых можно начать свою eco-friendly жизнь (и не сойти с ума).

Правильно мыть руки, чистить зубы и экономить воду

Несмотря на обилие водной поверхности (около 70% планеты), потреблять мы можем не более одного-двух процентов воды. Экономить ее несложно и начать нужно с ванной комнаты. Банальная истина - не включайте воду в раковине зря. Если нужно намылить руки, сделать это можно и с выключенной водой. Тоже самое и с чисткой зубов. Многие привыкли чистить зубы с включенной водой, это значит, что расходуется она просто так. Просто выключив кран, вы уже сможете сэкономить десятки литров воды. Тоже самое касается унитазов и стиральных машин. Каждый спуск воды в унитазе тратит девять литров воды, а цикл современной стиральной машины расходует от 40 до 80 литров воды. Здесь достаточно сознательного подхода, спускать только при необходимости и всегда забивать стиральную машину полностью.

Совет: прежде чем вытирать руки бумажными полотенцами, встряхните их 12 раз. Так уйдет большая часть воды и вам хватит всего одного полотенца, чтобы вытереть руки насухо.

Всегда носить с собой сумку-шопер

Пластик – один из самых вредных материалов для экологии. Но люди упорно продолжают использовать пластиковые пакеты для покупок. Но им есть много отличных альтернатив – например, сумки-шоперы. Это удобная вещь, которую всегда можно носить с собой. Это особенно актуально для магазинов и супермаркетов. На всякий случай в авоську можно бросить еще несколько авосек. А мягкие продукты, вроде овощей и фруктов можно складывать в сетчатые (хлопковые) мешочки.

Носить с собой тамблер

Факт для любителей брать кофе с собой - бумажные стаканчики сделаны не только из бумаги. В них содержится слой пластика и поэтому их почти нигде не перерабатывают. Если вы знаете, что будете пить кофе, захватите тумблер (или любую многоразовую кружку). Многие кофейни даже дадут вам скидку за это.

Собирать батарейки

Если разбираться с сортировкой мусора (и его хранением) нет желания, можно начать с батареек. Они не пахнут, не занимают много места и их перерабатывают почти в каждом городе.

Покупать стеклянные бутылки и банки

Продукты в стекле обычно стоят дороже и их тяжелее перевозить, но в отличие от остальных типов упаковки, стекло многоразовое. В бутылках, банках и баночках можно хранить жидкости, продукты и даже специи. Если вы потеряли крышку, то всегда можно купить пробку. Также бутылки (преимущественно для вина) можно использовать как вазы для цветов.

Альтернативные транспортные средства

Автомобиль является одним из главных загрязнителей воздуха в городе. А автомобильная индустрия в целом является одним из главных факторов глобального потепления. Благо для жизни внутри города было придумано много альтернативных вариантов передвижения: велосипеды, самокаты и скейтборды. Сейчас особенно популярны их электрические варианты. Они помогают справиться с "высотами" Алматы и позволяет без особого труда подниматься вверх. Всегда можно воспользоваться общественным транспортом, тем более в этом году автобусный парк Алматы обновится на 100%. В крайнем случае, всегда можно просто пройтись пешком.

Выключайте свет и печатайте на двух сторонах бумаги

Здесь все очевидно. Выставить в принтере двухстороннюю печать совсем несложно, как и выключить ненужные источники света (например в комнатах, где вас нет).