IKEA начинает делать мебель для животных

IKEA представила первую линейку вещей для домашних животных. Коллекция называется Lurvig, в переводе на русский язык - "волосатый". Всего показано 75 предметов, 41 предназначены для собак, а 34 - для кошек. Для питомцев есть все необходимое: поводки, ошейники, чашки, будки, кроватки, спальные мешки для путешествий, туалеты, подушки, игрушки и даже диваны. Цены такие же разношерстные: от специальной миски за $5 до полноценного кошачьего домика за $50. Сейчас сервис работает в тестовом режиме для пяти стран.

Разработка предметов велась с помощью профессионального ветеринара, доктора Барбары Шэфер. С ее слов, самая большая проблема в процессе создания подобного продукта - это "не очеловечивать его, а думать, как наши питомцы". Ознакомиться с полным каталогом товаров можно здесь.

