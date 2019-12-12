Итоги декады: эко-френдли, SJW, политкорректность или как изменилось общество

Сам термин и связанные с ним движения существуют довольно давно. Эту декаду определенно можно назвать декадой глобальных социальных сдвигов в общественной структуре. За эти десять лет борьба с разизмом, сексизмом, эйблизмом, трансфобией, гомофобией и многими другими формами дискриминации достигли новых высот и не обошли практически никого. Даже в Саудовской Аравии начали происходить изменения в законодательстве, которые еще невозможно было представить недавно. Несомненно, в истории этот период будет еще долго обсуждаться, ведь именно сейчас мы можем наблюдать крушение старых социальных норм и появление новых. Но что такое новый стандарт - нам пока неизвестно.

Но и в этом случае мы также можем заметить так называемый "эффект маятника" - чем дольше ты наблюдаешь перекос в одну сторону, тем больше впоследствии будете отклонение в другую сторону. Многие из этих движений радикализировались. Политкорректность стала чрезмерной, всепоглощающей, и любое неосторожное слово в нынешних условиях рассматривается как оскорбление. В каком-то смысле такая повсеместная политкорректность не сильно отличается от цензуры тоталитарного режима.

C другой стороны, благодаря распространенности политкорректности в обиход вошли термины "инклюзивность" и "репрезентативность", которые помогают людям разных цветов кожи, вероисповеданий и гендера быть представленными в обществе. Так, премия "Оскар" после хештега #Oscarssowhite стала площадкой для выражения политических идей. Активисты подняли вопрос расизма, обвинив судей в нечестном поведении по отношению к не белым актерам. Но вопрос инклюзивности касается не только цвета кожи и расы. Многие бренды одежды стали отходить от "стандартов" красоты в пользу бодипозитива - так сегодня модель плюс-сайз не кажется чем-то из ряда вон. Но и здесь в некоторых случаях не удалось избежать радикализации - например, можно заметить, что все больше проектов и компаний обязуют себя включать как можно больше людей с разным бэкграундом, и иногда это становится ключевым фактором выбора. Опять же, это порой идет вразрез с главной ценностью "репрезентативности" – равенства возможностей, идеи того, что независимо от класса, расы, возраста все обладают равными правами для достижения желаемого.