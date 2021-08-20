Как было раньше: советские открытки Казахстана

Мы как-то показывали советские открытки Алматы. На этот раз собрали несколько со всего Казахстана. Авторы сайта sovietpostcards коллекционируют открытки со всего бывшего СССР. На сайте доступны отсканированные версии. В будущем они планируют добавить магазин. Это отличный способ взглянуть как раньше рекламировали города, радовались модернизму и надеялись, что бетон все спасет.

Көкшетау/Кокчетав 1974

Серия “Города Казахстана”;

16 цветных открыток;

Фото Б. Подгорного.

Қостанай/Кустанай 1977

Серия “Города Казахстана”;

12 цветных открыток;

Фото К. Мустафина.

Өскемен/Усть-Каменогорск 1976

Серия “Города Казахстана”;

16 цветных открыток;

Фото Б. Подгорного.

Петропавл/Петропавловск 1984

Серия “Города Казахстана”;

15 цветных открыток;

Фото К. Мустафина.

Алматы/Алма-Ата 1970

"Алма-Ата славится зеленью и цветами, знаменитыми яблоками «апорт», тенистой прохладой прямых улиц, вдоль которых журчит вода в арыках";

10 цветных открыток;

Фото Б. Подгорного.

Қарағанды/Караганда 1983