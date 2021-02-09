Мы уже рассказывали о том, как образ жизни и диета японцев позволяют им занимать лидирующие позиции в рейтинге долгожителей. Еще один секрет японского долголетия - икигай.

Основная формулировка гласит, что термин “икигай” образовался путем сложения двух основ - “ики” - “жизнь” и “гаи” - “ценность”, что вместе означает “смысл жизни”. Есть и иная трактовка. Согласно ей “икигай” восходит к периоду Хэйан (794-1185). “Гай” здесь означает “раковина”. Раковины с жемчугом в то время имели большую ценность. Отсюда “икигай” - “ценность жизни”. Как бы то ни было, икигай - про обретение смысла жизни, про собственное предназначение. Философия рассматривает смысл не столько как конечную цель жизни, но и как маленькую цель каждого дня.

Как найти свой икигай?

Считается, что икигай состоит из 4 основных перекрестных составляющих, обычно изображенных в диаграмме Венна:

Твоя страсть - то, что ты любишь;

Твоя миссия - то, что ты можешь дать миру;

Твое призвание - то, что у тебя хорошо получается делать;

Твое дело - то, что принесет тебе денег.

Ответ на эти вопросы - и есть ваш икигай. С 60 по 80 годы икигай воспринимался больше как поиск смысла жизни во благо всего общества, сегодня философия направлена исключительно на самого себя. Для японцев икигай - не только про работу, но и про увлечения. Обрести икигай - значит обрести причину просыпаться изо дня в день. Для одних икигай - это ловля рыбы, для других - воспитание ребенка. Важно - относиться к своему делу с трепетом и перфекционизмом. Для этого у японцев тоже есть свой термин - “кодавари”. Кодавари - первостепенная основа икигай - личный стандарт, от которого нельзя отступать.

Икигай позволяет чувствовать себя нужными и полезными. Исследования показывают, что мужчины и женщины, обретшие свой икигай, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, более продуктивны и стрессоустойчивы. Пока в нашей культуре пенсию ждут как желанного отдыха еще с 20 лет, японцы не желают прекращать трудиться и в старости. С возрастом они могут поменять сферу деятельности на что-то более упрощенное, но выход на пенсию - явление, им непонятное. Работа дает возможность быть социально и физически активными, и, потеряв ее, люди часто сталкиваются с потерей собственной идентичности и депрессией .

Правда, у трудолюбия есть и обратная сторона медали. Японский термин “кароси” означает смерть от переработки. Японцы умирают от инсультов и инфарктов в следствии стресса. А депрессия, вызванная переутомлением, часто доводит до самоубийства - по этому показателю японцы, к сожалению, тоже занимают лидирующие позиции. Согласно статистике почти четверть сотрудников японских компаний нарабатывают сверхурочно более 80 часов в месяц.

В зависимости от того, куда устремлен фокус, икигай делят на социальный и не социальный. Социальный икигай достигается путем благотворительности - кто-то видит смысл жизни в помощи другим (сюда можно отнести учителей или медицинских работников). Не социальный икигай достигается через веру или самодисциплину. Другой важной составляющей икигай является “макото” - концепция “искреннего сердца”. Макото - это та правда, которая строится на стремлениях души. Найти свой икигай - значит, добраться до сути и научиться слышать собственные желания.

Поиск предназначения - дело ни одного дня, процесс сложный и долгий. В погоне за социальным успехом и признанием, мы склонны подменять понятия и выставлять желаемым то, чего от нас ждет общество. Но возможно ваше счастье - в мелочах. Когда вы, занимаясь делом, теряете счет времени, то, скорее всего, нашли свой икигай.