Итоги декады: как изменилось образование за 10 лет
За последнее десятилетие представления об образовании и карьерном росте существенно изменились благодаря новым технологиям. Сейчас важен не сам факт получения образования, как существенна возможность оставаться "на гребне", соответствовать постоянно меняющимся запросам от работодателей, быть в курсе новостей в сфере ИИ и автоматизации.
Проблема больше не в том, чтобы получить достойное образование, а в том, будет ли диплом полезным в будущем? Стоит ли тратить четыре года на специализацию в одной сфере, если она полностью изменится, а то и вовсе исчезнет к тому времени, когда вы окончите университет? В 2013 году исследование World Economic Forum выявило, что сегодня университеты не могут обеспечить студентов актуальным образованием, так как за короткий срок может появиться множество новых профессий. Если раньше для того, чтобы стать специалистом, существовала только одна тропа – высшее образование, то за последнее десятилетие способов стать ценным специалистом стало больше, и не все они связаны с ВУЗами.
1
Онлайн-курсы и гибкое образование
Многие выпускники, несмотря на дипломы престижных университетов, с трудом находят работу после выпуска, при этом ещё долгие годы выплачивают долги за учебу. Именно поэтому онлайн-курсы получили небывалую популярность не только среди будущих специалистов, но и среди опытных. Такие курсы дешевле, дают возможность обучаться по гибкому графику, в любой точке мира, и выбирать не только предмет, но и стиль обучения. Многие дистанционные курсы предлагают очень узкую специализацию, то есть возможность выбирать именно то, что интересно студенту.
2
Роботы – главная угроза традиционному образованию. Новые предметы в университетах
Университет Оксфорда в 2013 году прогнозировал, что более половины рабочих мест в США перейдет роботам в течение следующих двух десятилетий. Раньше высшее образование гарантировало трудоустройство, но сегодня потенциальные студенты должны брать во внимание возможность автоматизации их профессии. Так исчезают целые факультеты и появляются новые. Чтобы оставаться актуальными, университеты не перестают усердно внедрять новые предметы. Всё больше учебных институций предлагает курсы по искусственному интеллекту, аналитике, по работе с данными, электронной коммерции, виртуальной реальности и устойчивому развитию.
3
YouTube и микро-обучение
За последние годы YouTube стал не только второй по популярности поисковой системой и хабом всех DIY видео, но и образовательным ресурсом. Университеты во всем мире стали публиковать бесплатные записи своих лекций в интернет-ресурсе. Недавно YouTube создал свой отдельный канал с лучшим образовательным контентом по темам. Здесь теперь можно обучиться психологии, дизайну и многим другим специальностям.
4
Карьерная лестница сменилась гиг-экономикой
В 2010-е понятие "карьерной лестницы" окончательно устарело. Зато родилась gig-экономика фрилансеров. Представления о карьере изменились, если раньше можно было проработать в одной компании долгие годы, то молниеносные изменения заставляют людей менять направление своей карьеры или вовсе уходить в другую сферу каждые несколько лет.
5
Развитие soft skills и готовность обучаться непрерывно
"Мягкие" навыки и готовность саморазвиваться встали на одну ступень с техническими и практическими знаниями. Сегодня всё большее количество работодателей стало отдавать предпочтение тем кандидатам, которые готовы адаптироваться и обучаться. Изменения происходят и в университетах. Помимо традиционных лекций и семинаров по основным предметам, университеты стали предоставлять воркшопы и курсы по саморазвитию, "портативным навыкам", межличностной коммуникации и эмоциональному интеллекту – чему роботы вряд ли скоро научатся. Недавно появилось понятие AQ-коэффициент адаптивности, который всерьез готов сместить IQ.
6
STEM или STEAM?
В начале десятилетия все говорили о STEM (science, technology, engineering, mathematics) образовании, только недавно фокус переключился на STEAM, в котором буква А обозначает "arts" (гуманитарные науки). Гуманитарные науки – это не просто филфак, а больше про креативное мышление, умение анализировать информацию, дизайн или все те же навыки коммуникации, недоступные (пока что) роботам. Без понимания технологий сегодня будет сложно устроиться, но и знания STEM можно с легкостью заменить роботами и ИИ.
7
Новые профессии и эволюционировавшие старые
Благодаря развитию технологий, а также социально-политическим изменениям, за последние десять лет почти каждая специальность изменилась, и появилось немало новых профессий. Многие из них связаны с digital-трансформацией бизнесов и их перехода с офлайн в онлайн. Так появились специалисты по оптимизации сайтов для поисковых систем – SEO, а в привычный маркетинг добавились маркетологи и менеджеры социальных сетей – SMM. В консалтинговой сфере появилась должность консультанта по устойчивому развитию, а к традиционным инженерам добавились инженеры по облачному вычислению.
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