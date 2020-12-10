Как Instagram мешает развиваться маленьким страницам

Facebook и Instagram во многом определили направление современной жизни. Платформы дали нам голос и возможности, связали нас, сделали ближе, чем когда-либо. Со стороны это похоже на акт милосердия. Но на деле, компании скорее напоминают злые корпорации из детского мультфильма, которые всячески управляют своими пользователями. Например, после смены страницы в Instagram с личной на бизнес, количество новых подписчиков, лайков и вовлеченной может упасть в 10 раз. Вас могут отправить в так называемый теневой бан – страница исчезает из ленты пользователей, ее нельзя найти по хештегам и предложенным. Это убивает естественный прирост подписчиков. Официальных доказательств этому пока нет, но многие пользователи жалуются на странную политику платформы. С этим столкнулся иллюстратор и художник Стивен Пост, известный как @stabellarius. Мы связались с ним, чтобы узнать, как Instagram давит на маленькие страницы и мешает органическому развитию малоизвестных талантов.

Бэкграунд и образование

Я профессиональный иллюстратор и рассказчик (storyteller). Попал в эту профессию случайно. Тогда я развелся и уволился с изматывающей душу работы. Решил переехать в маленький городок, где тоже - все меня понемногу душило. Сломленный, безработный, бездомный и одинокий, я думал – что делать дальше? Вспомнил, что в колледже было дело, которое я очень любил, но забросил. Потому что родители сказали: “Ты не станешь художником, нужна стабильная работа. Искусство – это стороннее хобби”. Моя основная специальность - антропология, второстепенная – изобразительное искусство (и история). Поскольку не думал, что буду художником, стал профессором. Пошел по пути академика, был хорош в статистическом моделировании, строил графики, занимался маппингом и анализом данных, каким-то образом попал на позицию научного сотрудника в Йельскую школу медицины, работал там в качестве аналитика данных, но в итоге оставил эту жизнь, когда понял, что ненавижу ее. Да. я попробовал жить по родительскому завету, и ничего не вышло.

@stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius

Сейчас мое единственное занятие – искусство. Все постепенно встало на свои места. Я открыл небольшую издательскую компанию, чтобы продавать свои книги и публикации. Начал продавать онлайн - Instagram сыграл большую роль в росте карьеры. Я продал тысячи публикаций по всему миру и даже выпустил собственный артбук (он покрыл затратную часть и даже начал приносить доход). Так было до тех пор, пока в Instagram не изменилась бизнес-практика. Теперь о росте говорить не приходится.

Проблемы с Instagram

Главная проблема – Instagram давит мелких артистов. Он берет на себя роль “делателя королей” (kingmaker), обеспечивая будущее только конкретным художникам. Но при условии, что они следуют конкретным шагам. Для начала - создать бизнес-страницу. Так художники “подсаживаются на иглу”, после чего Instagram тормозит рост аккаунта. Он перестает появляться в поиске по хештегам. Когда пользователь вовлечен в платформу, и рискует надеждой стать настоящим художником, его обманывают, выбивают почву из-под ног, страница вязнет и перестает расти. Потом ему неожиданно говорят: “Надо же! Мы заметили, что ваша страница не растет. Хотите купить у нас рекламу? Всего $30, и мы организуем вам аудиторию”. Он платит пару долларов, получает лайки и просмотры. Но толка от них мало, и ему говорят: “Что же, не получилось. Но если потратишь чуть больше, обещаем, будет лучше”. Он тратит еще немного, результат не меняется. Это продолжается до тех пор, пока реклама не начинает обходиться в сотни долларов. Если пользователь отказывается платить, Instagram тормозит его страницу, бросает и переходит к следующей жертве.

Бизнес страница – ловушка

Я, конечно, не могу знать наверняка. Но прошлое в анализе данных помогает разобраться с ситуацией. Я отслеживал рост своей страницы каждый день на протяжении двух лет. Каждый пост, количество лайков за первый час, первый день и первую неделю, какие хештеги с чем ассоциировались. Естественно, не все публикации были одинакового качества. Но я постил каждый день, приблизительно в одно и то же время, с приблизительно теми же уровнями вовлеченности и труда с моей стороны. Рост был экспоненциальным, пока моя страница оставалась личной. Он прекратился, как только я переключился на бизнес. Попытки переключиться обратно не принесли результата. Если один раз совершил этот переход, все - конец.

@stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius @stabellarius

Я пытался связаться с Instagram. В ответ тишина, меня игнорируют. Если честно, я боялся высказываться по этому вопросу. Меня могут просто забанить, такие случаи уже были. Плюс, я выгляжу как неблагодарное плаксивое дитя, которое ноет, что пришло 10 подписчиков, а не 1000. В Instagram знают, как это выглядит со стороны, и этим пользуются. Но я ведь ничего не нарушал (условия использования), просто не хочу платить деньги за рекламу. К сожалению, бороться с этой практикой невозможно. Но я ее воспринимаю, как атаку на свободу слова. Instagram позиционирует себя, как открытую платформу, где выступают за либеральные права и свободу голоса. На деле, единственные голоса, которые там интересны – это голоса, которые платят.

Собственники соцсетей будут продолжать эту практику, пока это сходит им с рук. Я сделать с этим ничего не могу. Мой совет – никогда не переключайтесь на бизнес-страницу. В противном случае, честно, проще открыть новую.

Альтернатива и дальнейшие планы

К сожалению, альтернативы Instagram нет. Но я хочу постоять за себя. Я разрабатывал UI/UX, когда работал в Йельском университете. Часть моей работы – дизайн интерфейсов в скорой помощи, чтобы пациенты могли с помощью iPad вводить необходимые данные о своем здоровье. Дизайн должен быть простым, чистым, легким и понятным, в противном случае, это будет мешать работе медицинских сотрудников. Этим летом я хочу попробовать создать собственную социальную сеть и узнать – смогу ли я побороться с Instagram. В остальном я не уверен. Скорее всего создам новый аккаунт. Мой старый просто не растет. Но я серьезно настроен начать кампанию против Instagram. Я заручился поддержкой многих художников, они ненавидят Facebook и Instagram с такой страстью, что готовы помочь в моих начинаниях.