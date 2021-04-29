Как Minecraft превратился в образовательный инструмент

Minecraft уничижительно называют игрой для школьников. Большая часть пользователей – дети школьного возраста. Но стоит оговориться, что это дети со всего мира и их бесчисленно много. Minecraft всего за несколько лет стал самой продаваемой игрой в истории (более 200 миллионов). Свое применение игра нашла в образовании. Учителя повсеместно начали экспериментировать с процессом геймификации и обучать истории, физике, математике, социальным отношениям и прочему.

Один из первых случаев использования Minecraft в образовательных целях – пирамида Джоэля Левина. Он работал учителем информатики в Манхэттене. В качестве эксперимента решил дать своим ученикам элементарные задания внутри Minecraft. Когда дети справились, Джоэль построил для них пирамиду с сокровищами. Чтобы попасть внутрь, было необходимо решить головоломку. Многим учителям понравилась идея, в разных школах начали искать альтернативные способы подачи образовательного материала. Популярность подхода повлияла на создание MinecraftEDU - модификации с расширенным функционалом, которую используют в сотнях финских школ.

Позже Mojang Studios (авторы игры) отдельно создали Minecraft Education Edition - версию игры, специально разработанную для учебных заведений. В нее были добавлены: удобная система создания серверов до 30 человек; новые персонажи, которые работают в качестве гидов; новые блоки для контроля игрового процесса; ограничители, которые закрывают учеников в рамках определенной зоны; специальный режим для учителя (позволяет просматривать всю карту разом, включая положение учеников).

В своем научном исследовании “Using Minecraft in Education” Антон Петров рассказывает о разных методах использования игры. Он провёл три глубинных интервью с преподавателями (Деб, Ларри и Арнольд), которые используют Minecraft. Каждый поделился своими наблюдениями:

Опциональная деятельность

Деб преимущественно использует одиночную игру. Ученики ведут журнал, в котором ведут заметки о своих приключениях. Это помогает как с письмом, так и с вербализацией. Потом Деб стала экспериментировать с математическими заданиями и заметила, что ученикам сложно воспринимать абстрактную математическую информацию. Но если представить ее в формате “сколько блоков тебе нужно, чтобы построить дом” или “сколько блоков выпадает из одного дерева”, ученики схватывают материал быстрее. Так они не только понимали практическое применение математики, но и моментально получали визуальную обратную связь. В традиционном образовании ученикам приходится иметь дело с воображаемой проблемой, выраженной словами, после чего ее необходимо представить в цифрах, а после - снова в словах. И это проблема.

Основной инструмент

Уроки Ларри основаны на видеоиграх, помимо Minecraft он использует разные версии Pokemon и Skylanders. Упор делается на учеников, испытывающих проблемы с чтением и письмом. Игры используются для воодушевления, чтобы у детей появился необходимый уровень уверенности, и они начали преуспевать в школе. Ларри часто использует серверы для нескольких игроков с целью наладить навыки социального взаимодействия. Он наблюдает высокий уровень мотивации учеников. Например, все рады вести “журнал приключений”, и когда приходит время сдачи домашнего задания, не возникает отговорок вроде “его съела собака”.

Дополнительный инструмент

Арнольд отличается своим подходом к Minecraft. Для его учеников это своего рода упрощенная версия 3ds Max. Поскольку его уроки связаны с прикладным трудом, Minecraft позволяет быстро и понятно создавать объекты в трех измерениях. Впоследствии они их отпечатывают на 3D-принтере. Дети развивают пространственное мышление и понимают, как именно происходит взаимодействие с многомерным объектом. Также Арнольд настаивает на совместной игре, чтобы дети развивали навыки сотрудничества.

Исследователь Антон Петров приходит к мысли, что Minecraft – это эффективный метод образования. Судя по популярности Minecraft Education Edition, он не ошибается. Детям очень повезло родиться в 21-м веке. Теперь вместо зубрежки по учебникам, можно зайти на сервер и построить дом. Звучит здорово, осталось дождаться имплементации в государственную систему образования.