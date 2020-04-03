Во время карантина сложно приходится всем. Но больше всего проблем сейчас испытывают те, кому приходится еще заботиться о маленьких детях. Период большой неопределенности и тревоги может негативно сказаться не только на родителях и опекунах, но и детях. Мы поговорили с семейным психологом Анастасией Стеблянко о том, как поговорить с детьми на тему пандемии и будущего. Как оказалось карантин – уникальная возможность наладить коммуникацию и тем самым отношения в доме.

Как правильно объяснить ребенку, что такое карантин и почему мы не выходим даже на прогулку или на площадку?

"Ребенку с трех лет можно открыто говорить, что сейчас происходит. Важно сказать, что сейчас важно посидеть дома. Если ребенок дошкольного возраста, ситуацию также можно объяснить путем метафор. Но на самом деле, здесь основная проблема не в детях, а во взрослых, которые их окружают."

Любой ребенок так или иначе зависит от своих родителей, в том числе и его ментальное состояние. Да, сейчас мы живем в беспрецедентное время и находимся в непрерывном контакте друг с другом.

“Все же это вопрос того, как родители или опекуны подготовились к этому периоду, к жизни в ограниченном пространстве вместе с детьми. Я думаю, что страдают те дети, родители которых страдают сами. Поэтому очаг каких-либо расстройств для ребенка во взрослых и чувствах, которые испытывают те, кто заботятся о ребенке. Например, если родитель напряжен, срывается, нервничает, кричит – понятно, что в таком состоянии карантин ребенок будет переживать довольно остро”, – говорит Анастасия.

Что важно делать родителям для того, чтобы самим перенести этот период?

“Первое что важно сделать взрослому – осознать, что это явление временное, этот период закончится. Осознание того, что это не навсегда само по себе дает психолгическое облегчение. Второе, что важно сделать – спланировать свой каждый день. План дает опору.”

Каким образом план может помочь во взаимодействии с детьми?

“Дети дошкольного возраста, к примеру, очень сильно привязаны к режиму, именно поэтому в детском саду все очень предсказуемо и распланировано вплоть до минут. Ребенок в таком состоянии чувствует себя спокойно, и так, в режиме, им легче управлять. В таком случае он не будет подвержен стрессу, Также для родителя, если они будут знать, что у ребенка время самостоятельной игры, они смогут в это время закончить свои собственные дела. Еще важно понимать, если вы работающий родитель и обязаны сидеть за компьютером весь день, вполне возможно, что дети вас сильно отвлекают. Опять же, режим дня очень сильно сможет помочь. Если родителей двое, важно сменять друг друга во время рабочего дня для заботы о детях. Благодаря режиму, родителям будет так намного легче договориться между собой. Это очень важный момент, благодаря которому можно превратить обстоятельства в пользу семьи. В этом случае ситуация сама сподвигнет отцов к активному участию в жизни ребенка”.

Чем лучше всего занять ребенка?

“Если ребенок старше трех лет, с ним можно договориться. Игры и развлечения никто не должен отменять, но, гораздо более важен совместный быт, о котором многие забывают. Понятно, что многие мамы сейчас занимаются генеральной уборкой, либо другими делами по дому. И здесь как раз-таки появляется отличная возможность занять ребенка и привлечь его к быту”, – говорит Анастасия.

“Если родителю/родителям необходимо работать, будет полезно включить в ребенке архетип помощника, сказать ему, что занимаясь своими делами, играя тихо, отдельно, он тем самым очень сильно помогает своим родителям. Очень важно ребенка не воспитывать в таких ситуациях, а научиться жить вместе с ним и вписывать его в свой рабочий график”, – советует психолог.

Как быть, если родитель сам сильно встревожен? Как не дать ребенку почувствовать тревогу родителя?

“Волноваться в этой ситуации – это нормально и ребенку можно говорить об этом в любом сознательном возрасте. Можно говорить ребенку о своих тревогах и переживаниях, тогда ему станет понятно, что не он причина того, что мама или папа “на нервах”, а есть другие причины.”

Как успокоится родителю?

“Если сам родитель очень встревожен, ему в первую очередь нужно осознать и принять ситуацию такой какая она есть и опереться на то, что он имеет. По своей природе тревога – это чувство физическое и ментальное, которое появляется во время остановленного, незаконченного действия, если представить, что я хочу встать со стула и вдруг я останавливаюсь посреди движения, то в мышцах появляется напряжение. То же самое происходит, к примеру, если я привыкла вставать рано утром на работу либо я надевала свои кроссовки и выходила на пробежку – резкие изменения в графике и невозможность заниматься привычным делом может вызвать тревогу. Если альтернативного решения нет, например, в случае похода на работу, то любую тревогу можно снять движением. Начиная от бега на месте, заканчивая полезными делами по дому, для которых необходимо много передвигаться. Поэтому многие переключились на уборку, бросились чинить, чистить все по дому, потому что это очень эффективно снимает напряжение от тревожности”, – рассказывает психолог.

Как объяснить ребенку, что родителям нельзя мешать, когда они работают?

"Во-первых, опять же можно воспользоваться архетипом помощника. Во-вторых, ребенка нужно занять, особенно до 10-летнего возраста. В таком маленьком возрасте дети не могут придумать себе новые игры. Родителям нужно заготовить план заранее – утром пластилин, пазлы, потом игра в домики, потом ребенок снова играет сам, вечером настольная игра. Важно чередовать время ребенка, которое он проводит с самим собой и с родителями. Если что-то пошло не по плану, можно выразить возмущение, повысить тон и повозмущаться “в воздух”. Важно не вызвать чувство вины у самого ребенка. Это вызов, и способ для улучшения отношений."

В нахождении на карантине есть огромные минусы, но наш психолог советует не огорчаться, так как этот период можно использовать во благо отношений с близкими. "Это возможность с большого минуса, сделать большой плюс и укрепить отношения в семье на долгие годы вперед."