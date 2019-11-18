Итоги декады: как изменилось образование за 10 лет

Проблема больше не в том, чтобы получить достойное образование, а в том, будет ли диплом полезным в будущем? Стоит ли тратить четыре года на специализацию в одной сфере, если она полностью изменится, а то и вовсе исчезнет к тому времени, когда вы окончите университет? В 2013 году исследование World Economic Forum выявило, что сегодня университеты не могут обеспечить студентов актуальным образованием, так как за короткий срок может появиться множество новых профессий. Если раньше для того, чтобы стать специалистом, существовала только одна тропа – высшее образование, то за последнее десятилетие способов стать ценным специалистом стало больше, и не все они связаны с ВУЗами.