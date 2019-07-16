Insta-хаки: 7 простых функций о которых вы возможно не знаете

Как поделиться сразу несколькими ответами на опросник или вставить сразу две фотографии в одну историю? - одни из самых популярных запросов об Instagram. Ответы на эти вопросы и многие другие хитрости приложения наверняка известны многим, но для тех, кто о них еще не знает - этот материал значительно упростит и улучшит использование Instagram. Рассказываем и показываем, как работают семь функций и где их искать в "Настройках":

1. Как вставить GIF или картинки в историю без использования посторонних приложений?

Первым делом, создаём историю с фотографией или заливкой любого цвета на ваш выбор. После переходим в Галерею или на сайт, сохраняем фотографию или GIF, которая вам по душе. Затем уже в ленте вашего телефона, под нужной вам фотографией или GIF находим опцию "Скопировать", нажимаем на нее и переходим обратно в Instagram. Instagram внизу слева уже предложит вам вставить стикер, где будет скопированное вами изображение. Есть также второй способ: в функции набора текста зажмите экран, появится кнопка "Вставить". Вставляем нужный материал.

Повторять эти шаги можно бесконечно, что позволяет делать коллажи без использования сторонних приложений.

2. Как не потерять качество фотографии при публикации в Истории?

Очень часто при загрузке фотографии из фотоплёнки теряют качество, чтобы этого не случилось - заранее, вручную, нужно обрезать фотографию под формат историй (9:16) и только потом публиковать. Тогда фотография будет чётче и в лучшем качестве. Сделать это можно вот так:

3. Аккаунт автора (Creator's Account)

Помимо бизнес-аккаунта можно сделать и такой. Это дополнение подойдёт для творческих людей, которые занимаются созданием контента, музыкой, живописью и так далее. Возможности аккаунта автора гибче, чем в бизнес аккаунте, здесь имеется упрощённый обмен сообщениями, когда в Direct можно разделять сообщения от поклонников и переписки с друзьями. Также функция даёт более подробную статистику, чем бизнес-аккаунт.

Чтобы найти эту функцию переходите в "Настройки" - "Аккаунт" и в самом низу вы увидите голубыми буквами "Больше инструментов" - кликайте туда. Или же "Настройки" - "Аккаунт" - "Перейти на аккаунт автора", если у вас уже бизнес-аккаунт.

4. Как поделиться сразу несколькими ответами в Истории?

Часто бывает, что необходимо ответить на примерно один и тот же вопрос или опубликовать несколько одинаковых ответов. Как сделать? Выберете ответ и фон для него, сделайте снимок экрана и сохраните его в фотопленке. Далее, используйте этот снимок в качестве фона для следующего ответа и сделайте снимок экрана - уже с двумя ответами и так далее.

5. Как быстро скрыть фотографии и видео на которых вы отмечены?

Это можно сделать заходя в каждую фотографию отдельно и по одному скрывая отметку, но есть более быстрый способ. Заходим в "Настройки" - "Конфиденциальность", выбираем второй пункт "Отметки", после "Скрыть фото и видео с вами" и отмечаем какие фотографии вы бы хотели скрыть из вашего профиля, после отбора нажимаем "Скрыть".

6. Как скрыть оскорбительный комментарии?

Это новая функция в Instagram и скорее всего она у вас уже включена автоматически. Она скрывает потенциально оскорбительные комментарии к публикациям. При этом можно настроить и ручной фильтр, который будет состоять из ключевых слов или фраз, выбранных вами. Как только появится комментарий, содержащий эти слова - он будет тут же скрыт. Если вы хотите скрыть комментарии, но не можете подобрать точные слова или не можете выбрать фразы для этого есть функция "Фильтровать слова, на которые чаще всего жалуются".

7. Как настроить быстрые ответы в Direct?

Для более скоростного общения в Direct есть функция вроде "быстрого набора" для звонков. Как это работает? В Direct зажимаем любое сообщение - там, где раньше были только "Скопировать", "Пожаловаться" или "Отменить отправку" добавилась новая функция "Сохранить". Как только вы выберете эту опцию, вы перейдёте в новое окно, здесь можно будет выбрать короткую комбинацию для того, чтобы в следующий раз не печатать полностью сохранённое сообщение. Например, комбинацию цифр 727 для слова "Алматы".