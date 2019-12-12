Итоги декады: эко-френдли, SJW, политкорректность или как изменилось общество
В этих итогах года мы попробуем выделить моменты, идеи и движения, которые стали популярны за прошедшие десять лет. В целом, их объединяет одна общая мысль - осознанность. Она относится ко всему – экологический след, используемые продукты, положение в обществе и даже музыка.
Грета Тунбрег
1
Экология
Экология - одно из самых обсуждаемых понятий этой декады. Устойчивое развитие, бумажные трубочки взамен пластиковых, электрокары, углеродный след, гринвошинг - все эти слова и выражения вошли в наш повседневный словарь. Мы все чаще отказываемся от машин в пользу в велосипедов, пластиковых пакетов и контейнеров, выбираем секонд-хэнды вместо масс-маркетов и задумываемся о переработке. Но у экологичного движения есть и обратная сторона. Это здорово, когда Tesla не потребляет горючее топливо, не производит вредных выбросов. При этом общий цикл производства электромобиля все равно трагично сказывается на экологии: добыча стали, производство огромных литий-ионных батарей, медь в электронике и прочее. Этот принцип можно переложить и на рестораны. В них отказываются от пластиковых трубочек в пользу бумажных, которые быстро разлагаются и не портят "опыт" потребления очередного газированного напитка. Но таким образом под маркировкой "эко" подразумевается не прямая поддержка экологии, скорее только идея о помощи и новый виток культуры потребления. Потому что достаточно просто не пользоваться трубочками и ходить пешком. Это сократит экологический след гораздо эффективнее, чем любой электрокар или металлическая трубочка.
Кевин Харт
2
Здоровый образ жизни и психическое здоровье
Не стоит путать это движение с обычным фитнесом^ так как в данном случае речь идет как о физически, так и ментально здоровом образе жизни. Так например, к физической культуре и культу красивого тела добавилось увлечение правильным питанием и тщательный уход за собой - например, биохакинг можно назвать очень характерным проявлением этой эпохи. Культ правильного питания достиг своего пика - чего только стоит общее помешательство на безглютеновой пище (отказ от пшеницы, ячменя и ржи), отказ от лактозы, кето-диета, помешательство на авокадо и многое другое. Важно отметить, что особенное внимание теперь уделяется и психическому здоровью, особенно в странах СНГ - все больше людей перестает стесняться походов к психологу и психотерапевту. Согласно статистике "Всемирной организации здравоохранения", глобально от депрессии страдает 264 миллиона человек. С культурной точки зрения на популярность этой темы указывает возросшее количество "суицидальных" мемов появление пабликов вроде @mytherapistsays. Более того, этим вопросом занялись и крупные социальные сети. В октябре Instagram начал политику жесткой цензуры - модераторы и программы социальной сети будут удалять любой контент, связанный с суицидом и направленный на "селфхарм" (вред самому себе).
Джоан Роулинг
3
Политкорректность
Сам термин и связанные с ним движения существуют довольно давно. Эту декаду определенно можно назвать декадой глобальных социальных сдвигов в общественной структуре. За эти десять лет борьба с разизмом, сексизмом, эйблизмом, трансфобией, гомофобией и многими другими формами дискриминации достигли новых высот и не обошли практически никого. Даже в Саудовской Аравии начали происходить изменения в законодательстве, которые еще невозможно было представить недавно. Несомненно, в истории этот период будет еще долго обсуждаться, ведь именно сейчас мы можем наблюдать крушение старых социальных норм и появление новых. Но что такое новый стандарт - нам пока неизвестно.
Но и в этом случае мы также можем заметить так называемый "эффект маятника" - чем дольше ты наблюдаешь перекос в одну сторону, тем больше впоследствии будете отклонение в другую сторону. Многие из этих движений радикализировались. Политкорректность стала чрезмерной, всепоглощающей, и любое неосторожное слово в нынешних условиях рассматривается как оскорбление. В каком-то смысле такая повсеместная политкорректность не сильно отличается от цензуры тоталитарного режима.
