Как философия экзистенциализма может помочь с тревожностью

Вопросы смысла жизни и нашего существования беспокоят человека довольно давно. Ответы искали в религии, призывах к действию, политике, идеологии и философии. Одна из самых активных и влиятельных школ, которая работала с этой мыслью –экзистенциализм. Смысла жизни нет, а его наличие никак не является условием для нашего существования – главные позиции этой школы. Звучит грустно и, наверное, даже депрессивно. На самом деле, все эти позиции, наоборот, могут помочь как с депрессией, так и с тревожностью.

Что значит экзистенциализм

Прежде чем знакомиться с философией экзистенциализма, нужно понять исторический контекст. Как полноценное течение экзистенциализм сформировался в XX веке. Ему предшествовали модернистские идеи, пропагандировавшие веру в науку, прогресс и гуманизм. Но новый век повлек за собой крах и обесценивание этих идей. Наука, которая должна была работать на качество жизни человека, обернулась страшным газовым и химическим оружием. Она закрепила за Первой мировой войной статус самой бесчеловечной. И казалось бы, что это всего один случай, но вот случается Вторая мировая и появляется ядерное оружие. В момент с лица Земли исчезает больше 100.000 человек. Даже сам факт двух кровавых и жестоких войн - дискредитация гуманизма. Политическая и идеологическая вера в коммунизм была обусловлена надеждой на светлое будущее. Вера обернулась одним из самых ужасных диктаторских режимов в истории человечества. Что мы имеем в итоге? Потерянное человечество, которое не знает во что верит. Контекст дает возможность экзистенциалистам проявить себя и описать цайтгайст (дух времени).

В основе течения лежит несколько догм. Во-первых, существование не имеет смысла. Имеются в виду такие категории, как человеческая жизнь. Сам смысл никак не обязателен для факта существования. Это не условие, не причина, не основа и не цель. Человек не может вынести факта бессмысленности из-за чего превращает жизнь в поиск смысла. В этом поиске человек всегда одинок, потому что попытка обеспечить себя образами осмысленного существования снабжает нас только образами. Образы обозначают знак смысла, то есть знак выступает вместо смысла и только лишь предполагает его. Так вся жизнь превращается в попытку работать с этими знаками и образами, которые становятся миражами смыслов.

Депрессия, тревожность и свобода

На первый взгляд кажется, что все это обнадеживает. Зачем жить и к чему стремиться, если все это не имеет смысла? Но именно в этот момент мы осознаем свою свободу в полном смысле этого слова. То, что иногда называют "экзистенциальным ужасом" (без негативных коннотаций). Частый пример: когда вы стоите на краю отвесной скалы, то испытываете тот самый "экзистенциальный ужас". Вы боитесь не столько упасть, сколько страшитесь самовольно сброситься, потому что в этот момент буквально ничего не держит. И здесь приходит осознание полной свободы, так как нет ничего, что предопределяет, останемся мы стоять на краю или сбросимся.

Согласно психиатру Нилу Бертону – страх, тревожность и их патологические формы (аграфобия, паническое расстройство, ПТСР) основаны на угрозе жизни, а экзистенциальная тревожность корнями уходит в кажущуюся бессмысленность и абсурдность жизни. Почему люди стараются максимально избегать этого состояния путем постановки целей, амбиций, привычек, традиций, ценностей и культуры. Процесс "обмана" самого себя создает ощущение того, что смерть кажется отдаленной и иллюзорной. Согласно словам философа Жана Поль-Сартра, люди, которые противятся этим идеям, поступают "недобросовестно" (в философском смысле). Мы принимаем ложные ценности, отказываемся от своей врожденной свободы и ведем себя не естественно. Стремясь избавиться от боли и бремени, мы в итоге получаем долгосрочное психологическое обнищание. Теолог Пауль Тиллих считал, что такое поведение влечет за собой патологическую и даже невротическую тревожность.

В научной работе "Мозги, верования и экзистенциализм" Джейсон Кэмпбелл рассматривает три подхода по работе с социальным тревожным расстройством (социфобия). Но эти методы подходят также для работы с генерализированным тревожным расстройством, большим депрессивным расстройством, обсессивно-компульсивным расстройством, биполярным расстройством и другими. Итог его работы – вопрос о необходимости новой парадигмы для понимания проблем с психическим здоровьем. Джейсон считает, что в экзистенциализме имеется достаточно информационной базы для работы с когнитивно-эмоциональным опытом. Так мы сможем пояснить динамику, принципы работы и возникновения психических расстройств. А для создания новой парадигмы, крепкого каркаса для работы с психическими расстройствами, Джейсон рекомендует обратиться к богатому лексикону экзистенциальной философии, которая рассматривает как люди соотносят себя к самому себе и их познанию окружающего мира.

Экзистенциальная философия дает возможность посмотреть на тревожность (и прочие психические расстройства) в масштабе. Редуцируя переживания до самого базового уровня – тревожности о своем положении в лице тотальной абсурдности мира, мы как бы сбрасываем оковы и стираем наложенные на нас слои. Прошлые тревоги из-за выдуманных условностей теряют свою актуальность. Ничто не сравнится с ощущением абсолютной философской свободы перед лицом бездны. Это дает нам возможность перестать лгать самим себе, освободиться от навязанных социальных оков и наконец перестать переживать по пустякам.