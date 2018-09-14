Как казахстанец Илья Гузикевич решился на забег из Астаны в Алматы

Между Астаной и Алматы расстояние более чем 1200 километров. И если на машине этот путь можно преодолеть за сутки, то преодоление маршрута пешком может занять более двух-трех недель. Молодой казахстанский фотограф решил пробежать это расстояние в одиночку. Его путь начался в столице. У Ильи не было особой подготовки, он не участвовал в марафонах, просто решил посоревноваться сам с собой. Сейчас он выдвинулся из Караганды, мы перехватили его на полпути и спросили, как он на это решился.



"Решился на забег я очень легко, стало интересно: "А я смогу?", решил не откладывать. Хочу проверить себя. Первая трудность – это вещи, которые нужно брать с собой. Сумку хочется выбросить после первых 10 км бега. А в ней – самое необходимое: теплые вещи, вода, нужные витамины, немного еды, аптечка. Готовился я не долго и, честно, даже не представлял, как к этому готовиться. Просто продолжал свои обычные тренировки: тренажерный зал, йога, стретчинг, баскетбол, медитация, походы в горы. Постепенно увеличил дистанцию тренировочных забегов. Но 60 км за один день, как сейчас, ни разу не бегал, даже в марафонах никогда не участвовал.

Маршрут я планировал по всем картам, какие смог найти. Очень помогают снимки со спутника. Обычно расстояния между населёнными пунктами не превышают 70-80 км. Есть участки меньше, есть больше. Будет несколько участков более 100 км, но я, думаю, с ними справлюсь. Пока есть такая возможность, останавливаюсь в населённых пунктах. Уже ночевал в гостевом доме в Аршалы, в страшной гостинице в Темиртау и в чудесных апартаментах в Караганде. Что будет дальше – не знаю. В первый день я был один, потом меня догнали друзья из Астаны. На следующий день снова бежал один. А через пару дней меня на протяжении трех дней планируют сопровождать родители. Главное – не спешить: соревноваться не с кем, только с собой. После каждой остановки беру с собой что-нибудь легкое, сытное и конечно пополняю запас воды. Иногда просто садишься у дороги, достаёшь орехи и радуешься тому, что они у тебя есть.

Спонсора у меня нет, есть друзья, которые меня поддерживают. Они снабдили меня витаминами, спортивным питанием, помогли деньгами. Ну и я сам, конечно, зарабатывал. Купил спортивную форму, отложил средства на дорогу – всё постепенно. И на самом деле я ничего этим забегом не хочу доказывать, я просто живу."