Семья в том виде, в котором она представляется нам в рекламных роликах, появилась только в 20 веке. Изначально брак был связан с землей и трудом - чем больше семья, тем больше физической силы, следовательно, благополучнее экономическая ситуация. Любви в вопросах супружества не было места. В высших сословиях семья имела политический окрас - браки по расчету формировали новые союзы между династиями. Компенсационные браки, браки по принуждению, полигинические браки (многоженство) долгое время считались нормой. Церковь ужесточила кодекс брачных отношений, сконцентрировав фокус на семье и деторождении. Только вместе с эмансипацией женщин преобразился и смысл институции - теперь людьми движут чувства. В партнере сегодня ищут опору и поддержку, а не средство к существованию. Брак перестал быть необходимостью, став вопросом личного выбора каждого.

Статистика показывает, что каждый второй брак в Казахстане заканчивается разводом. Кто-то считает, что проблема в ранних, поспешных союзах. Одним не терпится сепарировать от родителей и приступить к совместной жизни. Консервативные семьи не разрешают своим детям съехаться до брака. Для других причиной ускоренного принятия решения становится секс. В нашей культуре, где тема половых отношений до сих пор остается табуированной, внебрачный секс считается запретным. Причиной спешки может стать и социальное давление. Старшее поколение до сих пор давит на молодых, которым нет и 30, в том, что “часики тикают”, хотя и продолжительность жизни, и конъюнктура событий изменились. Есть люди, для которых важна церемониальность процесса - девочки мечтают о фате и платье, свадьба становится идеей фикс.

Сегодня прогресс и лучшие условия жизни позволили людям не держаться за брак, когда отношения в нем себя изжили. Женщина в состоянии обеспечить себя сама, а мужчина может не переживать, что потеряет карьеру из-за развода. Для старших поколений актуален феномен “grey divorce”, когда люди, воспитав детей и выпустив их во взрослую жизнь, понимают, что их ничего больше не связывает и приходят к разводу. Дети перестали выступать сдерживающим фактором: количество монородительских семей растет. В странах с низким уровнем жизни разводы случаются реже - финансовая и социальная сторона вопроса не позволяет людям разорвать отношения. Влияет и более однородная культурная среда: она создает схожие ожидания от союза.

Часто причиной для развода становятся когнитивные искажения - мы рисуем представления о браке, исходя из собственных знаний и представлений. Ровно так же поступает и наш партнер. А эти представлен6ия могут не совпадать. Кроме того, причиной разрыва может стать низкая социализация партнеров вне брака. Это обусловлено как искренним желанием ограничиться друг-другом, так и неспособностью прийти к компромиссу - у партнеров нет общих компаний, а ревность и отсутствие доверия становятся препятствием для обособленного досуга. Такая вынужденная самоизоляция привносит напряжение в отношения, которые стали хрупкими как никогда раньше.

Формат брака в будущем

Уже сегодня наблюдается тенденция открытых браков - формат, когда у партнеров могут быть отношения на стороне, при условии, что все осведомлены. Назвать подобный союз оптимальным или, напротив, неприемлемым нельзя, все очень персонализировано. Есть и полиаморные отношения, где у одного из партнеров несколько любовных связей, что согласовано между всеми участниками отношений. Часто встречающееся в мусульманских странах многоженство - классический пример такого союза. Подобный концепт активно поддерживают люди “современных” взглядов, но в то же время он является возвращением к истокам. Серийная моногамия - привычный большинству формат отношений, где в рамках одного союза партнеры сохраняют верность, но при этом каждый союз является недолгим и сменяется новым. Многих устраивает формат гостевого брака: партнеры периодически встречаются, но не живут вместе на постоянной основе.

Брак подразумевает какую-то стабильность. Но в сегодняшнем обществе это звучит скорее устрашающе - люди бегут от привязанностей: к другим людям, месту жительства или работе. Узаконенные отношения имеют смысл, когда люди в перспективе планируют обзавестись детьми и совместным имуществом. Регистрация брака может избавить от уплаты налогов в случае дарения имущества, дать право наследования, способствовать получению гражданства, визы или вида на жительство. Возможно привычный формат узаконивания отношений преобразится и будет представлять нечто, больше похожее на трудовой договор - краткосрочные контракты, прописывающие нюансы взаимоотношений, с возможностью дальнейшего продления. Тем не менее, назвать брак атавизмом нельзя. Свобода выбора превратила его из вопроса необходимости, в акт искреннего проявления чувств и желания строить совместное будущее.