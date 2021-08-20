Как было раньше: советские открытки Казахстана
Мы как-то показывали советские открытки Алматы. На этот раз собрали несколько со всего Казахстана. Авторы сайта sovietpostcards коллекционируют открытки со всего бывшего СССР. На сайте доступны отсканированные версии. В будущем они планируют добавить магазин. Это отличный способ взглянуть как раньше рекламировали города, радовались модернизму и надеялись, что бетон все спасет.
Көкшетау/Кокчетав 1974
Серия “Города Казахстана”;
Қостанай/Кустанай 1977
Серия “Города Казахстана”;
12 цветных открыток;
Фото К. Мустафина.
Өскемен/Усть-Каменогорск 1976
Серия “Города Казахстана”;
Петропавл/Петропавловск 1984
Серия “Города Казахстана”;
Алматы/Алма-Ата 1970
"Алма-Ата славится зеленью и цветами, знаменитыми яблоками «апорт», тенистой прохладой прямых улиц, вдоль которых журчит вода в арыках";
10 цветных открыток;
Қарағанды/Караганда 1983
Серия “Города Казахстана”;
10 цветных открыток;
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