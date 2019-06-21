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Как помочь планете и не сойти с ума: простые эко-привычки

Стиль Жизни | Лента

Как помочь планете и не сойти с ума: простые эко-привычки

Текст: Buro247.kz


Многие хотят втянуться в экологичный образ жизни, но не знают с чего начать. Все это сложно, специфично и накладно. Мы собрали несколько простых экологичных привычек, с которых можно начать свою eco-friendly жизнь (и не сойти с ума).

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Правильно мыть руки, чистить зубы и экономить воду

Несмотря на обилие водной поверхности (около 70% планеты), потреблять мы можем не более одного-двух процентов воды. Экономить ее несложно и начать нужно с ванной комнаты. Банальная истина - не включайте воду в раковине зря. Если нужно намылить руки, сделать это можно и с выключенной водой. Тоже самое и с чисткой зубов. Многие привыкли чистить зубы с включенной водой, это значит, что расходуется она просто так. Просто выключив кран, вы уже сможете сэкономить десятки литров воды. Тоже самое касается унитазов и стиральных машин. Каждый спуск воды в унитазе тратит девять литров воды, а цикл современной стиральной машины расходует от 40 до 80 литров воды. Здесь достаточно сознательного подхода, спускать только при необходимости и всегда забивать стиральную машину полностью.

Совет: прежде чем вытирать руки бумажными полотенцами, встряхните их 12 раз. Так уйдет большая часть воды и вам хватит всего одного полотенца, чтобы вытереть руки насухо.

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Всегда носить с собой сумку-шопер

Пластик – один из самых вредных материалов для экологии. Но люди упорно продолжают использовать пластиковые пакеты для покупок. Но им есть много отличных альтернатив – например, сумки-шоперы. Это удобная вещь, которую всегда можно носить с собой. Это особенно актуально для магазинов и супермаркетов. На всякий случай в авоську можно бросить еще несколько авосек. А мягкие продукты, вроде овощей и фруктов можно складывать в сетчатые (хлопковые) мешочки.

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Носить с собой тамблер

Факт для любителей брать кофе с собой - бумажные стаканчики сделаны не только из бумаги. В них содержится слой пластика и поэтому их почти нигде не перерабатывают. Если вы знаете, что будете пить кофе, захватите тумблер (или любую многоразовую кружку). Многие кофейни даже дадут вам скидку за это.

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Собирать батарейки

Если разбираться с сортировкой мусора (и его хранением) нет желания, можно начать с батареек. Они не пахнут, не занимают много места и их перерабатывают почти в каждом городе.

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Покупать стеклянные бутылки и банки

Продукты в стекле обычно стоят дороже и их тяжелее перевозить, но в отличие от остальных типов упаковки, стекло многоразовое. В бутылках, банках и баночках можно хранить жидкости, продукты и даже специи. Если вы потеряли крышку, то всегда можно купить пробку. Также бутылки (преимущественно для вина) можно использовать как вазы для цветов.

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Альтернативные транспортные средства

Автомобиль является одним из главных загрязнителей воздуха в городе. А автомобильная индустрия в целом является одним из главных факторов глобального потепления. Благо для жизни внутри города было придумано много альтернативных вариантов передвижения: велосипеды, самокаты и скейтборды. Сейчас особенно популярны их электрические варианты. Они помогают справиться с "высотами" Алматы и позволяет без особого труда подниматься вверх. Всегда можно воспользоваться общественным транспортом, тем более в этом году автобусный парк Алматы обновится на 100%. В крайнем случае, всегда можно просто пройтись пешком.

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Выключайте свет и печатайте на двух сторонах бумаги

Здесь все очевидно. Выставить в принтере двухстороннюю печать совсем несложно, как и выключить ненужные источники света (например в комнатах, где вас нет).

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