Как не перегореть на работе?

Выгорание – это состояние, при котором человек чувствует нехватку физических и эмоциональных сил для выполнения своих рабочих обязанностей. Мы уже писали о его симптомах и о том, как понять что вы перегорели. В этом материале мы расскажем, как предотвратить такое истощение и какие вопросы необходимо задать себе пока не поздно.

Психологи утверждают, что такое состояние может быть вызвано целым комплексом причин: стрессом, отсутствием баланса между работой и личной жизнью. Одна из самых известных исследователей этой темы, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли Кристина Маслах советует задать себе три вопроса, чтобы определить на самом ли деле человек перегорел: 1) часто ли вы чувствуете, что истощены физически и морально? 2) чувствуете ли вы, что стали гораздо более циничными и отдаленными чем раньше? 3) чувствуете ли вы, что занимаетесь чем-то значимым, что ваша работа имеет смысл?

Забота о себе должна быть приоритетом

Если человек утвердительно отвечает на первый вопрос, то психологи советуют сразу же заняться своим здоровьем. По словам психотерапевта Лори Вотли, забота о себе именно в такой ситуации – критична. Намного легче предупредить выгорание. Если ваши коллеги или родные начинают замечать вашу усталость, то это верный знак того, что вам необходим отдых. Прислушайтесь к себе, вашим приоритетом должны стать сон, правильное питание и физическая активность. В 2018 году почти 30% опрошенных американцев не использовали законные отпускные. Чтобы предотвратить выгорание или вылечить его, необходим комплексный подход, не только отдых, но и анализ ежедневной деятельности. Задумайтесь, какие аспекты вашей жизни и работы помогают вам чувствовать мотивацию и прилив сил, а после каких вы чувствуете истощение?

Проанализируйте свои рабочие процессы

В своей работе исследователь Кристина Маслах подчеркнула, что до сих пор выгорание недостаточно изучено. При этом, касательно лечения и профилактики Кристина считает, что во многом лучшие стратегии похожи на те, что используют при депрессии, тревожности и стрессе. Как оказалось, для профилактики достаточно переосмыслить свое расписание и посвятить больше времени отдыху. Если человек чувствует, что вот-вот потеряет силы, критично не работать сверх нормы, не оставаться на работе после окончания рабочего дня. Здесь важна корпоративная культура компании и готовность менеджеров идти навстречу. Часто люди, работодатели и их подчиненные считают, что работать необходимо упорно и до изнеможения, чтобы добиться результата, но, к сожалению, это и есть верный путь к выгоранию. Чтобы предупредить такой исход, человек должен понимать, что он не может позволить себе работать 24/7. Во многом здесь самыми эффективными помощниками станут психотерапевты – именно они смогут помочь расставить правильные границы, вовремя говорить “нет” работодателю, если тот просит поработать сверх нормы и в первую очередь давать разрешение себе – не работать и не поддаваться перфекционизму.

Однако, с другой стороны, недавнее исследование показало, что в среднем опрошенные англичане, работающие в офисах продуктивны меньше чем три часа в день. Остальное время этих работников занимают социальные сети, чтение новостей, а 19% времени и вовсе уделяют время поиску другой работы. Поэтому именно в такой ситуации важно понимать, что проблема может быть не только в “боссах”, которые ставят нереалистичные цели для своих сотрудников, перегружают их работой, но и в тайм менеджменте. Однако, вопрос тайм менеджмента усложнился после начала пандемии. В апреле ассоциация SHRM провела свое исследование среди 1 099 работников в США, после которого исследователи пришли к выводу, что более чем два из пяти человек чувствуют себя выгоревшими, истощенными, либо уставшими из-за работы. Многие связывают это с переменой обстановки и рабочей среды – люди не могут разграничить рабочее время от домашнего, так как больше не работают в офисах, а у себя дома. Сегодня немало компаний решили оставить своих работников на удаленной работе из дома, что намного усложняет рабочий процесс. Более того, психологи уже считают, что отсутствие разделения между работой и домом может способствовать еще большей потери сил. Поэтому тем, кто работает из дома, рекомендовано создать ритуал перед началом рабочего дня и в конце: выйти на прогулку утром, а после – занять себя чтением книги.

Вдобавок к этому, работая из дома многие сотрудники могут чувствовать давление со стороны работодателя, считать что они должны работать еще более продуктивно, таким образом выполняя мелкие задания в первую очередь, вместо концентрации на одном, самом важном. Такая привычка по словам исследователей Гарвардской бизнес школы крайне неэффективна в долгосрочной перспективе. Поэтому эксперты советуют расставить четкие приоритеты, выполнять в начале рабочего дня самые важные, значимые задания. Так человек может предотвратить стресс от ощущения, что он не успевает сделать работу.

Не бойтесь просить о помощи и будьте готовы поддержать других

Очень важно говорить о том, что вас волнует на работе, из-за чего вы устаете больше всего, что вас не устраивает. Часто в этом вам могут помочь коллеги, у них вы можете найти поддержку и понимание, но если вы не уверены в готовности этих людей выслушать вас, то не бойтесь обращаться к психологу. Выгорание может быть "заразным", это показало исследование 2011 года, по его результатам эксперты пришли к тому, что рабочая среда играет решающую роль. Поэтому если вы считаете, что ваш коллега перегорает, проявите интерес к его ситуации. К тому же, дружеские, заботливые отношения с коллегами могут помочь предотвратить выгорание. Например, 72% опрошенных, которые прошли через это состояние, чувствовали, что никто не заботится о них на работе, когда как более 90% опрошенных, которые никогда не чувствовали такого изнеможения, ощущают поддержку и заботу коллег.