C другой стороны, благодаря распространенности политкорректности в обиход вошли термины "инклюзивность" и "репрезентативность", которые помогают людям разных цветов кожи, вероисповеданий и гендера быть представленными в обществе. Так, премия "Оскар" после хештега #Oscarssowhite стала площадкой для выражения политических идей. Активисты подняли вопрос расизма, обвинив судей в нечестном поведении по отношению к не белым актерам. Но вопрос инклюзивности касается не только цвета кожи и расы. Многие бренды одежды стали отходить от "стандартов" красоты в пользу бодипозитива - так сегодня модель плюс-сайз не кажется чем-то из ряда вон. Но и здесь в некоторых случаях не удалось избежать радикализации - например, можно заметить, что все больше проектов и компаний обязуют себя включать как можно больше людей с разным бэкграундом, и иногда это становится ключевым фактором выбора. Опять же, это порой идет вразрез с главной ценностью "репрезентативности" – равенства возможностей, идеи того, что независимо от класса, расы, возраста все обладают равными правами для достижения желаемого.
Анита Саркисян
4
SJW/СЖВ
В продолжение темы политкорректности, появился отдельный класс защитников таких идей. Сейчас их коллективно обозначают аббревиатурой SJW (Social justice warrior). В переводе на русский язык получается "боец за социальную справедливость". Так можно обозначить людей, которые выступают против любой дискриминации. Как отдельный класс SJW появились в интернет-пространстве после скандала Геймергейт (обсуждение сексизма и мизогинии в культуре компьютерных игр). Тогда же к термину приклеились и негативные коннотации. SJW видятся не героями, которые защищают тех, кто не может защитить себя сам. Они представляются людьми, которым важно самоутверждение, не сама идея. Например, репортер портала Vice Клинтон Нгуен отмечал, что почти во всех конфликтах представители SJW выступают в качестве абьюзеров. Парадокс в том, что идеологически они выступают против харассмента, проявляя харассмент по отношению к тем, кто с ними не согласен. Безусловно, представители движения борются за важные идеи, однако из-за методов и принципов этой борьбы, люди делятся на лагери "за" и "против".
Харви Вайнштейн
5
Cancel culture/Культура отмены
Логичным продолжение этих изменений стала так называемая cancel culture, так называемая "культура отмены" или социальная ответственность общества, когда человек, уличенный в преступлениях, становится нерукопожатным для большинства. Здесь подразумевается практика публичного шейминга. "Отмена" в этом контексте означает отмену карьеры или отмену социального комфорта. Так культура отмены добралась до продюсера Харви Вайнштейна и растлителя малолетних Джеффри Эпштейна. Их обвинили в множественных сексуальных домогательствах и изнасилованиях, все из которых были впоследствие доказаны следствием. Но случались порой и совсем неочевидные кейсы, как, например с разработчиком видеоигр Алеком Холовкой. Из-за ложных обвинений в домогательствах Алека уволили с его же студии, а социальные сети заполонили оскорбления, обвинения и угрозы. Алек долгое время страдал от хронической депрессии, не выдержал давления и покончил жизнь самоубийством.
Джордан Питерсон
6
Самообразование
Культ саморазвития в каком-то смысле продолжился в культе самообразования. Появилось бесчисленное множество курсов по типу Udemy и Arzamas, где можно пройти полный курс по практически любой дисциплине: от истории и философии, заканчивая высшей математикой. Так, старые формы образования становятся все менее привлекательными для новых поколений.
Трайбализм, который называют политикой идентичности – это определяющее слово социальных изменений десятых. Сегодня мы все чаще делимся по признакам: поколение, раса, религия, этника, пол, гендер, культура и прочее. Опыт показал, что эти группы постоянно сталкиваются друг с другом лбами. В сухом остатке – бесконечные споры, отсутствие общего вектора и разрозненное общество.
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