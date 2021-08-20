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Как было раньше: советские открытки Казахстана

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Как было раньше: советские открытки Казахстана

Текст: Илья Юн


Мы как-то показывали советские открытки Алматы. На этот раз собрали несколько со всего Казахстана. Авторы сайта sovietpostcards коллекционируют открытки со всего бывшего СССР. На сайте доступны отсканированные версии. В будущем они планируют добавить магазин. Это отличный способ взглянуть как раньше рекламировали города, радовались модернизму и надеялись, что бетон все спасет.

Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 1)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 2)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 3)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 4)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 5)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 6)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 7)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 8)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 9)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 10)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 11)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 12)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 13)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 14)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 15)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 16)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 17)

Көкшетау/Кокчетав 1974

Серия “Города Казахстана”;
16 цветных открыток;
Фото Б. Подгорного.

Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 18)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 19)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 20)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 21)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 22)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 23)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 24)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 25)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 26)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 27)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 28)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 29)

Қостанай/Кустанай 1977

Серия “Города Казахстана”;
12 цветных открыток;
Фото К. Мустафина.

Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 30)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 31)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 32)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 33)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 34)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 35)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 36)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 37)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 38)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 39)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 40)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 41)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 42)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 43)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 44)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 45)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 46)

Өскемен/Усть-Каменогорск 1976

Серия “Города Казахстана”;
16 цветных открыток;
Фото Б. Подгорного.

Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 47)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 48)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 49)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 50)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 51)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 52)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 53)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 54)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 55)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 56)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 57)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 58)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 59)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 60)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 61)

Петропавл/Петропавловск 1984

Серия “Города Казахстана”;
15 цветных открыток;
Фото К. Мустафина.

Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 62)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 63)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 64)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 65)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 66)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 67)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 68)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 69)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 70)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 71)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 72)

Алматы/Алма-Ата 1970

"Алма-Ата славится зеленью и цветами, знаменитыми яблоками «апорт», тенистой прохладой прямых улиц, вдоль которых журчит вода в арыках";
10 цветных открыток;
Фото Б. Подгорного.

Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 73)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 74)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 75)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 76)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 77)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 78)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 79)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 80)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 81)
Как было раньше: советские открытки Казахстана (фото 82)

Қарағанды/Караганда 1983

Серия “Города Казахстана”;
10 цветных открыток;
Фото К. Мустафина.

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