Из чего сделан Новый год и его магия

В новых реалиях не будет никакой городской ёлки и массовых гуляний - подходящий финал для сумбурного 2020 года. Возможно, встретить Новый год “с песней” и не получится, зато появится время для рефлексии. Суматоха сменится размеренным анализом произошедшего. Для нас это повод задуматься о значении праздника, его культурной ценности. Фактически Новый год – это символ смены календаря. День нельзя назвать историческим или важным. Но почему тогда его отмечает почти вся планета? Разберемся с составляющими праздника, его символами и значением.

Составляющие Нового года

Если современную человеческую цивилизацию попробовать описать одним словом – это глобализация. В теории оно обозначает унификацию культуры, экономики и политики во всем мире. На деле мы видим доминантное давление одной культуры над остальными. Новый год отмечали многие народы, а Рождество – это исключительно иудеохристианская идея. Сегодня культурный фон и символика у праздников одна. В условиях 21-го века, когда США – главенствующий экономический и культурный лидер, это переплетение становится совсем запутанным. На Западе это время называется holiday season (праздничный сезон) и ему соответствует характерная атрибутика – украшения, наряды, музыка, "атмосфера". Учитывая глобализацию, они перебрались и в другие культуры. Поэтому даже в СНГ на пару с оливье и “Иронией судьбы”, мы смотрим "Один дома" и слушаем Франка Синатру.

Санта/Дед мороз

Санта Клаус, как и Дед Мороз – фольклорные персонажи, которые смешались с историей Николая Чудотворца (Saint Nicholas) и его традицией тайно дарить подарки. Оригинальная мифология персонажей максимально не похожа на современную. В оригинале Санта Клаус подбросил беднякам мешок с монетами, а Дед Мороз и вовсе бегал по полям и вызывал мороз. За современный облик персонажа и его традиции стоит поблагодарить художника Томаса Наста. В 1863 году в журнале Harper’s Weekly он нарисовал Санту таким, каким мы его привыкли видеть в 21-м веке. Крупный старичок с белой бородой, усами и характерной шляпой. Но особого внимания заслуживает реклама компании Coca-Cola. Взяв за основу работу Наста, Coca-Cola пригласила художника Хэддона Сандблома, чтобы сделать Санту более “насыщенным”. Он стал соответствовать ценностям компании и особенно брендингу, благодаря яркому красному цвету. И даже рекламная фраза “праздник к нам приходит” превратилась в новогодний мем.

Украшения и салюты

Большое количество визуальных атрибутов – характерная черта “западных” праздников. В этом смысле с holiday season может соперничать только Хэллоуин. Свечи, елки, омела, мишура, гирлянды и те самые “джингл беллс” (бубенцы). Каждый год города утопают в атрибутике магии Нового года. Все эти элементы имеют значение в контексте иудеохристианской традиции. Например, свечи, которые постоянно используются для церковных процессий, стали украшением елки. Впоследствии люди осознали фатальную ошибку этой комбинации и заменили свечи на гирлянды. Детальнее о традиции елки можно прочитать по ссылке здесь.

Но в диктате христианства салют стал исключением. Исследователи связывают шум, огонь и взрывы с китайской традицией изгнания духов. При этом конкретики в этом вопросе нет, учитывая конфликтующие исторические источники. Однозначно лишь, что салют – символ глобализации. На Новый год взрывы слышны в каждой части света.

Новогодние обещания

Их также называют резолюциями. Мы сознательно обдумываем произошедшее, пытаемся сделать вывод и обещаем себе стать лучше. Эта составляющая праздника отчетливо демонстрирует, что хоть иудеохристианская культура и доминирует сегодня, в ее основе лежат и другие культуры. Вавилоняне в конце года обещали богам вернуть все занятые вещи и рассчитаться с долгами. Древние римляне в начале года обращали обещания к богу Янусу, ведь в его честь назван первый месяц года – январь. Эта добрая традиция сохранилась и по сей день. О том, как правильно подводить итоги года можно прочитать по ссылке здесь.

Канун

Чтобы в очередной раз убедиться в мощи глобализации, достаточно взглянуть на статью в Wikipedia про канун Нового года. Здесь кратко описаны основные принципы кануна праздника в разных странах. Традиции схожи большим столом, красивыми ужином, фейерверками и семейно-дружественной обстановкой. Ничего интересного.

Поражает другое – раз в году человечество может объединиться, независимо от этнического и социального фона. Да, возможно, корнями праздник уходит к традициям одной культуры, проблемам колонизации и глобализации. Но разве это имеет значение, когда целая планета разом ведет отсчет до полуночи (пускай не синхронно)? Новый год – это праздник смены календаря без великого значения. Его смыслы давно потерялись в истории, а атрибутика – пир консьюмеризма. Настоящая магия – это ощущение единения. Пусть оно короткое, эфемерное и даже поддельное, ведь каждый праздник – это празднество фантома того, что случилось когда-то давно. Так и Новый год, всего на день, но заставляет нас почувствовать себя частью большего и общего.