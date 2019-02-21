Как не быть одиноким в Алматы

СМИ и психологи неоднократно называли одиночество "главной проблемой 21 века". В Англии более 60% молодых людей говорят, что периодически чувствуют себя одинокими, в США одинокими себя ощущают 46% населения. Если перевести проекцию этих реалий на Казахстан, то открывается ещё более печальная картина. В нашей стране одиночество напрямую связано с высоким количеством суицидов. Если рассмотреть статистику за 40 лет, одиночество – главный фактор самоубийств в республике. Он стоит выше факторов тяжелого материального положения и конфликтных отношений с родственниками.

Отличный разбор проблемы появился недавно на YouTube-канале Kurzgesagt (с русскими субтитрами). Там говорится, во-первых, что чувство одиночества заложено в нас эволюцией. Во времена первобытных людей выпадение из коллектива означало неминуемую смерть. По этой причине сегодня мозг мучает нас при недостатке доверительных контактов с людьми. Во-вторых, одиночество – это чисто субъективный опыт. Это никак не зависит от социального положения и социальных навыков человека. Вы можете быть в отношениях и чувствовать себя одиноким, находиться среди друзей и испытывать ощущение одиночества. Деньги, слава, сила – ничто не может уберечь от одиночества.

Ситуация усложняется, когда одиночество становится хроническим расстройством. Из-за того, что мы одиноки, наш мозг неправильно воспринимает сигналы извне и может распознавать нейтральные выражения лиц как агрессивные. Поэтому мы впадаем в защитное состояние и перестаем верить окружающим нас людям. В силу такой механики мы всё меньше контактируем с окружающим миром... и становимся ещё более одинокими.

Есть несколько способов бороться с этим состоянием. Для начала необходимо признаться себе в своём одиночестве. Осознать, что это абсолютно нормально, и задать себе несколько важных вопросов: "Я ожидаю худшего от чужих намерений? Я заранее для себя определяю, как закончится любой социальный контакт? Я думаю, что другие не хотят видеть меня рядом? Я боюсь пораниться и поэтому не могу открыться?". И если ответите на эти вопросы утвердительно, необходимо начать работать над собой. Каждый случай уникален, и если вам ничего не помогает, необходимо обратиться за помощью. В Алматы вопросами одиночества занимаются психологический центр "Кидо" и медицинский центр On Clinic.

Отличная "профилактика" от одиночества – контакт с другими людьми. Нужно решиться и пойти туда, куда вы всегда ленитесь или боитесь. Мы выбрали пять сообществ с теплым и добрым коммьюнити, которые готовы принять каждого в свой круг.

ARKA

ARKA собрала в своих стенах любителей настольных игр. Здесь можно поиграть в Warhammer 40000, Dungeons&Dragons, в игры по теме вселенной Star Wars. В общем – рай для гиков. Игры очень специфичны. У них сложные правила, богатая история, огромное количество инвентаря. Обучаться этому в одиночку сложно и не очень интересно. А если речь идет о D&D, то даже немного мучительно (для игрока есть базовая книга правил на 180+ страниц). Поэтому для новичка так важно теплое, "ламповое" коммьюнити. В ARKA не очень много людей, и поэтому к ним может присоединиться любой желающий. На любой вопрос по играм можно получить ответ. Ребята помогут с выбором подходящей игры, объяснят правила, введут в игру и посоветуют, что надо купить начинающему игроку.

Следить за деятельностью ARKA и записаться на игры можно на странице в VK.

Aydahar

Aydahar также связан с настольными играми и функционирует как магазин. Общество сформировалось вокруг карточной игры Magic: the Gathering, но периодически на столе можно встретить и другие игры, например тот же D&D. Более того, невинное хобби может превратиться в серьезное увлечение. Клуб Magic: the Gathering в Алматы имеет официальный статус от Wizards Play Network (компания, выпускающая игру). Это означает, что за игры внутри клуба вам могут начисляться очки Planeswalker. Это специальная международная система, которая поощряет ваши достижения и развитие внутри игры. Участники Aydahar всегда открыты новым людям, помогают с обучением, для этого выделяют специальные дни (среда и четверг), но начать общение можно в любое время.

Следить за деятельностью Aydahar и записаться на игры можно на страницах в VK, Facebook и Instagram.

Campit

Близ Алматы очень много красивых мест: горы, равнины, степи, ущелья и каньоны. Как правило, добраться до них несложно, но исследовать их лучше со специалистами. Campit сформировалось как общество любителей горных походов. Каждую неделю члены команды водят туры в самые разные точки Казахстана. Если тур требует дополнительных расходов (перевозка, проживание, еда), то Campit заранее взимает необходимую плату. Если поход проходит на территории близ Алматы, то пойти с командой можно абсолютно бесплатно.

Записаться в поход можно на странице в Instagram, на сайте campit.kz и по телефону +7 701 556 44 40.

Клуб любителей истории

Клуб организован Мади Мамбетовым, энтузиастом-медиевистом. Он ведет записи на странице клуба о ближайших встречах, месте и теме. Встречи проходят в формате лекций по истории. Затем следуют серия вопросов-ответов и коллективное обсуждение. Последняя из лекций, например, была посвящена королевам-соперницам: Марии Стюарт и Елизавете Тюдор. Проводит встречи сам Мади. За лекции взимается символическая плата в размере 300 тенге.

За обновлениями можно следить на странице в Facebook.

"Объект"

Недавно в городе открылось новое пространство с абстрактным названием "Объект". Это место для любителей электронной музыки. По выходным здесь проводятся вечеринки. В эту пятницу планируется выступление участников московского клуба Arma17 – Андрея Zots и Electric Blue. Помимо вечеринок планируется серия различных мероприятий – например, в начале февраля состоялась "Прослушка". Темой встречи стало творчество музыканта Брайана Ино, одного из создателей направления "эмбиент". Сообщество любителей техно открытое (открыто общению), поэтому можно смело идти одному и начинать диалог с первым встречным.

Следить за обновлениями "Объекта" можно на странице в Instagram.