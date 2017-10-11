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Жизнь / Лента

IKEA начинает делать мебель для животных

Для собак и кошек

IKEA начинает делать мебель для животных

IKEA представила первую линейку вещей для домашних животных. Коллекция называется Lurvig, в переводе на русский язык - "волосатый". Всего показано 75 предметов, 41 предназначены для собак, а 34 - для кошек. Для питомцев есть все необходимое: поводки, ошейники, чашки, будки, кроватки, спальные мешки для путешествий, туалеты, подушки, игрушки и даже диваны. Цены такие же разношерстные: от специальной миски за $5 до полноценного кошачьего домика за $50. Сейчас сервис работает в тестовом режиме для пяти стран.

Разработка предметов велась с помощью профессионального ветеринара, доктора Барбары Шэфер. С ее слов, самая большая проблема в процессе создания подобного продукта - это "не очеловечивать его, а думать, как наши питомцы". Ознакомиться с полным каталогом товаров можно  здесь.
IKEA начинает делать мебель для животных (фото 1)

IKEA начинает делать мебель для животных (фото 2)

IKEA начинает делать мебель для животных (фото 3)

IKEA начинает делать мебель для животных (фото 4)

IKEA начинает делать мебель для животных (фото 5)

IKEA начинает делать мебель для животных (фото 6)

IKEA начинает делать мебель для животных (фото 7)

IKEA начинает делать мебель для животных (фото 8)

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